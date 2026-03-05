Разделы

05.03.2026 «М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5 1
31.10.2025 Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление 1
17.06.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением 1
29.05.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта 1
28.08.2024 Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа 1
09.11.2021 В России стартовали продажи новых TWS-наушников с расширенными функциями мониторинга состояния здоровья 1
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM 1
06.08.2021 В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления 1
17.11.2020 Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM 1
06.07.2020 Huawei представила беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i в новом цвете. Цена 1
02.06.2020 Huawei представила новые беспроводные наушники Freebuds 3i в России. Цена. Фото 1
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена 1
13.12.2019 Как защитить смартфон зимой: 5 полезных советов от ZOOM 1
02.05.2019 Как AirPods: лучшие наушники без проводов 1
21.03.2019 Новые AirPods "подружились" с Siri 1
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток 1
25.05.2018 Лучшие модели полностью беспроводных наушников. Выбор ZOOM 1
15.05.2018 AOC представила портативный монитор I1601FWUX с подключением USB-C. Цена 2
22.03.2017 Apple анонсировала iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition 1
20.03.2017 Проект чехла для iPhone с дисплеями от «планшета Чубайса» провалился 1
08.09.2016 Наушники без проводов - но с процессором 1
08.12.2015 Энергичная защита Smart Battery Case 1
08.12.2015 Apple признала, что iPhone слишком быстро разряжается 1
23.11.2015 Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре 1
28.06.2013 Дополнительные 3200 мАч для Galaxy S4 1

Huawei 4308 11
Apple Inc 12802 11
Jabra 78 4
Samsung Electronics 10748 3
Sony 6648 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 861 3
Xiaomi 2058 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 101 2
Baseus 39 1
Popslate 1 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2661 1
Lenovo Motorola 3532 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
AOC 106 1
Bang&Olufsen - B&O 140 1
Google LLC 12372 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 73 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 2
СиЭс Медика - CS Medica 8 1
Water Pik - Waterpik 5 1
Donfeel 2 1
Kickstarter 132 1
Assist - Ассист 215 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Резонанс НПП 389 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25824 19
Наушники - Headphones 4332 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10297 18
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1696 14
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1554 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7738 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 11
Микрофон - Microphone 2715 11
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1673 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2383 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8255 9
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4227 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19094 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2230 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6268 7
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14421 7
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1141 6
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 133 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1920 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10391 5
AAC - Advanced Audio Coding 468 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3369 5
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 275 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21888 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15055 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1031 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2407 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12946 4
Аксессуары 4159 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2230 4
Силиконы - полиорганосилоксаны 285 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1144 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3155 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4078 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17894 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 979 3
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 90 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7435 8
Apple AirPods - Наушники 164 6
Apple Siri - Голосовой помощник 422 6
Apple iOS 8349 4
Apple iPad 3951 3
Google Android 14866 3
Huawei AppGallery 329 3
Apple iPhone 6 4862 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 551 3
Huawei AI Life 21 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1435 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 97 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 2
Apple iPhone 7 287 2
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 2
Sony WF - серия беспроводных наушников 14 2
Samsung Galaxy Gear 153 2
Apple EarPods 26 2
Xiaomi Redmi AirDots 9 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 79 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
Jabra Elite 4 1
Jabra Assist 2 1
Jabra Service 1 1
Huawei FreeClip 12 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3069 1
Apple - App Store 3025 1
Samsung Galaxy 1005 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 1
Apple WatchOS 83 1
Tencent - WeChat Pay 21 1
Alibaba Group - AliPay 82 1
Apple Music 118 1
Apple iPod 1550 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Huawei Watch - Умные часы 127 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 316 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 533 1
Apple macOS Sierra 34 1
Чубайс Анатолий 220 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 1
Россия - РФ - Российская федерация 159212 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 3
Южная Корея - Республика 6897 3
Япония 13584 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53663 1
Европа 24714 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1175 1
Швеция - Королевство 3721 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5744 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Канада 5002 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Бельгия - Королевство 1175 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Франция - Французская Республика 8018 1
Бразилия - Федеративная Республика 2462 1
Китай - Тайвань 4156 1
Турция - Турецкая республика 2514 1
Испания - Королевство 3778 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Нидерланды 3653 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 1
Таиланд - Королевство 877 1
Новая Зеландия 733 1
Чили - Республика 488 1
Колумбия - Республика 538 1
Мировой океан - World Ocean 523 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Африка Чёрная - Африка Тропическая 12 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 4
Ergonomics - Эргономика 1696 4
Здравоохранение - Отоларингология 183 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 783 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5994 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 653 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 317 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1168 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7631 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1840 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1330 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5305 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4417 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 232 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 673 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10822 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 372 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1839 1
Литий - Lithium - химический элемент 615 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1254 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 507 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
The Verge - Издание 603 1
Wikipedia - Википедия 607 1
9to5Mac 70 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
MEDICA 10 1
