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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177659
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MEDICA


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Частный медицинский центр Новосибирска Medica переходит на ОС Astra Linux и ALD Pro 1
18.08.2022 Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
13.10.2021 Лучшие электрические зубные щетки: хиты продаж 1
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток 1
12.11.2018 «Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке 1
24.08.2017 Schneider Electric обеспечила крупнейший медицинский центр Сибири интеллектуальной системой управления 1
20.11.2007 Грид-технологии добрались до игровых приставок 1
17.01.2001 Мобильный телефон Benefon Track в роли кардиолога 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

MEDICA и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1834 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 1
Benefon 59 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Schneider Electric 582 1
Philips 2066 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 1
Kitfort 61 1
СиЭс Медика - CS Medica 8 3
Water Pik - Waterpik 3 2
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 264 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Messe Düsseldorf - Дюссельдорф Мессе - Дюссельдорфская ярмарка 2 1
Donfeel 2 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9905 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7865 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2254 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10148 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7455 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1479 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2315 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 269 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24824 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 951 2
Implant - Имплант 95 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8951 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13942 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3018 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9728 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21291 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25017 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2029 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14071 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2256 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
Аккумулятор чехол - Чехол-зарядка - Smart Battery Case 23 1
Аксессуары 3989 1
Док-станция - Docking station 536 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 545 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10283 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1480 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5643 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1072 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 145 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 248 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10957 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 229 1
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 70 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1091 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 304 1
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 159 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1875 1
Procter&Gamble - Oral-B 18 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Oclean 6 2
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 107 2
ReviVR - нейротренажер 8 1
Benefon Track 6 1
Google Android 14340 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5051 1
Apple iOS 8003 1
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 1
Philips SoniCare - Philips DiamondClean - электрические зубные щетки 9 1
Xiaomi Mijia Electric Flusher 1 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Apple iPhone 6 4863 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 423 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing - Открытая программная платформа университета Беркли для GRID вычислений 10 1
Реестр добросовестных экспортеров 205 1
Philips AirFloss - ирригатор 1 1
Colgate 360° Optic White - зубная щетка 1 1
Rosetta@home - проект добровольных вычислений 5 1
Smart Technologies - Aquarius Professional 20 1
Xiaomi - Soocas 4 1
Сергунина Наталья 369 1
Кулиш Александр 14 1
Фурсин Алексей 157 1
Лященко Григорий 4 1
Сергеев Андрей 7 1
Сутягин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 2
Франция - Французская Республика 7911 1
Казахстан - Республика 5673 1
Европа 24420 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13423 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1091 1
Германия - Федеративная Республика 12801 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 429 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Саудовская Аравия - Королевство 605 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1382 1
Румыния 735 1
Таиланд - Королевство 840 1
Египет - Арабская Республика 1025 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
Таиланд - Бангкок 83 1
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 31 1
Египет - Каир 72 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3029 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2577 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1757 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 306 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2764 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10251 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9165 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4166 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 247 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 307 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 220 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19397 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1409 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 1
Аренда 2504 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 1
Здравоохранение - Реабилитация 394 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1050 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 985 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 434 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5065 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6630 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Информатика - computer science - informatique 1100 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 602 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 36 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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