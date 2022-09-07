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Panasonic Corporation Matsushita Electric Industrial Miyazaki Matsushita Electric Industrial

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial

Panasonic - разработчик технологий и решений для множества областей – потребительской электроники, ЖКХ, автомобилестроения, промышленности, коммуникаций, энергетики и других. 1 апреля 2022 года Panasonic Group (основана в 1918 году) была преобразована в систему из восьми операционных компаний во главе с холдинговой компанией Panasonic Holdings Corporation. Консолидированный объем продаж группы в 2021 году (окончился 31 марта 2022 г.) составил 56,40 млрд евро (7 388,8 млрд иен). 


07.09.2022 Официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора

7 сентября 2022 г. возобновляется работа официального интернет-магазина товаров бренда Panasonic в России под новым именем EPLAZA. Оператором проекта выступает ООО «Еплаза». Сайт eplaza.ru сохранит ассортимент официального онлайн-магазина бренда в России и предоставит возможность
12.04.2022 Panasonic открывает умный город на базе искусственного интеллекта

бщила о том, что умный город устойчивого развития Суйта (SST Suita) официально откроется в Префектуре Осака 29 апреля 2022 г. Это третий полномасштабный проект подобного рода, реализуемый корпорацией Panasonic и ее партнерами в Японии. Однако в отличие от других умных городов – Цунасимы и Фуджисавы – Суйта ориентирована не только на комфорт и гармоничное сосуществование разных поколений, но
10.02.2022 Panasonic разработала технологию массового производства асферических линз для дальнего инфракрасного диапазона

личными характеристиками пропускания в дальнем инфракрасном диапазоне, а стоимость их производства вдвое ниже традиционных методов. Новый метод формования стекла и технологии обработки также позволят Panasonic предлагать и другие типы линз, например, дифракционные линзы – первые в мире высокогерметичные линзы, встроенные в оправу без использования клея (точность обнаружения утечек менее 1x1
11.01.2022 Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood

реработанные материалы, предоставленные стартапом Redwood Materials, для производства новых литий-ионных аккумуляторных ячеек в «замкнутом» производственном цикле. Об этом CNews сообщил представитель Panasonic. Уже в этом году компания Redwood Materials, основанная бывшим техническим директором Tesla Джеффри Стробелом и специализирующаяся на вторичной переработке аккумуляторов, начнет поста
20.12.2021 7 эффектов технологии nanoe: комфортный микроклимат плюс защита от вирусов и бактерий

Японская корпорация Panasonic совершенствует технологии борьбы с загрязнениями воздуха уже много лет. Продукты с

20.10.2021 Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов

Корпорации Panasonic и Toyota Motor разработали технологию оценки безопасности роботизированных помощников, которая позволит людям и машинам мирно сосуществовать и сотрудничать. 15 октября 2021 г. при уча
12.10.2021 Panasonic начинает продажи в России устройств nanoe X для защиты от коронавирусов

тор F-GPT01R и встраиваемый генераторAir-e FV-15CSD1 дополнят линейку высокотехнологичных продуктов Panasonic nanoe, которые помогают создать комфортную и безопасную среду вокруг человека — дом
21.09.2021 Panasonic завершил поглощение компании Blue Yonder

Корпорация Panasonic объявила о приобретении компании Blue Yonder, разработчика комплексных цифровых пла
14.09.2021 Panasonic начинает продажи в России новых камер видеонаблюдения серии S cо встроенным нейросетевым процессором AI

Компания Panasonic начинает продажу в России и странах СНГ новых камер для систем видеонаблюдения с по
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G

ого поколения связи (ЛИЦ 5G) на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и компания Panasonic Россия протестировали работу оборудования для стриминга и видеонаблюдения в частной
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС

Panasonic и российский «Ред софт» сообщают об успешном тестировании и запуске российской операционной системы РЕД ОС на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55, CF-33 и планшетах Toughbook FZ-G1 Результаты технологического сотрудничества отражены в двустороннем сертификате. Совместное решение Panasonic и «Ред софт» спе
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика

не займет много места в деловом портфеле или рюкзаке школьника. Кроме того, он весит значительно меньше даже самого компактного смартфона. Наличие двух SIM. Да, сегодня кнопочные телефоны, например, Panasonic KX-TF200, оснащаются двумя слотами для сим-карт. Этим могут похвастаться далеко не все флагманские смартфоны.  Удобство и простота эксплуатации. Кнопочное устройство обладает базовыми
25.06.2021 Робот Panasonic научит заново ходить

Корпорация Panasonic выпустила серийную модель тренировочного робота для ходьбы, который позволяет макси
31.03.2021 Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55

ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и «Panasonic Россия» сообщили о расширении линейки совместимых продуктов. Успешно завершено комплексное двустороннее тестирование работоспособности защищенного ноутбука Toughbook FZ-55 в среде ОС

11.03.2021 Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с Panasonic Life Solutions

Российский широкопрофильный дистрибьютор Merlion и Panasonic объявили о расширении сотрудничества, начатого более 20 лет назад. Компании сообщил
15.12.2020 Решение Konica Minolta поможет выявлять людей с температурой и без защитных масок

Konica Minolta совместно с Panasonic i-PRO Sensing Solutions выпустила на рынок новую систему видеонаблюдения. Решение п
08.12.2020 Panasonic задействует беспилотных роботов для бесконтактной доставки

льшие круглые глаза и удивленно приподнятые брови на лицевой части робота-автомобильчика. Полигоном для тестирования станет умный город Фуджисава, построенный в 2014 году на территории бывшего завода Panasonic консорциумом из 18 крупнейших японских технологических компаний. Первые «шаги» по дорогам города роботизированный курьер сделал еще в конце ноября, а полноценное тестирование в других
23.11.2020 Panasonic объявила о начале продаж прозрачного OLED-дисплея

что позволяет использовать ее в дизайне пространств. Модель TP-55ZT110 – многофункциональное устройство, объединившее характеристики прозрачного и обычного дисплея. Она оснащена оригинальным диммером Panasonic, который регулирует коэффициент пропускания света и может переключать экран между «Режимом прозрачности» и «Режимом черного». В «черном» режиме диммер существенно сокращает количество
19.11.2020 Корпорация Panasonic будет преобразована в холдинговую компанию

Корпорация Panasonic будет преобразована в холдинговую структуру. Такое решение принял совет директоров

16.09.2020 Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта

сственного интеллекта, автопилотируемого транспорта, финансов, цифрового здравоохранения, будущего сферы труда, коммерции, производственных технологий и многого другого. Это уже второй венчурный фонд Panasonic под управлением компании Conductive Ventures. Первый - Conductive Ventures I – с аналогичными активами был создан в 2017 году. За время своего существования он инвестировал в такие ко
25.03.2020 Panasonic представил в России новый SIP-конференц-телефон

Panasonic объявил о расширении линейки своих SIP-терминалов – весной 2020 г. на российском рынке стартуют продажи новой модели SIP-конференц-телефона Panasonic KX-HDV800. Продукт совместим с IP-АТС Panasonic и сторонних производителей и подойдет для оснащения переговорных на 10-12 человек. Благодаря встроенному микрофону SIP-конференц
26.02.2020 Panasonic представил ИИ-платформу Miraie для умного дома

сделать быт людей максимально комфортным, непрерывно подстраивая жилое пространство под изменяющиеся потребности своих хозяев, в том числе за счет легкой интеграции в платформу умной бытовой техники Panasonic и устройств, поддерживающих голосовое управление Google Voice Assistant и Amazon Alexa. С ее помощью можно будет экономить электроэнергию, дистанционно управлять техникой, устанавлива
20.02.2020 Panasonic представила инициативу Gemba Process Innovation

позволяет разрабатывать решения для B2B сегмента на базе технологических и производственных ноу-хау Panasonic для трансформации процессов на производстве, в логистике и розничной торговле. С по
15.01.2020 Astra Linux признана совместимой с защищенными ноутбуками и планшетами Panasonic и Durabook

Astra Linux сообщила об успешных результатах тестирования защищенных ноутбуков и планшетных компьютеров Pаnаsonic и Durabook на совместимость с операционными системами семейства Astra Linux. В ходе проверочных мероприятий тестировались работоспособность и корректность функционирования ноутбуков D
05.12.2019 В России стартовали продажи программной IP-АТС Panasonic

«Panasonic Россия» объявила о выходе на рынок виртуальных коммуникаций, начиная продажи новой программной IP-АТС – KX-NSV300. Решение сочетает функциональность топовой модели традиционной «желез
28.11.2019 OCS внедрил систему видеоконференцсвязи Panasonic в холдинге SFT Group

OCS, российский ИТ-дистрибьютор, внедрил систему централизованной видеоконференцсвязи на базе телекоммуникационного оборудования Panasonic серии KX-VC в холдинге SFT Group. Решение обеспечило надежную коммуникацию головного офиса с семью филиалами компании по всей России, существенно сократив издержки на командировки, уп
06.11.2019 Panasonic присоединился к программе Microsoft Cloud

rovider. Этот шаг значительно упростит процессы конфигурирования, подготовки к работе и ИТ-администрирования мобильных устройств Toughbook на ОС Windows. Теперь при заказе новых ноутбуков и планшетов Panasonic Toughbook на операционной системе Windows 10 Pro корпоративные клиенты смогут выбрать возможность использования облачной службы Windows Autopilot. В этом случае специалисты Европейско
17.09.2019 Panasonic расширяет бизнес в России, открывая новое направление Life Solutions

Направление электротехнического оборудования (бренды VIKO и Panasonic) начинает работу в составе российского подразделения японской корпорации Panasonic в сентябре 2019 г. Новая структура возьмет на себя развитие профильных товарных категорий (эл
30.08.2019 Samsonite и Panasonic разрабатывают умный IoT-чемодан

Японская компания Panasonic и производитель туристического снаряжения Samsonite разрабатывают умный чемодан, ис
13.06.2019 Panasonic выводит на российский рынок новую серию IP- телефонов KX-NT

Panasonic объявила о начале продаж новой линейки системных IP-телефонов Panasonic KX-NT6xx в России. Серия представлена двумя моделями KX-NT630 и KX-NT680, которые отвечают всем актуальным требованием корпоративного рынка. Разработанные специально для подключения к
03.04.2019 Panasonic тестирует систему распознавания лиц для ритейла

гу от Токио. Для оплаты покупок в одном из минимаркетов Familymart теперь используется автоматизированная система на базе технологии распознавания лиц. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании «Panasonic Россия». Зарегистрировав свое фото и данные банковской карты в системе, покупатели затем могут посещать магазин буквально с пустыми руками. Пока они набирают товары в корзинку, за ним
29.03.2019 Panasonic сменила руководство в российском и европейском подразделениях

Panasonic объявила о назначении Хироки Миядзи на должность генерального директора Panasonic Россия и президента Группы компаний Panasonic Marketing CIS. Его предшествен
28.03.2019 Обзор бабушкофона Panasonic KX-TU150: с тревожной кнопкой и фонариком

фонами, у обычных кнопочных телефонов очень широкая аудитория. Как правило, это дети и пенсионеры – те, кому важнее иметь постоянную голосовую связь и возможность писать SMS, а не сидеть в интернете. Panasonic KX-TU150 – довольно простой телефон, но у него есть несколько важных преимуществ. Аппарат не надо заряжать каждый день. За счет малого расхода энергии кнопочный телефон работает без п
27.03.2019 Panasonic представила приложение Compass 2.0 для защищенных бизнес-устройств на Android

Panasonic, поставщик защищенных мобильных устройств для бизнеса, объявила о выпуске обновленного приложения Panasonic Compass 2.0 для планшетов и наладонных устройств Panasonic, работающих под управлением ОС Android. Panasonic Compass – надстройка платформы Android для безопасного разве
27.03.2019 7 кухонных приборов для правильного питания. Выбор ZOOM

Паровая конвекционная печь Panasonic NU-SC101 Не будем лишний раз говорить о пользе пищи приготовленной на пару, как и о том, что она может быть довольно вкусной. Паровая печь Panasonic NU-SC101, конечно, занимает
11.02.2019 Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic

IP-камеры Panasonic начали выпускать в России Как стало известно CNews, «Panasonic Россия», отеч
04.02.2019 Panasonic представила решение для сканирования паспортов и контроля ID

Panasonic представила новое интегрированное решение для проверки данных и идентификации личности - Toughpad Passport на базе 7-дюймового защищенного планшета FZ-M1. Решение Panasonic Toughpad FZ-M1 Passport предназначено для проверки паспортов и удостоверений личности на пограничном контроле, водительских прав и пропусков на контрольно-пропускных пунктах и входах

21.12.2018 Из умных теплиц – на умные прилавки: как цифровизируется агропром

Известный в России в основном как производитель бытовой техники концерн Panasonic берет на вооружение новую технологию доставки товаров. В прицеле – ритейл завтрашне
29.11.2018 В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые

