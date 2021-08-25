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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Кировская область - Кировск


25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
23.06.2021 Дачники Слободского района Кировской области получили доступ к 4G интернету МТС 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 4
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
03.12.2020 МТС установила тепловизоры в ВятГУ для контроля за здоровьем студентов 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 2
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
21.05.2020 Tele2 обеспечил школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 2
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 5
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 4
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 4
10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 1
10.09.2019 «Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промпредприятиям 1
13.08.2019 В России запретили онлайн-игру, где школьник убивает учителя 2
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 1
16.05.2019 Infotech Group внедрила в «ФосАгро» систему непрерывного мониторинга оборудования 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 4
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой 3
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
14.02.2019 «Ростелеком» поможет Кировской области с региональным проектом «Умный город» 5
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
29.01.2019 МТС выводит на рынок конвергентные решения со «Спутниковым ТВ» 1
06.12.2018 Российский «тракторный принц» вложился в робота для разговоров по телефону 2
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 3
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» 1
08.10.2018 Регионам оказалось легче внедрять проактивные госуслуги. Причина 3
05.10.2018 «Нанолек» готовится к введению маркировки лекарств с помощью SAP Track&Trace 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 4
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 3
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 316, упоминаний - 558

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 24
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 16
ВолгаТелеком 254 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 14
Samsung Electronics 5878 9
3934 9
Apple Inc - Эппл Рус 7861 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 7
Microsoft Corporation 11628 6
SAP SE 3272 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 5
Ericsson 899 5
АФК Система ПАО 1057 5
Yandex - Яндекс 4129 4
Nokia Corporation 2546 4
Directum - Директум 693 4
Alcatel 239 3
Башинформсвязь 83 3
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Cisco Systems 2158 3
Скай Линк - Skylink 548 3
Кейсистемс - Keysystems 29 3
Softline - Софтлайн 1507 3
SAP CIS - САП СНГ 758 3
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Крок 1230 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 3
АйТи 771 2
Huawei 2750 2
ОБИТ 43 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 110 2
Программный продукт ГК 92 2
Siemens AG - Сименс Россия 710 2
Telegram Group 702 2
Oracle Corporation 3466 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 13
УЭК - Универсальная электронная карта 512 12
Почта России ПАО 1586 5
ФосАгро 59 4
Нанолек 9 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
Кировский завод 26 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Техносила 159 2
ФосАгро - Апатит 16 2
Евросеть 939 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
ВТБ Страхование 52 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
ЕС-лизинг 13 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
КонсультантПлюс 44 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 11 1
Химпром 5 1
Denso Corporation 10 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
Автоградбанк 6 1
Finn Flare 21 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Qiwi 783 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
LinkedIn 524 1
Visa International 1358 1
Россети ПАО 168 1
Русагро Группа Компаний 143 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Газпром нефть 384 1
Правительство РФ 2226 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
Правительство Москвы 660 16
Федеральное казначейство России 766 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 13
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 12
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 9
Росархив - Федеральное архивное агентство 93 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Президент Российской Федерации 1447 6
Правительство Самарской области 48 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 49
3G - Стандарт мобильной связи 3835 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 18
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
LTE-смартфон 138 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
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Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 19
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 8
Google Android 10752 6
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Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 3
Linux OS 4386 3
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
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Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
МТС 3G-сеть 86 2
МТС Автосекретарь 35 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
Apple iTunes Store 624 2
Apple - App Store 2199 2
ЭОС Дело-web 134 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 296 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Microsoft Office 2004 1
Apple iPad 3263 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
Орловский Виктор 229 30
Палюх Юрий 15 15
Козлов Александр 54 15
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Четвернин Алексей 652 14
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Бойко Елена 151 13
Стрельцов Андрей 53 13
Рудзевич Мария 34 12
Салбиев Алан 30 12
Иванов Алексей 76 12
Калина Роман 60 12
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Абаев Даурен 12 11
Песчанских Георгий 38 11
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Евстигнеев Сергей 21 11
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Опенышева Светлана 54 11
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 71
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 68
Россия - ЦФО - Калужская область 584 58
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Россия - ПФО - Ульяновская область 367 55
Россия - ЦФО - Тульская область 760 54
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 49
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Россия - ЦФО - Рязанская область 320 33
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 14
Федеральное законодательство 254 7
Региональное законодательство 45 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
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ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 1
СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации 1 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
Коррупция 22 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
Экономический эффект 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 7
Рен ТВ - телеканал 48 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
Пятый канал - Телеканал 39 1
РосПравосудие 10 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 66 1
Пятница - Телеканал 20 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
ТНТ - Телеканал 95 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
НТВ - Телекомпания 170 1
CNews Analytics 2006 3
Juniper Research 280 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 5
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 39 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
РНБ - Российская национальная библиотека 16 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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