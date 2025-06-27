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MEDICA
УПОМИНАНИЯ
MEDICA и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Кулиш Александр 14 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Лященко Григорий 4 1
|Сергеев Андрей 7 1
|Сутягин Александр 1 1
|Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 36 1
|Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
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