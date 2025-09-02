Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181900
ИКТ 14132
Организации 10993
Ведомства 1486
Ассоциации 1053
Технологии 3501
Системы 26108
Персоны 78209
География 2930
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Water Pik Waterpik


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Бренд Waterpik вошел в состав портфеля diHouse 1
18.08.2022 Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM 2
20.06.2019 Выбираем ирригатор для полости рта: 10 лучших моделей 2
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Water Pik и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
Kitfort 63 1
Xiaomi 1885 1
Philips 2069 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 49 1
СиЭс Медика - CS Medica 8 3
Donfeel 2 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 268 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10014 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10211 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7977 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1512 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14184 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2298 2
Аксессуары 4041 2
Implant - Имплант 171 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10359 1
Док-станция - Docking station 537 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 962 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1349 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2345 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 274 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 549 1
Аккумулятор чехол - Чехол-зарядка - Smart Battery Case 23 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1091 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1882 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 236 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9871 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7505 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25115 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2068 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1015 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 305 1
Procter&Gamble - Oral-B 18 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Oclean 6 1
Philips AirFloss - ирригатор 1 1
Xiaomi Mijia Electric Flusher 1 1
Google Android 14454 1
Apple iOS 8101 1
S8 Capital - Aquarius Professional 20 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 107 1
Philips SoniCare - Philips DiamondClean - электрические зубные щетки 9 1
Colgate 360° Optic White - зубная щетка 1 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 427 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2515 2
Россия - РФ - Российская федерация 152634 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 264 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 225 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10419 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 311 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4233 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19789 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
MEDICA 10 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: