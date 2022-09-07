Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial

Официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора 7 сентября 2022 г. возобновляется работа официального интернет-магазина товаров бренда Panasonic в России под новым именем EPLAZA. Оператором проекта выступает ООО «Еплаза». Сайт eplaza.ru сохранит ассортимент официального онлайн-магазина бренда в России и предоставит возможность

Panasonic открывает умный город на базе искусственного интеллекта бщила о том, что умный город устойчивого развития Суйта (SST Suita) официально откроется в Префектуре Осака 29 апреля 2022 г. Это третий полномасштабный проект подобного рода, реализуемый корпорацией Panasonic и ее партнерами в Японии. Однако в отличие от других умных городов – Цунасимы и Фуджисавы – Суйта ориентирована не только на комфорт и гармоничное сосуществование разных поколений, но

Panasonic разработала технологию массового производства асферических линз для дальнего инфракрасного диапазона личными характеристиками пропускания в дальнем инфракрасном диапазоне, а стоимость их производства вдвое ниже традиционных методов. Новый метод формования стекла и технологии обработки также позволят Panasonic предлагать и другие типы линз, например, дифракционные линзы – первые в мире высокогерметичные линзы, встроенные в оправу без использования клея (точность обнаружения утечек менее 1x1

Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood реработанные материалы, предоставленные стартапом Redwood Materials, для производства новых литий-ионных аккумуляторных ячеек в «замкнутом» производственном цикле. Об этом CNews сообщил представитель Panasonic. Уже в этом году компания Redwood Materials, основанная бывшим техническим директором Tesla Джеффри Стробелом и специализирующаяся на вторичной переработке аккумуляторов, начнет поста

7 эффектов технологии nanoe: комфортный микроклимат плюс защита от вирусов и бактерий Японская корпорация Panasonic совершенствует технологии борьбы с загрязнениями воздуха уже много лет. Продукты с

Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов Корпорации Panasonic и Toyota Motor разработали технологию оценки безопасности роботизированных помощников, которая позволит людям и машинам мирно сосуществовать и сотрудничать. 15 октября 2021 г. при уча

Panasonic начинает продажи в России устройств nanoe X для защиты от коронавирусов тор F-GPT01R и встраиваемый генераторAir-e FV-15CSD1 дополнят линейку высокотехнологичных продуктов Panasonic nanoe, которые помогают создать комфортную и безопасную среду вокруг человека — дом

Panasonic завершил поглощение компании Blue Yonder Корпорация Panasonic объявила о приобретении компании Blue Yonder, разработчика комплексных цифровых пла

Panasonic начинает продажи в России новых камер видеонаблюдения серии S cо встроенным нейросетевым процессором AI Компания Panasonic начинает продажу в России и странах СНГ новых камер для систем видеонаблюдения с по

«Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G ого поколения связи (ЛИЦ 5G) на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и компания Panasonic Россия протестировали работу оборудования для стриминга и видеонаблюдения в частной

Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС Panasonic и российский «Ред софт» сообщают об успешном тестировании и запуске российской операционной системы РЕД ОС на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55, CF-33 и планшетах Toughbook FZ-G1 Результаты технологического сотрудничества отражены в двустороннем сертификате. Совместное решение Panasonic и «Ред софт» спе

Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика не займет много места в деловом портфеле или рюкзаке школьника. Кроме того, он весит значительно меньше даже самого компактного смартфона. Наличие двух SIM. Да, сегодня кнопочные телефоны, например, Panasonic KX-TF200, оснащаются двумя слотами для сим-карт. Этим могут похвастаться далеко не все флагманские смартфоны. Удобство и простота эксплуатации. Кнопочное устройство обладает базовыми

Робот Panasonic научит заново ходить Корпорация Panasonic выпустила серийную модель тренировочного робота для ходьбы, который позволяет макси

Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55 ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и «Panasonic Россия» сообщили о расширении линейки совместимых продуктов. Успешно завершено комплексное двустороннее тестирование работоспособности защищенного ноутбука Toughbook FZ-55 в среде ОС

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с Panasonic Life Solutions Российский широкопрофильный дистрибьютор Merlion и Panasonic объявили о расширении сотрудничества, начатого более 20 лет назад. Компании сообщил

Решение Konica Minolta поможет выявлять людей с температурой и без защитных масок Konica Minolta совместно с Panasonic i-PRO Sensing Solutions выпустила на рынок новую систему видеонаблюдения. Решение п

Panasonic задействует беспилотных роботов для бесконтактной доставки льшие круглые глаза и удивленно приподнятые брови на лицевой части робота-автомобильчика. Полигоном для тестирования станет умный город Фуджисава, построенный в 2014 году на территории бывшего завода Panasonic консорциумом из 18 крупнейших японских технологических компаний. Первые «шаги» по дорогам города роботизированный курьер сделал еще в конце ноября, а полноценное тестирование в других

Panasonic объявила о начале продаж прозрачного OLED-дисплея что позволяет использовать ее в дизайне пространств. Модель TP-55ZT110 – многофункциональное устройство, объединившее характеристики прозрачного и обычного дисплея. Она оснащена оригинальным диммером Panasonic, который регулирует коэффициент пропускания света и может переключать экран между «Режимом прозрачности» и «Режимом черного». В «черном» режиме диммер существенно сокращает количество

Корпорация Panasonic будет преобразована в холдинговую компанию Корпорация Panasonic будет преобразована в холдинговую структуру. Такое решение принял совет директоров

Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта сственного интеллекта, автопилотируемого транспорта, финансов, цифрового здравоохранения, будущего сферы труда, коммерции, производственных технологий и многого другого. Это уже второй венчурный фонд Panasonic под управлением компании Conductive Ventures. Первый - Conductive Ventures I – с аналогичными активами был создан в 2017 году. За время своего существования он инвестировал в такие ко

Panasonic представил в России новый SIP-конференц-телефон Panasonic объявил о расширении линейки своих SIP-терминалов – весной 2020 г. на российском рынке стартуют продажи новой модели SIP-конференц-телефона Panasonic KX-HDV800. Продукт совместим с IP-АТС Panasonic и сторонних производителей и подойдет для оснащения переговорных на 10-12 человек. Благодаря встроенному микрофону SIP-конференц

Panasonic представил ИИ-платформу Miraie для умного дома сделать быт людей максимально комфортным, непрерывно подстраивая жилое пространство под изменяющиеся потребности своих хозяев, в том числе за счет легкой интеграции в платформу умной бытовой техники Panasonic и устройств, поддерживающих голосовое управление Google Voice Assistant и Amazon Alexa. С ее помощью можно будет экономить электроэнергию, дистанционно управлять техникой, устанавлива

Panasonic представила инициативу Gemba Process Innovation позволяет разрабатывать решения для B2B сегмента на базе технологических и производственных ноу-хау Panasonic для трансформации процессов на производстве, в логистике и розничной торговле. С по

Astra Linux признана совместимой с защищенными ноутбуками и планшетами Panasonic и Durabook Astra Linux сообщила об успешных результатах тестирования защищенных ноутбуков и планшетных компьютеров Pаnаsonic и Durabook на совместимость с операционными системами семейства Astra Linux. В ходе проверочных мероприятий тестировались работоспособность и корректность функционирования ноутбуков D

В России стартовали продажи программной IP-АТС Panasonic «Panasonic Россия» объявила о выходе на рынок виртуальных коммуникаций, начиная продажи новой программной IP-АТС – KX-NSV300. Решение сочетает функциональность топовой модели традиционной «желез

OCS внедрил систему видеоконференцсвязи Panasonic в холдинге SFT Group OCS, российский ИТ-дистрибьютор, внедрил систему централизованной видеоконференцсвязи на базе телекоммуникационного оборудования Panasonic серии KX-VC в холдинге SFT Group. Решение обеспечило надежную коммуникацию головного офиса с семью филиалами компании по всей России, существенно сократив издержки на командировки, уп