Сотовые телефоны Panasonic вновь открыли для себя Россию Российская компания Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором сотовых телефонов марки Panasonic на территории России. Впервые за более чем 10 лет

12.11.2018 Panasonic продолжает развивать премиум-компакты

Panasonic представила новый премиальный компактный фотоаппарат с «большой» матрицей типоразмера 4/3 и светосильным объективом 24-75 мм ЭФР. Новый Panasonic LUMIX LX100M2 стал седьмым в линейке премиальных компактов серии Panasonic LX. В камере использованы новый сенсор c эффективным разрешением 17,0 Мп, высокопроизводительный проц

Публикаций - 2639, упоминаний - 3902

Panasonic Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 10212 628
Toshiba Corporation 2924 373
LG Electronics 3609 351
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Philips 2049 231
Sharp Corporation 1041 218
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Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 184
Hitachi - Хитачи 1464 170
Intel Corporation 12148 169
Microsoft Corporation 24552 150
Olympus 467 143
Nikon 619 142
Siemens AG - Siemens Group 2584 140
Lenovo Motorola 3500 123
Fujitsu 2040 123
Pioneer Corporation 423 121
Apple Inc 12014 116
HP Inc. 5674 106
JVC Kenwood 416 98
Seiko Epson Corporation 895 96
Dell EMC 5021 93
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 89
HP - Hewlett-Packard 3621 88
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Casio 332 52
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 79
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 58
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2302 38
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Евросеть 1404 18
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Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 7
Greenpeace - Гринпис 128 6
Linux Foundation 184 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 5
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ISF - Imaging Science Foundation 9 5
Symbian Foundation 38 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 305 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 258 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 3
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 3
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
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АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
OMA - Open Mobile Alliance 26 2
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РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7054 620
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6384 475
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4729 366
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20664 354
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5960 354
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6015 346
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5571 335
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9533 325
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27707 315
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14311 281
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23878 258
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23899 253
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9927 249
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 6009 248
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12466 237
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9303 232
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1497 207
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25082 201
Объектив - Lens 1375 198
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12128 197
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16067 197
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10091 196
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3777 194
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7330 188
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4626 187
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2371 180
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1847 180
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13866 178
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4575 170
Контрастность 2807 170
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64839 169
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1080 168
Видеокамера - Camcorder 2257 167
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2535 163
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7108 161
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 212
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 111
Microsoft Windows 2000 8661 105
Google Android 13914 98
Panasonic KX UC-платформа 105 95
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4952 93
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 80
Microsoft Windows 15579 72
Linux OS 9843 63
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 61
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 313 59
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 59
Microsoft Skype 2058 57
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 55
Nokia Symbian OS 1398 53
Apple iPhone - серия смартфонов 7053 51
Google YouTube - Видеохостинг 2718 51
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1337 49
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 46
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 43
Apple iPhone 6 4861 43
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 38
Canon DIGIC - серия процессоров 199 38
Apple iOS 7680 37
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4024 37
Panasonic HDC - серия видеокамер 36 36
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 53 35
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 33
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 33
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 33 31
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2389 29
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 28
Sony Bravia 246 28
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 405 28
Apple iPod 1536 28
Apple iPad 3851 27
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 83 27
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 24
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1412 24
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 24
Школьников Николай 26 22
Газаров Артур 77 22
Ширшов Павел 76 18
Бровкин Дмитрий 55 16
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 15
Наумов Максим 98 11
Криницкий Игорь 26 10
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 10
Ксенин Алекс 311 9
Симонов Игорь 102 9
Гайдаенко Олег 8 8
Попов Алексей 334 8
Лаптева Марина 114 7
Kadota Akira - Кадота Акира 6 6
Nakamura Kunio - Накамура Кунио 6 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 318 6
Овсянников Денис 23 6
Гордеева Анна 36 6
Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 6
Михеев Владимир 14 6
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 5
Путин Владимир 3138 5
Харин Александр 7 5
Горбунов Алексей 28 5
Свириденко Андрей 97 5
Сергеев Иван 74 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 909 5
Чичваркин Евгений 162 4
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 4
Сахаров Игорь 5 4
Кожевников Сергей 21 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 565 4
Лосев Сергей 46 4
Сельков Андрей 15 4
Лебедев Артемий 98 4
Новикова Елена 88 4
Трещетенков Евгений 4 4
Попов Борис 24 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 4
Муртазин Эльдар 63 4
Япония 13252 840
Россия - РФ - Российская федерация 142551 813
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51917 416
Европа 21710 257
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42841 210
Южная Корея - Республика 6615 202
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16871 180
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14149 164
