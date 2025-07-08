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Broadcom VMware SaltStack

Broadcom - VMware SaltStack

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра» 1
30.10.2024 Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций 1
11.09.2024 Pragmatic Tools Migrator упрощает миграцию на ALD Pro 1
27.09.2022 «Рексофт» и «Южная школа программирования» совместно растят DevOps-инженеров 1
29.04.2021 Бреши в ПО VMware для ЦОДов и облаков открыли хакерам путь для захвата ИТ-систем 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 1
27.01.2021 Два ботнета целенаправленно атакуют сети под Linux 1
15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 1
13.02.2019 В мультиоблаках не выжить с узкой специализацией 1
29.11.2016 Сергей Соловьёв - Заказчики должны доверить аутсорсерам трансформацию своих ИТ 1
28.04.2016 SUSE выпустила новую версию SUSE Manager 1
18.11.2014 Платформа Trend Micro Deep Security теперь доступна в AWS Marketplace 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2413 2
Zscaler 22 2
Microsoft Corporation 24925 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1511 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 2
Puppet 26 2
Samsung Electronics 10401 1
МегаФон 9400 1
Yandex - Яндекс 7880 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
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ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 133 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2154 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 62 1
ФОРС - Центр разработки 655 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 28 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1271 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 9
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2938 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29552 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6396 3
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 180 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7811 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6507 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5925 2
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1648 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2673 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 315 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 535 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2272 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1131 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
Linux OS 10336 4
Red Hat Ansible 114 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4788 3
Ansible 112 3
Red Hat OpenShift 133 2
Docker - Платформа распределённых приложений 383 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 2
SUSE Manager 12 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1411 2
Docker Swarm 15 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 1
Huawei Cloud 62 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 74 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 76 1
Broadcom - VMware vSphere 576 1
Broadcom - VMware SD-WAN 12 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Apache Mesos 9 1
Broadcom - VMware Telco Cloud Platform 3 1
Microsoft Azure VMware Solutions - Microsoft AVS 8 1
Intel x86 - архитектура процессора 1921 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Oracle Java - язык программирования 3175 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 614 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 803 1
Microsoft Azure 1434 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 76 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 20 1
SUSE Linux Enterprise Storage - SES 6 1
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 39 1
UNIX Project Monterey 5 1
LineageOS Android Distribution 6 1
Краснов Александр 76 1
Hoffman Kevin - Хоффман Кевин 1 1
Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Водясов Алексей 222 1
Главчев Владимир 21 1
Соловьев Сергей 72 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Лем Станислав 7 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 192 1
Слободенюк Александр 3 1
Miller Michael - Миллер Майкл 10 1
Violino Bob - Виолино Боб 1 1
Мармоленко Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 2
Германия - Федеративная Республика 12813 1
США - Калифорния 4687 1
Нидерланды 3569 1
США - Калифорния - Купертино 272 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2337 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1567 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17999 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
Европа 24439 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1374 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14290 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14324 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5631 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5080 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 2
Аренда 2509 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7663 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3028 1
Английский язык 6773 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4557 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 147 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6531 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 798 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 354 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 181 1
Gartner - Гартнер 3577 3
IDC - International Data Corporation 4922 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Forrester Wave 45 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 344 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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