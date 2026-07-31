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Россия ПФО Кировская область Кировск
СОБЫТИЯ
|31.07.2026
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«МегаФон» обеспечил комфортный онлайн-доступ для 5 тысяч абонентов на юге Кировской области
потребность в мобильном интернете, пользователи привыкают быть на связи и онлайн, поэтому мы развиваем инфраструктуру связи с учетом увеличивающейся нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.
|29.07.2026
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МТС поможет родителям Кировской области следить за безопасностью детей
на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Кировской области и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители М
|06.07.2026
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«МегаФон» обеспечит 4G-покрытие в малочисленных деревнях Кировской области
Впервые более тысячи жителей Кировской области смогут воспользоваться мобильной связью и 4G-интернетом. «МегаФон» запустит
|29.06.2026
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Кировская область возглавила рейтинг самых жизнерадостных регионов России
Жители Кировской области признаны самыми преданными поклонниками юмористических фильмов и сериалов в стране. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра «Кион», входящего в группу компаний МТС,
|24.06.2026
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«МегаФон» усилил связь в коттеджных поселках Кировской области
«МегаФон» увеличил территорию покрытия сети четвертого поколения в деревне Машкачи Кировской области, обеспечив стабильный доступ к интернету для жителей коттеджных поселков. Э
|10.06.2026
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Алексей Козин возглавил МТС в Кировской области
МТС сообщает о назначении директором филиала в Кировской области Алексея Козина. Ранее он возглавлял филиал МТС в Смоленской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут усилен
|05.06.2026
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МТС и правительство Кировской области договорились о цифровом развитии региона
ПАО «МТС» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Кировской области. В рамках партнерства стороны договорились о масштабном развитии телеком-ин
|01.06.2026
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В Кировской области поклонниками повышенных интернет-скоростей в стали Близнецы и Весы
Жители Кировской области поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики
|19.05.2026
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МТС: в 2026 г. в Кировской области будут работать более 40 отечественных базовых станций
МТС установит до конца 2026 г. на своей сети мобильной связи в Кировской области еще 31 отечественную базовую станцию «Иртея», доведя их общее количество в
|15.05.2026
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«МегаФон» усилил сеть в летних локациях Кировской области
«МегаФон» подготовил телеком-инфраструктуру к летнему сезону в Кировской области. Инженеры компании расширили зону покрытия мобильной связи и интернета на б
|22.04.2026
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Жители Кировской области теперь могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито»
На ресейл-платформе «Авито» запущен раздел, позволяющий пользователям из Кировской области удаленно приобретать SIM-карты ведущих операторов. В роли продавцов здесь выступают фирменные магазины телеком-компаний, работающих на территории региона. Об этом CNews сообщи
|17.04.2026
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«МегаФон» усилил сеть для самых разговорчивых жителей Кировской области
«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в Подосиновском районе Кировской области. Благодаря обновлению инфраструктуры в поселке городского типа Демьяново, г
|09.04.2026
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МТС расширила покрытие LTE в исторических местах Кировской области
МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кировской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования высокоскоростной мобильный интер
|01.04.2026
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Абитуриенты Кировской области могут принять участие в онлайн-отборе в ГИТИС
С совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте регистрации в Кировской области на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТ
|26.03.2026
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30% смартфонов Кировской области поддерживают 5G
МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Кировской области, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 30%
|11.03.2026
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«МегаФон» усилил сеть в кожевенно-обувной столице Кировской области
«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в крупном центре кожевенно-обувной промышленности Кировской области. Инженеры оператора увеличили зону покрытия и ускорили мобильный интернет д
|19.02.2026
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Еще 10 тыс. жителей Кировского района Новосибирска получили гигабитный интернет от МТС
низации оборудования и строительства новой сетевой инфраструктуры зона покрытия гигабитным интернетом была расширена. Теперь подключиться к сверхскоростному домашнему интернету могут еще 4 тыс. семей Кировского района. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в ряде домов Южно-Чемского микрорайона, жилого комплекса «Акация на Ватутина», а также на
|18.02.2026
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Жители двух районов Кировской области получили доступ к интернету на скорости до 50 Мбит/с
Около 1000 жителей Кировской области смогут пользоваться более качественной связью и мобильным интернетом на ско
|05.02.2026
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Кировская область стала лидером в Поволжье по динамике инвестиций в облака
МТС оценила востребованность цифровых сервисов у кировского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги. В 2025 г. компании Кировской области чаще всего интересовались инвестициями в облачные решения, а регион стал лидером в Поволжье по динамике вложений в это направление. Об этом CNews сообщили представители МТС. П
|16.01.2026
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МТС назвала районы Кировской области с самым высоким числом майнинг-ферм
система, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В Кировской области чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Кирова, Кирово-Чепецка, а также в Слободском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС. Платформа EnergyTool от
|12.01.2026
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Спрос на хранение данных в облаке в Кировской области за год вырос более чем в 10 раз
MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Кировской области за год выросло на треть. При этом спрос на сервис хранения данных в облаке – объектного хранилища – за год вырос более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.
