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Dr. Theiss Naturwaren Др. Тайсс Натурварен Рус
"Трансформация аналитики e-comm: от базовых инструментов к продвинутому анализу" Павел Аверьянов, Бизнес-партнер по ИТ, Др. Тайсс Натурварен Рус, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 18 июня 2026, Москва
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Всего 4 дела, на cумму 1 903 689 177 ₽*
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Dr. Theiss Naturwaren и организации, системы, технологии, персоны:
|ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 118 1
|OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 309 1
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