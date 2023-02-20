ЕМЕ завершила проект по автоматизации склада дистрибьютора строительной техники XCMG в России

ЕМЕ завершила проект по автоматизации склада официального дистрибьютора строительной техники XCMG в России.

Склад официального представителя китайского концерна XCMG в России находится в Москве. На складской территории осуществляется хранение и обработка запчастей для строительной техники для поставок в дилерские центры. В связи с увеличением ассортимента поставляемой продукции и ростом объемов продаж у компании возникла необходимость в расширении складских площадей.

Новый распределительный центр состоит из двух площадок – уличной территории, на которой размещена крупная техника и запчасти и крытого склада с 3-уровневым мезонином для некрупного товара.

Для достижения максимальной эффективности работы комплекса было принято решение об автоматизации крытого склада.

В результате конкурсного отбора была выбрана система EME.WMS. Важным для заказчика стало соответствие функциональности системы задачам проекта, возможность установки дополнительных модулей, а также стоимость системы. Ключевым фактором выбора стал 30-летний опыт компании EME в разработке систем автоматизации логистики. Также одним из необходимых условий было четкое выполнение сроков реализации проекта.

В ходе проекта были автоматизированы основные складские бизнес-процессы: приемка, отгрузка, инвентаризация, возврат, списание, изменения характеристик, внутрискладские перемещения.

Интеграция с корпоративной системой заказчика «1С» была осуществлена в два этапа. На первом этапе были настроены прием и передача сообщений о номенклатуре товаров, их приходе и отгрузке. Второй этап выполнялся после запуска системы и заключался в настройке приема и передачи сообщений об инвентаризации товаров, возврате товаров от покупателя, списании товаров и изменении характеристик.

Благодаря отработанной в ЕМЕ методике внедрения системы, проект был реализован за один месяц. Сроки, обозначенные заказчиком, были соблюдены.

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Компания ЕМЕ осуществила подбор и поставку специализированного оборудования для склада. В проекте использованы терминалы сбора данных (ТСД) Chipher RK25 на платформе Android, принтеры Goodex G500.

Специалисты ЕМЕ провели обучение сотрудников склада, организовали сопровождение системы после запуска. Сейчас склад находится на технической поддержке интегратора.

«Мы рады анонсировать первый проект сотрудничества ЕМЕ с компанией из КНР. Считаем, что это только начало. Выбор заказчиком EME.WMS еще раз подтвердил универсальность наших решений и возможность системы работать на любых складах с любыми товарными группами», – сказал Владимир Лыков, коммерческий директор ЕМЕ.

Сотрудничество между компаниями продолжается.

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Следующий этап проекта – автоматизация измерения весогабаритных характеристик с помощью продукта Sensotec.

Далее – обеспечение контроля безопасности за счет видеонаблюдения, интеграция с ЕМЕ.WMS. Видеоконтроль планируется осуществить на базе продуктов TRASSIR или Macroscop.