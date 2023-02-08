EME автоматизировала склад алкогольной продукции компании «Фанагория»

Компания EME внедрила систему управления складом в распределительном центре агропромышленной фирмы «Фанагория» в Москве. Ранее заказчик использовал систему иностранного вендора, теперь складом управляет EME.WMS. Об этом CNews сообщили представители EME.

«Фанагория» — российское винодельческое предприятие полного цикла, виноградники и производство расположены в Краснодарском крае. Компания производит тихие, игристые, десертные вина, коньяки, чачу, безалкогольный сортовой виноградный сок, масло виноградной косточки. Имеет собственное бондарное производство.

Импортная система управления складом, которую «Фанагория» использовала раньше, уже не соответствовала растущему бизнесу компании.

Недостатки зарубежной WMS: отсутствие интеграции с УТМ. Для работы с ЕГАИС использовалась отдельная программа, данные вносились и отправлялись вручную. Это приводило к трудноисправимым ошибкам; сложный процесс учета акцизных марок; возможность подключения только устаревших терминалов сбора данных (ТСД) на Windows CE, новые ТСД на Android не поддерживались; отсутствие функционала для автоматизации работы погрузчиков и подъемников через перехватывающие ячейки; отсутствие возможности агрегации бутылок и коробок; отсутствие учета срока годности продукции и т.д.

Компания решила отказаться от иностранной системы и стала искать новое решение. Требования были к новой системе WMS: максимальная автоматизация и повышение эффективности работы склада; максимальный отказ от ручного труда; учет срока годности продукции; ведение помарочного учета в ЕГАИС. Прямая интеграция с ЕГАИС; ускорение процесса сборки заказов; сокращение или исключение ошибок, связанных с учетом акцизных марок, товара и его количества; учет специфики работы с узкопроходными погрузчиками; стоимость и сроки внедрения.

Компания EME предложила «Фанагории» систему «EME.WMS Алко». Это специализированное решение – результат многолетний работы ЕМЕ с крупнейшими российскими и импортными производителями и дистрибьюторами спиртных напитков. Первый алкогольный склад был автоматизирован ЕМЕ еще в 2010 г. (РЦ Maxxium, Москва).

С помощью решения от EME на алкогольном складе «Фанагории» автоматизированы процессы приемки, размещения, подбора, отгрузки и инвентаризации. Одна из важных особенностей проекта — использование модуля «EME.УТМ» для интеграции с системами государственного контроля. Модуль передает данные в ЕГАИС напрямую, не используя ERP.

Владимир Андреев, «ДоксВижн»: В 2023 безбумажный кадровый оборот будет в числе самых востребованных направлений автоматизации Цифровизация

«Мы вкладываем все наши знания, опыт и экспертизу в решения, которые предлагаем клиентам, регулярно обновляем функционал системы в соответствии с новыми требованиями заказчиков и рынка. И, естественно, “EME.WMS Алко” — не исключение. У нас большой опыт работы в алкогольной отрасли, мы понимаем нюансы работы склада и учета алкогольной продукции, что находит отражение в системе. Благодаря этому стандартный функционал нашей системы полностью удовлетворяет потребности заказчика», — сказал Владимир Лыков, коммерческий директор ЕМЕ.

Внедрение «EME.WMS Алко» на складе прошло за три недели. Сейчас проект находится в завершающей стадии. Заказчик планирует масштабирование EME.WMS на другие объекты компании.

***

Компания ЕМЕ – российский разработчик систем автоматизации логистики. Компания осуществляет свою деятельность с 1992 г. В активе ЕМЕ – более 300 внедрений на территории России и СНГ. В портфеле решений ЕМЕ: система автоматизации складской логистики EME.WMS, система управления транспортом и перевозками EME.TMS, система автоматизации производственных процессов EME.MES, модуль интеграции с автоматизированным складским оборудованием EME.WCS, модуль управления двором EME.YMS. Все решения ЕМЕ объединены в единую платформу управления логистикой.

Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» Безопасность

Флагманское решение компании – EME.WMS пятого поколения. Решение EME.WMS включено в реестр отечественного ПО Минцифры России.