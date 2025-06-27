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Частный медицинский центр Новосибирска Medica переходит на ОС Astra Linux и ALD Pro

«Группа Астра» сообщает о завершении внедрения в ИТ-инфраструктуру клиники Medica ОС Astra Linux и службы каталога ALD Pro. Это первый масштабный проект интеграции продуктов вендора в сегменте В2В в медицине. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Medica – медицинский центр в Новосибирске, способный обслуживать 380 тыс. пациентов в год. Организация входит в частную сеть, известную раннее как Grand Medica, которая охватывает несколько городов Кузбасса.

Реализацию проекта взяла на себя команда системного интегратора «Киасофт». Сначала специалисты протестировали ряд доступных на рынке продуктов, а затем выбрали решения «Группы Астра», так как они отвечают потребностям заказчика. Ключевыми критериями стали импортонезависимость и наличие сертификата ФСТЭК России, что позволяет выполнить нормативные требования, а также актуальный функционал, и отзывы других корпоративных пользователей Astra Linux и ALD Pro.

На сегодня все работы уже завершены, и новое ПО используется на 150 рабочих местах персонала и в серверной группировке.

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«Medica Новосибирск - один из самых новых многопрофильных центров в регионе, он создавался в период активного импортозамещения во многих отраслях, в том числе в здравоохранении, и мы изначально стремились построить ИТ-инфраструктуру на базе отечественного ПО. Медики спасают человеческие жизни, и нам важно не зависеть от зарубежных вендоров, всегда сохранять работоспособность и иметь возможности для дальнейшего развития. Опыт внедрения софта «Группы Астра» оказался удачным: интеграция прошла оперативно, все системы работают стабильно, данные пациентов, как и весь наш ИТ-контур, надежно защищены от киберугроз, и нам всегда доступны услуги поддержки от вендора. Поэтому в ближайшем будущем мы планируем задействовать его же ПО в новой клинике, которая строится в Красноярске», — сказал генеральный директор сети Medica Михаил Малин.

«Успешный проект в центре Medica — это по-настоящему знаковое событие. Если раньше решения «Группы Астра» выбирали главным образом государственные клиники, то сейчас мы смогли на практике убедиться, что наша продукция оптимально подходит и для частного медицинского бизнеса. Мы очень ценим профессионализм коллег из «Киасофт», которые реализовали внедрение, и искренне благодарны руководству заказчика за доверие. Medica стала первопроходцем, и теперь их кейс может стать примером для других коммерческих клиник. Со своей стороны, мы всегда открыты к сотрудничеству, готовы предоставить весь спектр услуг поддержки и учесть в работе обратную связь», — сказал Денис Губарев, директор департамента развития корпоративных клиентов «Группы Астра».

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