Panasonic присоединился к программе Microsoft Cloud rovider. Этот шаг значительно упростит процессы конфигурирования, подготовки к работе и ИТ-администрирования мобильных устройств Toughbook на ОС Windows. Теперь при заказе новых ноутбуков и планшетов Panasonic Toughbook на операционной системе Windows 10 Pro корпоративные клиенты смогут выбрать возможность использования облачной службы Windows Autopilot. В этом случае специалисты Европейско

Panasonic расширяет бизнес в России, открывая новое направление Life Solutions Направление электротехнического оборудования (бренды VIKO и Panasonic) начинает работу в составе российского подразделения японской корпорации Panasonic в сентябре 2019 г. Новая структура возьмет на себя развитие профильных товарных категорий (эл

Samsonite и Panasonic разрабатывают умный IoT-чемодан Японская компания Panasonic и производитель туристического снаряжения Samsonite разрабатывают умный чемодан, ис

Panasonic выводит на российский рынок новую серию IP- телефонов KX-NT Panasonic объявила о начале продаж новой линейки системных IP-телефонов Panasonic KX-NT6xx в России. Серия представлена двумя моделями KX-NT630 и KX-NT680, которые отвечают всем актуальным требованием корпоративного рынка. Разработанные специально для подключения к

Panasonic тестирует систему распознавания лиц для ритейла гу от Токио. Для оплаты покупок в одном из минимаркетов Familymart теперь используется автоматизированная система на базе технологии распознавания лиц. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании «Panasonic Россия». Зарегистрировав свое фото и данные банковской карты в системе, покупатели затем могут посещать магазин буквально с пустыми руками. Пока они набирают товары в корзинку, за ним

Panasonic сменила руководство в российском и европейском подразделениях Panasonic объявила о назначении Хироки Миядзи на должность генерального директора Panasonic Россия и президента Группы компаний Panasonic Marketing CIS. Его предшествен

Обзор бабушкофона Panasonic KX-TU150: с тревожной кнопкой и фонариком фонами, у обычных кнопочных телефонов очень широкая аудитория. Как правило, это дети и пенсионеры – те, кому важнее иметь постоянную голосовую связь и возможность писать SMS, а не сидеть в интернете. Panasonic KX-TU150 – довольно простой телефон, но у него есть несколько важных преимуществ. Аппарат не надо заряжать каждый день. За счет малого расхода энергии кнопочный телефон работает без п

Panasonic представила приложение Compass 2.0 для защищенных бизнес-устройств на Android Panasonic, поставщик защищенных мобильных устройств для бизнеса, объявила о выпуске обновленного приложения Panasonic Compass 2.0 для планшетов и наладонных устройств Panasonic, работающих под управлением ОС Android. Panasonic Compass – надстройка платформы Android для безопасного разве

7 кухонных приборов для правильного питания. Выбор ZOOM Паровая конвекционная печь Panasonic NU-SC101 Не будем лишний раз говорить о пользе пищи приготовленной на пару, как и о том, что она может быть довольно вкусной. Паровая печь Panasonic NU-SC101, конечно, занимает

Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic IP-камеры Panasonic начали выпускать в России Как стало известно CNews, «Panasonic Россия», отеч

Panasonic представила решение для сканирования паспортов и контроля ID Panasonic представила новое интегрированное решение для проверки данных и идентификации личности - Toughpad Passport на базе 7-дюймового защищенного планшета FZ-M1. Решение Panasonic Toughpad FZ-M1 Passport предназначено для проверки паспортов и удостоверений личности на пограничном контроле, водительских прав и пропусков на контрольно-пропускных пунктах и входах

Из умных теплиц – на умные прилавки: как цифровизируется агропром Известный в России в основном как производитель бытовой техники концерн Panasonic берет на вооружение новую технологию доставки товаров. В прицеле – ритейл завтрашне

В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые Сотовые телефоны Panasonic вновь открыли для себя Россию Российская компания Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором сотовых телефонов марки Panasonic на территории России. Впервые за более чем 10 лет