Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Кировская область
Кировск
Публикаций - 316, упоминаний - 558
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
|Орловский Виктор 229 30
|Палюх Юрий 15 15
|Козлов Александр 54 15
|Исаев Максим 19 14
|Четвернин Алексей 652 14
|Албычев Александр 74 14
|Бойко Елена 151 13
|Стрельцов Андрей 53 13
|Рудзевич Мария 34 12
|Салбиев Алан 30 12
|Иванов Алексей 76 12
|Калина Роман 60 12
|Меджитов Тимур 56 12
|Абаев Даурен 12 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Селиванов Дмитрий 49 11
|Новиков Павел 67 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 31 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Раков Ярослав 48 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Комар Евгений 20 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Акимов Максим 167 11
|Горбатько Александр 90 11
|Носков Константин 203 11
|Звягина Наталья 64 11
|Левин Леонид 83 11
|Шадаев Максут 384 11
|Шайхутдинов Роман 107 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Крюков Сергей 26 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Чамара Денис 57 11
|Попов Сергей 72 11
|Опенышева Светлана 54 11
|CNews Analytics 2006 3
|Juniper Research 280 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru