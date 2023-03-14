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Россиян завалило некачественной отечественной техникой. Число обращений в мастерские по гарантии резко выросло

Уход из России крупных иностранных производителей техники, следивших за качеством продукции, повлек рост продаж отечественных и китайских устройств. Проблем с качеством здесь намного больше, что повлекло за собой рост числа обращений по гарантии. И все это на фоне всероссийского сокращения количества мастерских по ремонту.

Россияне вспомнили о гарантии

В 2022 г. в России резко выросло количество обращений жителей в мастерские за гарантийным ремонтом техники и электроники, пишет «Коммерсант». Опрошенные изданием эксперты связали это с низким качеством продукции, представленной в настоящее время в магазинах.

Качество, по их мнению, упало в первую очередь из-за ухода крупных брендов, которые следили за надежностью своей продукции и стремились снизить количество брака до минимума. А ушли они из-за всем известных событий, в результате чего россияне теперь вынуждены покупать отечественную и китайскую технику с минимальным сроком службы.

В 2022 г. число обращений россиян по гарантии на технику российских брендов выросло на 20% год к году. Это как раз тот случай, когда поддержка отечественного производителя приносит пользу только ему, а сам потребитель обрекает себя на страдания и трату времени на походы в сервисные центры.

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Фото: pressfoto / FreePik
Обращаться за гарантийным ремонтом россиянам теперь приходится намного чаще

«Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке», — заявил источник издания среди поставщиков электроники. По его словам, экономить стали в первую очередь вендоры недорогой бытовой техники. К таким компаниям он отнес несколько популярных в России брендов, в том числе Redmond и Kitfort.

К плохому придется привыкнуть

Проблему высокого процента брака в российской технике подтверждают и крупные ритейлеры. Например, об этом прямо говорят представители «Холодильник.ру», утверждая, что брака «немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники». Насколько именно немного, представители ритейлера «Коммерсанту» не сообщили – вместо этого они озвучили не самые радужные прогнозы для россиян на ближайшее будущее.

«Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится», – заявили изданию в ритейлере. Почему именно таких случаев станет меньше, если объем продаж российской техники вырастет, а ее качество – нет, в «Холодильник.ру» не уточнили.

Вынужденное импортозамещение

Переход на отечественную технику – процесс для россиян, по большей части, вынужденный. Почти все крупные иностранные бренды, работающие в этом сегменте, покинули российский рынок или, по меньшей мере, сильно ограничили свои поставки в знак поддержки антироссийских санкций, вызванных событиями, начавшимися 24 февраля 2022 г.

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В их числе – как минимум Dyson, Tefal и Panasonic. При этом отказ от российской продукции в пользу китайской, которая тоже заполонила рынок России, особых преимуществ не дает – брака хватает и здесь.

Впрочем, не во всех сетях фиксируют рост числа обращений по гарантии. В «Ситилинке» сообщили CNews, что в 2022 г. их количество «было стабильным и соответствовало предыдущему периоду». «Соотношение обращений, связанных с браком и общего количества техники осталось на уровне 2019-2021 гг.», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».

Ремонтировать некому

На многие устройства, продающиеся в России, срок гарантии составляет всего лишь год. Если техника ломается по истечении этого периода, потребителю приходится решать вопрос ее ремонта самостоятельно, и здесь его может поджидать неприятный сюрприз.

Процесс поиска хорошего сервиса может существенно затянуться, так как 2022 г. принес россиянам не только изобилие низкокачественной техники, но и дефицит ремонтных мастерских. В целом по России их стало меньше на 4% год к году, а в Москве – на 10%. Не исключено, что в 2023 г. они продолжат закрываться. Единственным выходом в этой ситуации станет обращение к частным мастерам – в этом случае вероятность нарваться на некомпетентного специалиста будет значительно выше.

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А в некоторых случаях россияне больше не могут отремонтировать даже технику, которая еще находится на гарантии. Это в первую очередь устройства Apple – CNews писал, что авторизованные сервис-центры начали отказываться чинить iPhone, MacBook, iPad и другие гаджеты Apple.

Евгений Черкесов

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