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Губарев Денис



06.05.2025 АО «ГЛОНАСС» переходит на Astra Linux нового поколения 1
13.07.2021 Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Губарев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2950 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Novaroll - Нова Ролл - Упаковка и Сервис 2 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21702 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30400 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14007 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 231 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 434 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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