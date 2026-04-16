Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 193316
ИКТ 14893
Организации 11514
Ведомства 1497
Ассоциации 1091
Технологии 3558
Системы 26787
Персоны 84268
География 3061
Статьи 1577
Пресса 1282
ИАА 754
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2778
Мероприятия 892

ЕМЕ EME

Компания ЕМЕ – российский разработчик систем автоматизации логистики. Компания осуществляет свою деятельность с 1992 года.
В портфеле решений ЕМЕ:

  • Система автоматизации складской логистики EME.WMS
  • Система управления транспортом и перевозками EME.TMS
  • Система автоматизации производственных процессов EME.MES
  • Модуль интеграции с автоматизированным складским оборудованием EME.WCS
  • Модуль управления двором EME.YMS.

Решение EME.WMS включено в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 740 300 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.04.2026 «Волшебной таблетки не существует»: как российской компании подготовить склад к цифровой трансформации 1
16.04.2026 Из системы учета в платформу управления логистикой: как изменилось российское ПО для автоматизации складов 1
22.02.2024 Подтверждена совместимость EME.WMS с российской СУБД Postgres Pro 1
17.05.2023 «Вятская мясная компания» автоматизировала склад на базе EME.WMS 1
20.02.2023 ЕМЕ завершила проект по автоматизации склада дистрибьютора строительной техники XCMG в России 1
08.02.2023 EME автоматизировала склад алкогольной продукции компании «Фанагория» 1
02.03.2022 ЕМЕ завершила проект по автоматизации складов кабельного завода «Авангард» 1
21.02.2022 Компания ЕМЕ автоматизировала складской комплекс «Др.Тайсс Натурварен Рус» 1
15.07.2019 ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом» 1
21.05.2019 ЕМЕ завершила автоматизацию склада компании «Мир газа» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ЕМЕ и организации, системы, технологии, персоны:

9298 4
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 27 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 52 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 539 1
ЭлектроМИР 2 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 1
Godex 9 1
CipherLab 12 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1421 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 61 1
Мир газа 1 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
Dr. Theiss Naturwaren - Др. Тайсс Натурварен Рус 3 1
Скорус - Вятская мясная компания 1 1
XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group - Сюйгунцзитуань 2 1
Фанагория АПФ 4 1
Уралэнерго 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13294 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5273 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2257 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2768 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34836 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6141 4
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 520 4
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 574 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1289 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7534 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1291 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 20057 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75794 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11788 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 215 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 691 2
УТМ - Универсальный транспортный модуль 11 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11796 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10159 1
Аксессуары 4197 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13230 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 962 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7138 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12649 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59134 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8386 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24095 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4458 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2528 1
EME WMS - EME YMS 8 7
Google Android 14998 3
EME MES 2 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Honeywell CK - серия мобильных компьютеров 1 1
DSSL Trassir 32 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1637 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 942 1
Microsoft Office 4060 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 441 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 232 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 142 1
Лыков Владимир 5 5
Ваньков Николай 1 1
Малинин Альберт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 161391 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46662 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14675 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 508 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 115 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Светлоград 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18658 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3340 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19096 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8355 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2181 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 707 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8454 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10934 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2884 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6426 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 571 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20868 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5366 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 121 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1041 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56047 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2210 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3732 1
Энергетика - Energy - Energetically 5639 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 389 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3243 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5371 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 615 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1085 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 344 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2237 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 567 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 547 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4843 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8464 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1435797, в очереди разбора - 728979.
Создано именных указателей - 193316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще