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Kitfort



15.01.2025 «Яндекс Маркет» рассказал, что россияне покупали в январские праздники 1
22.12.2024 За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025 1
12.11.2024 Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка 1
25.09.2024 Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM 1
19.06.2024 Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж 1
03.05.2024 Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж 2
26.12.2023 Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года 2
15.12.2023 Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году 2
05.09.2023 Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM 1
23.08.2023 9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM 2
09.06.2023 6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение 1
12.05.2023 Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM 2
14.03.2023 Россиян завалило некачественной отечественной техникой. Число обращений в мастерские по гарантии резко выросло 1
07.03.2023 Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM 2
28.12.2022 Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM 2
18.12.2022 Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM 2
25.11.2022 Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM 2
03.11.2022 Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM 2
13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший 1
22.08.2022 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM 3
18.08.2022 Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM 1
17.08.2022 Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей 1
16.07.2022 Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM 4
30.06.2022 Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж 2
12.05.2022 «Ситилинк» приглашает в шоурум российских производителей электроники и техники 1
22.04.2022 «Ситилинк» открыл логистический центр и интерактивный шоурум в Санкт-Петербурге 1
22.04.2022 Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM 2
19.04.2022 Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов 2
19.02.2022 Умные напольные весы: хиты продаж 2
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 2
07.12.2021 Лучшие хлебопечки: хиты продаж 2
01.12.2021 Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM 2
24.10.2021 Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM 2
01.10.2021 Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM 3
22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49% 1
01.09.2021 Лучшие электрические и паровые швабры: выбор ZOOM 1
17.08.2021 Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM 1
03.08.2021 Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж 3
07.07.2021 Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM 3
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 2

Публикаций - 58, упоминаний - 106

Kitfort и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 23
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 20
Philips 2053 8
STARWIND 27 8
Yandex - Яндекс 7339 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 5
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 5
Gemlux 7 4
Samsung Electronics 10254 3
Huawei 3932 3
Apple Inc 12099 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 73 3
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Logitech 421 2
Merlion iRU - Деловой офис 301 2
Sharp Corporation 1041 2
Google LLC 11775 2
Midea 35 2
JVC Kenwood 416 2
Amazon - iRobot 56 2
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 2
Hobot Technology 11 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 2
Baseus 18 2
Timberk 24 2
МегаФон 8803 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Razer Inc 75 1
BBK Electronics Corp 313 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Honeywell 282 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 16
Kärcher - Karcher - Керхер 72 8
Groupe SEB - Tefal 91 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Hyundai Motor Company 383 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Dyson 122 3
Braun GmbH 76 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Whirlpool KitchenAid 23 2
Black & Decker 18 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 2
RawMID - Равмид 3 2
Связной ГК 1369 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
LEGO 244 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Huggies - Хаггис 8 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 1
Hansa - Ханса 114 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
101Hotels.com 456 1
Beurer - Бойрер 18 1
СиЭс Медика - CS Medica 7 1
Росинпроект 1 1
Water Pik - Waterpik 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Unsplash 762 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 19
Аксессуары 3881 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 16
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 12
Блендер 96 9
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 8
Силиконы - полиорганосилоксаны 256 8
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 144 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 7
БТиЭ - Пароочиститель - Steam Cleaner 17 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 84 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 132 6
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 63 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 6
Таймер - Timer 298 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 5
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 5
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Антипригарное покрытие - тефлон - политетрафторэтилен 25 5
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 17
Microsoft Windows 2000 8661 6
Polaris IQ Home 28 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 5
Xiaomi Mi Home 74 5
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 5
Яндекс.Маркет 937 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 4
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 3
Groupe SEB - Moulinex ME 53 3
Redmond RV - серия пылесосов 13 3
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - гриль 7 3
Apple iPhone 6 4862 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 2
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 16 2
Philips GC PerfectCare Expert - серия парогенераторов 11 2
Philips HR - шнековые соковыжималки 11 2
Xiaomi Mi Fit 13 2
Redmond Skybalance 6 2
Xiaomi Mi Body Composition Scale 5 2
Redmond SteakMaster 9 2
Redmond RSB - серия блендеров 2 2
Redmond RBM - хлебопечка 2 2
Redmond RMC - мультиварка 7 2
Panasonic SD - хлебопечка 7 2
Groupe SEB - Tefal VP - Tefal RG - Tefal TW - Tefal TY - Tefal Clean & Steam Revolution - Tefal Air Force All in One - Tefal Compact Power Cyclonic - серия пылесосов 8 2
Xiaomi Deerma 5 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Honor - серия смартфонов 205 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Филатов Андрей 114 1
Славинский Михаил 13 1
Догадин Михаил 18 1
Соловейчик Кирилл 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 17
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
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Швеция - Королевство 3619 2
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
Европа 21767 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
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Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 3
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 3
Литий - Lithium - химический элемент 537 3
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Известия ИД 624 1
Ведомости 996 1
Forrester Research 821 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
Фотофорум 48 1
MEDICA 8 1
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