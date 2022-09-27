«Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров

Компания «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и «Южная школа программирования» (ЮШП), первая специализированная школа подготовки ИТ-специалистов в ЮФО с очной формой обучения, в рамках совместной партнерской программы завершили подготовку очередной группы DevOps-инженеров. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт».

ЮШП и «Рексофт» тесно сотрудничают в сфере развития ИТ-образования в регионе уже более полутора лет. Одним из элементов этого сотрудничества стал авторский курс «Введение в профессию DevOps-инженеров», который подготовил и проводит для студентов школы Александр Слободенюк, руководитель центра разработки «Рексофт» в Ростове-на-Дону.

Александр стоял у истоков создания подразделения DevOps в компании «Рексофт». Является евангелистом направления и держит руку на пульсе последних новшеств в этой области. Его авторский курс по DevOps включает пять практических модулей, необходимых для вхождения в профессию с «нуля».

Модуль № 1. «Введение в DevOps» рассказывает, что такое DevOps, Agile и бережливое производство; чем занимаются DevOps-инженеры и об их востребованность на рынке труда.

Модуль №2. «Идеология DevOps» раскрывает тему DevOps-архитектуры и процессов, основные техники автоматизации процесса разработки и сопровождения приложений, обучает работе с Git, GitLab и Gitlab CI, автосборщиками и автоматизации реагирования на проблемы.

Модуль №3. «Массовое управление» посвящен проблемам управлениям большим числом сервисов и оркестрации серверов; в нем рассматриваются такие инструменты, как Ansible, Puppet, Chef, Saltstack и Nomad.

Модуль №4. «Антихрупкость» рассказывает про микросервисы, Docker Compose и Swarm, Kubernetes и OpenShift, а также дает практические навыки по проектированию и развертыванию антихрупких систем, их мониторингу, сбору обратной связи и разработке сценариев восстановления работоспособности.

Модуль №5. «Карьерный рост» посвящен обзору уровней компетенции DevOps-инженера, направлению DevSecOps, процессу работы с продуктом и Continuous Learning.

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В заключение курса все студенты проходят тренинг с HR-специалистом, включающим подготовку резюме и портфолио, получают опыт прохождения собеседования с обратной связью.

«Для меня партнерство – это всегда действие и активная позиция. Не понаслышке зная о нехватке квалифицированных кадров в ИТ, я с удовольствием погрузился в создание и проведение для ЮШП курса DevOps – сферы, которая особенно мне близка», — сказал о ходе сотрудничества Александр Слободенюк, руководитель центра разработки «Рексофт» в Ростове-на-Дону.

«Мы благодарим наших экспертов и, в частности, Александра за плодотворное сотрудничество, за то, что находят время и желание делиться своим опытом. Мы ценим усилия и энергию, направленные на развитие совместных программ обучения, а также высокопрофессиональное и неравнодушное отношение к каждому ученику. Эти новые знания, умения и навыки позволяют выпускникам улучшать свои позиции в компаниях, расширять горизонты возможностей, развивать индивидуальные способности», — отметил директор ЮШП Сергей Мармоленко.

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«Рексофт» (Reksoft) — российский разработчик цифровых решений. С 1991 г. «Рексофт» оказывает своим клиентам полный комплекс услуг в области цифровой трансформации бизнеса, создания и развития информационных систем и программного обеспечения. Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Стокгольме. В штате компании работают более 450 человек.

«Южная школа программирования» — первая специализированная школа подготовки ИТ-специалистов в Южном федеральном округе с очной формой обучения и гарантированным трудоустройством студентов.