Германия - Федеративная Республика 12644 126
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13291 103
Солнце - звезда Солнечной системы 5151 102
Азия - Азиатский регион 5501 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17211 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14074 71
Китай - Тайвань 3965 66
США - Нью-Йорк 3090 55
Япония - Токио 993 49
Франция - Французская Республика 7825 49
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1026 48
Япония - Осака 111 48
Финляндия - Финляндская Республика 3590 47
Земля - планета Солнечной системы 10346 44
Нидерланды - Амстердам 605 43
Америка Северная - Североамериканский регион 3326 42
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 38
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 717 38
Италия - Итальянская Республика 4341 37
Канада 4863 30
Украина 7582 29
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 787 28
Америка - Американский регион 2130 27
Сингапур - Республика 1842 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2480 26
США - Калифорния 4619 25
Швеция - Королевство 3612 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1546 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3512 22
Индия - Bharat 5404 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3903 22
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1728 21
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5457 286
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23821 219
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47596 176
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50480 152
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4897 149
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14015 146
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18217 118
Ergonomics - Эргономика 1585 112
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10892 110
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5677 106
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28659 95
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2887 94
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6009 89
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4815 82
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10833 74
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3957 73
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5022 69
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 301 67
Видеокамера - Видеосъёмка 687 62
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16170 61
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3963 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8504 55
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7450 53
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6852 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9656 50
Йена - денежная единица Японии 496 49
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3020 48
Английский язык 6602 46
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1780 46
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1507 46
Зоология - наука о животных 2582 45
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2599 42
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2699 41
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4934 40
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1067 38
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5611 37
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1387 36
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3640 35
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4723 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5269 34
CNews - ZOOM.CNews 1846 149
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5896 109
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11215 50
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 517 48
DigiTimes - Издание 1309 31
AP - Associated Press 2004 24
Bloomberg 1264 22
NE Asia Online 313 19
FT - Financial Times 1212 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2702 11
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Nikkei BP - AsiaBizTech 155 5
Euronews - телеканал 46 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1275 5
Чудо техники 60 5
The Register - The Register Hardware 1529 5
Forbes - Форбс 804 5
Allprojectors.ru 54 5
Nikkei Electronics 78 4
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Strategy Analytics 284 9
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Forrester Research 821 4
Consumer Reports 38 4
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Nikkei Market Access (NMA) 53 3
ABI Research 234 3
NPD Group 140 3
In-Stat/MDR 70 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Market Intelligence Center - MIC 15 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 2
Harris Interactive 81 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Texcell 2 2
Frost & Sullivan 203 2
VDC Research 6 2
Markets&Markets Research 112 2
IDC Russia - IDC Россия 157 1
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TeleGeography Research 40 1
Медиалогия 30 1
Mercury Research 66 1
Mordor Intelligence 28 1
Discovery Research Group 22 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Fortune Global 500 286 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 282 20
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 821 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 529 5
РАН - Российская академия наук 1853 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 591 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1489 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 231 3
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 32 3
Tsinghua University - Университет Цинхуа 33 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 364 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 96 2
University of Bristol - Бристольский университет 82 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 31 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 363 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 228 2
Columbia University - Колумбийский университет 154 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 322 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 205 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Kyoto University - Киотский университет 24 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 157 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 899 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 59 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 49 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
ТГУ - Томский государственный университет 171 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 72
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 42
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1211 39
CeBIT 612 29
Фотофорум 48 28
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 28
Photokina 59 21
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 708 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 14
Рождество Христово - Рождественские каникулы 632 13
День молодёжи - 27 июня 873 10
CEATEC 45 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1985 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2393 8
Международный женский день - 8 марта 324 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 4
Связь-Экспокомм 113 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
Red Dot Design Award 55 3
Docflow 146 3
ПРОSTOR 6 3
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 2 2
IPTV Forum 17 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 2
ISE - Integrated Systems Europe 46 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 31 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
ProIntegration Awards 5 1
InAVation Awards 6 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Canon Expo 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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