Россия - ПФО - Кировская область - Кировск

«МегаФон» обеспечил комфортный онлайн-доступ для 5 тысяч абонентов на юге Кировской области потребность в мобильном интернете, пользователи привыкают быть на связи и онлайн, поэтому мы развиваем инфраструктуру связи с учетом увеличивающейся нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

МТС поможет родителям Кировской области следить за безопасностью детей на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Кировской области и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители М

«МегаФон» обеспечит 4G-покрытие в малочисленных деревнях Кировской области Впервые более тысячи жителей Кировской области смогут воспользоваться мобильной связью и 4G-интернетом. «МегаФон» запустит

Кировская область возглавила рейтинг самых жизнерадостных регионов России Жители Кировской области признаны самыми преданными поклонниками юмористических фильмов и сериалов в стране. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра «Кион», входящего в группу компаний МТС,

«МегаФон» усилил связь в коттеджных поселках Кировской области «МегаФон» увеличил территорию покрытия сети четвертого поколения в деревне Машкачи Кировской области, обеспечив стабильный доступ к интернету для жителей коттеджных поселков. Э

Алексей Козин возглавил МТС в Кировской области МТС сообщает о назначении директором филиала в Кировской области Алексея Козина. Ранее он возглавлял филиал МТС в Смоленской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут усилен

МТС и правительство Кировской области договорились о цифровом развитии региона ПАО «МТС» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Кировской области. В рамках партнерства стороны договорились о масштабном развитии телеком-ин

В Кировской области поклонниками повышенных интернет-скоростей в стали Близнецы и Весы Жители Кировской области поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики

МТС: в 2026 г. в Кировской области будут работать более 40 отечественных базовых станций МТС установит до конца 2026 г. на своей сети мобильной связи в Кировской области еще 31 отечественную базовую станцию «Иртея», доведя их общее количество в

«МегаФон» усилил сеть в летних локациях Кировской области «МегаФон» подготовил телеком-инфраструктуру к летнему сезону в Кировской области. Инженеры компании расширили зону покрытия мобильной связи и интернета на б

Жители Кировской области теперь могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито» На ресейл-платформе «Авито» запущен раздел, позволяющий пользователям из Кировской области удаленно приобретать SIM-карты ведущих операторов. В роли продавцов здесь выступают фирменные магазины телеком-компаний, работающих на территории региона. Об этом CNews сообщи

«МегаФон» усилил сеть для самых разговорчивых жителей Кировской области «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в Подосиновском районе Кировской области. Благодаря обновлению инфраструктуры в поселке городского типа Демьяново, г

МТС расширила покрытие LTE в исторических местах Кировской области МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кировской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования высокоскоростной мобильный интер

Абитуриенты Кировской области могут принять участие в онлайн-отборе в ГИТИС С совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте регистрации в Кировской области на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТ

30% смартфонов Кировской области поддерживают 5G МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Кировской области, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 30%

«МегаФон» усилил сеть в кожевенно-обувной столице Кировской области «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в крупном центре кожевенно-обувной промышленности Кировской области. Инженеры оператора увеличили зону покрытия и ускорили мобильный интернет д

Еще 10 тыс. жителей Кировского района Новосибирска получили гигабитный интернет от МТС низации оборудования и строительства новой сетевой инфраструктуры зона покрытия гигабитным интернетом была расширена. Теперь подключиться к сверхскоростному домашнему интернету могут еще 4 тыс. семей Кировского района. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в ряде домов Южно-Чемского микрорайона, жилого комплекса «Акация на Ватутина», а также на

Жители двух районов Кировской области получили доступ к интернету на скорости до 50 Мбит/с Около 1000 жителей Кировской области смогут пользоваться более качественной связью и мобильным интернетом на ско

Кировская область стала лидером в Поволжье по динамике инвестиций в облака МТС оценила востребованность цифровых сервисов у кировского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги. В 2025 г. компании Кировской области чаще всего интересовались инвестициями в облачные решения, а регион стал лидером в Поволжье по динамике вложений в это направление. Об этом CNews сообщили представители МТС. П

МТС назвала районы Кировской области с самым высоким числом майнинг-ферм система, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В Кировской области чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Кирова, Кирово-Чепецка, а также в Слободском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС. Платформа EnergyTool от

Спрос на хранение данных в облаке в Кировской области за год вырос более чем в 10 раз MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Кировской области за год выросло на треть. При этом спрос на сервис хранения данных в облаке – объектного хранилища – за год вырос более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует умные устройства в Кировской области МТС сообщает о росте числа подключенных умных устройств в Кировской области. Наиболее активно М2М-устройства внедряют предприятия жилищно-коммунального комплекса, а также организации в сфере водоснабжения и энергосбыта. Об этом CNews сообщили представ

Более 600 жителей Кировской области впервые смогут воспользоваться мобильным интернетом друзьями и пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с. Телеком-оборудование запустил «МегаФон» в рамках соглашения о реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение связи в Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Базовая станция стала завершающим инфраструктурным объектом оператора, который заработал в регионе в этом году благодаря инве

«МегаФон» запустил интернет у археологического памятника в Кировской области елеком-инфраструктуры жители и гости региона остаются онлайн, независимо от того, находятся ли они среди археологических памятников или в современном жилом комплексе», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. Помимо запуска новых телеком-объектов, оператор провел модернизацию оборудования, чтобы увеличить территорию покрытия в домах и общественных пространствах

Строители и ритейл в Кировской области стали чаще внедрять умное видеонаблюдение МТС отмечает рост спроса на системы видеонаблюдения в Кировской области. За последний год количество подключений увеличилось на 20%, при этом наибо

«МегаФон» нарастил покрытие для 20 тыс. жителей Кировской области «МегаФон» увеличил 4G-покрытие в 17 населенных пунктах Кировской области. Масштабное обновление телеком-оборудования затронуло более 20 тыс. жителей

МТС усилила сеть в старинных селах Кировской области цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE еще в четырех малых населенных пунктах Кировской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета

Организации Кировской области и других регионов Приволжья чаще других в стране подвергались DDoS-атакам МТС при помощи аналитиков RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в Кировской области и других регионах страны. С начала 2025 г. Приволжский федеральный округ уд

Интернет до 100 Мбит/с впервые пришел в два кировских села «МегаФон» запустил новые базовые станции на территории двух населенных пунктов Кировской области. Впервые мобильная связи и интернет на скорости до 100 Мбит/с стали доступн

«МегаФон» подключил к мобильной связи и интернету деревню Пиштань в Кировской области Впервые мобильная связи и интернет появились у жителей деревни Пиштань Кировской области. «МегаФон» построил на территории населенного пункта базовую станцию в стан

Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена переводит ИТ-инфраструктуру на ПО «Группы Астра» зможностей, сохраняя при этом стабильность работы всех ИТ-сервисов библиотеки», — отметила директор Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена Наталья Стрельникова. «Успешный ке

Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств хранительная деятельность. Об этом CNews сообщили представители МТС. Умные устройства для бизнеса в Кировской области активно используют ресурсоснабжающие организации. Эта сфера демонстрирует и

Кировская область и фонд «Сайберус» договорились о продвижении образования в сфере кибербезопасности среди молодежи Губернатор Кировской области Александр Соколов и партнер фонда «Сайберус» Сергей Беляков подписали согла

«МегаФон» увеличил радиус действия сети 4G в Кировской области «МегаФон» увеличил радиус действия сети четвертого поколения для 6 тыс. жителей Кировской области. Специалисты оператора провели инфраструктурные работы в Белохолуницком, Вя

«МегаФон» запустит мобильную связь в 10 населенных пунктах Кировской области «МегаФон» обеспечит доступ к услугам мобильной связи для жителей 10 населенных пунктов Кировской области, где суммарно проживает чуть более 600 человек. Оператор построит базовые с

Голосовой робот от «Телфин» помогает компаниям ЖКС оптимизировать обработку клиентских обращений Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» успешно реализовал проект по модернизации системы обработки входящих звонков в компании «Жилкомсервис №3 Кировского района» в Санкт-Петербурге, внедрив интеллектуального голосового робота. Проект был разработан совместно с Жилкомсервис №3 Кировского района, а бизнес-логика работы бота была

«МегаФон»: онлайн-активность сельчан в Кировской области выросла на четверть В Кировской области растет использование мобильного интернета среди жителей сельских населенных

Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области едТех ИИ» внедрила информационную систему «Единый Кардиолог» в лечебно-профилактических учреждениях Кировской области. Решение представляет собой единый сервис по работе с электронными результа

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