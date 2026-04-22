EME.WMS — логистическая система, которая поддерживает распределенные сети складов, интегрируется с различными ERP системами. Применение EME.WMS позволяет повысить эффективность работы склада, скорость и точность подборки заказов, актуализировать информацию об остатках на складе в ERP системе, контролировать операции всех сотрудников и мотивировать их на эффективную работу. EME.WMS доступна в нескольких версиях. На основе профессиональной версии EME.WMS созданы отраслевые решения. Они позволяют учесть особенности различных отраслей и отразить в системе все характерные для них бизнес-процессы. Решение EME.WMS включено в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.