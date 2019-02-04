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Panasonic Toughpad серия защищенных планшетов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 130
Panasonic Toughpad и организации, системы, технологии, персоны:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
|Транснефть 336 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 2
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 433 1
|Гайдаенко Олег 8 7
|Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 6
|Зеров Александр 2 1
|Корнилович Дмитрий 3 1
|Фитасов Евгений 1 1
|Бриллиантов Илья 2 1
|Анисимов Алексей 25 1
|Воронцов Алексей 15 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 2
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 61 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469813, в очереди разбора - 724794.
Создано именных указателей - 200564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.