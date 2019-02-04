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Panasonic Toughpad серия защищенных планшетов

Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.02.2019 Panasonic представила решение для сканирования паспортов и контроля ID 9
03.08.2018 Panasonic представил новые защищенные планшеты Toughpad FZ-M1 mk3 8
22.05.2018 Panasonic представил решение для автономных мобильных POS-терминалов 4
28.02.2018 Panasonic представила новый планшет Toughpad FZ-M1 8
08.12.2017 Panasonic представил в Москве взрывозащищенный планшет Toughpad FZ-G1 mk4 (ATEX) 4
21.09.2017 Panasonic и российская EME протестировали новое WMS-решение на складе «Супервэйв Групп» 1
09.06.2017 Panasonic увеличила долю на рынке защищенных ноутбуков в ЕМЕА до 67% 2
06.02.2017 Lenovo выпустила сверхтонкий ноутбук на Android с морально устаревшим процессором 1
31.01.2017 Panasonic и B2M Solutions представили новое SaaS-решение для контроля над мобильными устройствами 1
01.11.2016 Panasonic представил мобильное решение Compass для защищенных мобильных устройств 2
22.07.2016 Планшеты со стилусом. Выбор ZOOM 2
16.06.2016 Презентация защищенных планшетов Panasonic Toughpad FZ-A2 и не только 8
11.03.2016 Panasonic представила обновленный планшет Toughpad FZ-M1 mk2 6
29.02.2016 Минимальный размер, максимальная прочность 5
10.12.2015 Panasonic Toughbook CF-20 — полностью защищенное гибридное устройство для бизнеса 1
15.07.2015 Panasonic анонсировала новый защищенный 4К-планшет Toughpad для бизнеса 9
09.07.2015 «Кронштадт Технологии» и Panasonic и представили навигационную систему на базе планшета Toughpad FZ-M1 Value 3
24.06.2015 Взрывозащищенный планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 ATEX протестирован в российских нефтегазовых компаниях 6
25.02.2015 Panasonic представила новые решения для работников розничной торговли 5
10.02.2015 Panasonic Россия фиксирует цены на Toughbook и Toughpad 1
19.11.2014 Panasonic анонсировал новый POS-терминал для торговых точек JS-970 All In One 1
28.10.2014 Panasonic представил новые решения для ГИБДД и судоходства 5
05.09.2014 Новые планшеты Panasonic Toughpad обеспечат пыле-влагозащиту высшей пробы 4
05.09.2014 Panasonic представила защищенные 5-дюймовые планшеты для бизнеса 4
16.07.2014 Большой ликбез по защищённым гаджетам: смартфоны, планшеты, фотоаппараты 2
26.06.2014 Panasonic представила ультрапрочный планшет на Windows Embedded 3
28.05.2014 Panasonic презентовал взрывозащищенную версию 10-дюймового планшета Toughpad FZ-G1 7
12.05.2014 Panasonic представила новую версию защищенного планшета Toghpad FZ-G1 mk2 1
16.04.2014 Panasonic представила защищенные планшеты Toughpad, оснащенные приложениями SAP 4
20.03.2014 «ДиаТех» и Panasonic представили совместные решения для вибродиагностики узлов подвижного состава 3
16.01.2014 Panasonic выпустит линейку устройств на базе Windows Embedded 8 Handheld 1
16.12.2013 Panasonic привез в Россию «уникальный» планшет формата 4K 4
06.09.2013 Планшетный компьютер для чертёжников 2

Публикаций - 35, упоминаний - 130

Panasonic Toughpad и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 31
Panasonic Computer Product Solutions 14 7
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 6
Intel Corporation 12850 5
Microsoft Corporation 25822 4
Lenovo Group 2468 2
Ingenico Group - Инженико 50 2
Verifone 62 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 25 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 127 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 1
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 1
AMTS Solutions 3 1
Samsung Electronics 11103 1
SAP SE 5611 1
Dell EMC 5199 1
Apple Inc 13225 1
Dell Technologies - Dell Computer 2222 1
Toshiba Corporation 2983 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Fujitsu 2107 1
MediaTek - Ralink 599 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Olympus 475 1
Wacom 143 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 7 1
Nvidia Corp 4048 1
Nikon 648 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Транснефть 336 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5988 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 433 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 33
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1844 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22697 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28426 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10756 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13303 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6444 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15501 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10266 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10631 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10422 10
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3272 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7966 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6278 9
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 719 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13540 8
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 366 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13040 7
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 588 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8556 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3659 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16441 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4226 5
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4042 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 4
USB micro 974 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4905 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26969 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3808 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5891 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3173 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2516 3
Аксессуары 4309 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2486 3
Microsoft Windows 16950 12
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 10
Google Android 15305 9
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 9
Microsoft Windows 10 1949 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 7
Microsoft Windows Embedded 208 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2262 4
Microsoft Windows 7 2009 4
Intel Core - Семейство процессоров 1254 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 997 3
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 3
Intel Turbo Boost Technology 216 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 2
Intel RealSense 33 2
Panasonic Compass 2 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 1
Apple Lighting 87 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 195 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 1
Apple iPad Pro 320 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 1
SAP Rounds Manager 1 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 415 1
EME WMS - EME YMS - EME WCS 10 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Apple iPad 4022 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 500 1
Microsoft Surface - Планшет 451 1
Гайдаенко Олег 8 7
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 6
Зеров Александр 2 1
Корнилович Дмитрий 3 1
Фитасов Евгений 1 1
Бриллиантов Илья 2 1
Анисимов Алексей 25 1
Воронцов Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 167256 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5504 9
Европа 25000 6
Япония 13824 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54895 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19250 1
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Великобритания - Лондон 2433 1
Солнечная система - Solar system 2572 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 923 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6104 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21828 5
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Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1375 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5818 2
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3048 1
Энергетика - Energy - Energetically 5909 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6819 1
Гидроэнергетика - Hydropower - ГРЭС - гидроэлектростанции - гидроэнергетическая технология - hydroelectric power plants 61 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2576 1
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Металлы - Золото - Gold 1254 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 2
9to5Mac 70 1
9to5Google 61 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
VDC Research Group 15 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 858 1
РАН - Российская академия наук 2134 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Retail Business Technology Expo 1 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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