|24.12.2025
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Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует умные устройства в Кировской области
МТС сообщает о росте числа подключенных умных устройств в Кировской области. Наиболее активно М2М-устройства внедряют предприятия жилищно-коммунального комплекса, а также организации в сфере водоснабжения и энергосбыта. Об этом CNews сообщили представ
|17.12.2025
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Более 600 жителей Кировской области впервые смогут воспользоваться мобильным интернетом
друзьями и пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с. Телеком-оборудование запустил «МегаФон» в рамках соглашения о реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение связи в Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Базовая станция стала завершающим инфраструктурным объектом оператора, который заработал в регионе в этом году благодаря инве
|02.12.2025
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«МегаФон» запустил интернет у археологического памятника в Кировской области
елеком-инфраструктуры жители и гости региона остаются онлайн, независимо от того, находятся ли они среди археологических памятников или в современном жилом комплексе», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. Помимо запуска новых телеком-объектов, оператор провел модернизацию оборудования, чтобы увеличить территорию покрытия в домах и общественных пространствах
|28.11.2025
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Строители и ритейл в Кировской области стали чаще внедрять умное видеонаблюдение
МТС отмечает рост спроса на системы видеонаблюдения в Кировской области. За последний год количество подключений увеличилось на 20%, при этом наибо
|27.11.2025
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«МегаФон» нарастил покрытие для 20 тыс. жителей Кировской области
«МегаФон» увеличил 4G-покрытие в 17 населенных пунктах Кировской области. Масштабное обновление телеком-оборудования затронуло более 20 тыс. жителей
|18.11.2025
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МТС усилила сеть в старинных селах Кировской области
цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE еще в четырех малых населенных пунктах Кировской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета
|11.11.2025
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Организации Кировской области и других регионов Приволжья чаще других в стране подвергались DDoS-атакам
МТС при помощи аналитиков RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в Кировской области и других регионах страны. С начала 2025 г. Приволжский федеральный округ уд
|14.10.2025
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Интернет до 100 Мбит/с впервые пришел в два кировских села
«МегаФон» запустил новые базовые станции на территории двух населенных пунктов Кировской области. Впервые мобильная связи и интернет на скорости до 100 Мбит/с стали доступн
|18.09.2025
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«МегаФон» подключил к мобильной связи и интернету деревню Пиштань в Кировской области
Впервые мобильная связи и интернет появились у жителей деревни Пиштань Кировской области. «МегаФон» построил на территории населенного пункта базовую станцию в стан
|18.08.2025
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Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена переводит ИТ-инфраструктуру на ПО «Группы Астра»
зможностей, сохраняя при этом стабильность работы всех ИТ-сервисов библиотеки», — отметила директор Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена Наталья Стрельникова. «Успешный ке
|02.07.2025
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Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств
хранительная деятельность. Об этом CNews сообщили представители МТС. Умные устройства для бизнеса в Кировской области активно используют ресурсоснабжающие организации. Эта сфера демонстрирует и
|18.06.2025
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Кировская область и фонд «Сайберус» договорились о продвижении образования в сфере кибербезопасности среди молодежи
Губернатор Кировской области Александр Соколов и партнер фонда «Сайберус» Сергей Беляков подписали согла
|10.06.2025
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«МегаФон» увеличил радиус действия сети 4G в Кировской области
«МегаФон» увеличил радиус действия сети четвертого поколения для 6 тыс. жителей Кировской области. Специалисты оператора провели инфраструктурные работы в Белохолуницком, Вя
|16.05.2025
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«МегаФон» запустит мобильную связь в 10 населенных пунктах Кировской области
«МегаФон» обеспечит доступ к услугам мобильной связи для жителей 10 населенных пунктов Кировской области, где суммарно проживает чуть более 600 человек. Оператор построит базовые с
|15.04.2025
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Голосовой робот от «Телфин» помогает компаниям ЖКС оптимизировать обработку клиентских обращений
Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» успешно реализовал проект по модернизации системы обработки входящих звонков в компании «Жилкомсервис №3 Кировского района» в Санкт-Петербурге, внедрив интеллектуального голосового робота. Проект был разработан совместно с Жилкомсервис №3 Кировского района, а бизнес-логика работы бота была
|20.03.2025
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«МегаФон»: онлайн-активность сельчан в Кировской области выросла на четверть
В Кировской области растет использование мобильного интернета среди жителей сельских населенных
|21.02.2025
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Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области
едТех ИИ» внедрила информационную систему «Единый Кардиолог» в лечебно-профилактических учреждениях Кировской области. Решение представляет собой единый сервис по работе с электронными результа
|11.02.2025
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МТС разогнала мобильный интернет для 650 тыс. кировчан
ПАО «МТС» провела работы по улучшению качества связи в Кирове и Кировской области. Модернизация сети МТС коснулась 18 населенных пунктов региона, а средняя с
|30.01.2025
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В Кировской области почти в 3,5 раза вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций
АО «МТС» проанализировала спрос на сервисы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Кировской области. В 2024 г. кировские организации использовали онлайн-платформу в 3,5 раза б
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Быков Алексей 91 75
|Максимов Александр 59 57
|Орловский Виктор 408 33
|Женихов Алексей 61 16
|Козлов Александр 71 15
|Палюх Юрий 15 15
|Албычев Александр 168 14
|Исаев Максим 55 14
|Шадаев Максут 1210 14
|Бойко Елена 152 13
|Иванов Алексей 163 13
|Стрельцов Андрей 62 13
|Солодовников Денис 108 12
|Калина Роман 62 12
|Салбиев Алан 31 12
|Рудзевич Мария 36 12
|Меджитов Тимур 85 12
|Чамара Денис 59 11
|Попов Сергей 166 11
|Раков Ярослав 51 11
|Чернякова Елена 30 11
|Бутенко Юрий 65 11
|Комар Евгений 20 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Новиков Павел 113 11
|Песчанских Георгий 39 11
|Селиванов Дмитрий 52 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 32 11
|Лопаткин Герман 104 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Власов Сергей 101 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Крюков Сергей 33 11
|Звягина Наталья 64 11
|Петрушин Андрей 110 11
|Абаев Даурен 13 11
|Шайхутдинов Роман 116 11
|Опенышева Светлана 64 11
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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