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Россия ПФО Кировская область Кировск

Россия - ПФО - Кировская область - Кировск

СОБЫТИЯ


31.07.2026 «МегаФон» обеспечил комфортный онлайн-доступ для 5 тысяч абонентов на юге Кировской области

потребность в мобильном интернете, пользователи привыкают быть на связи и онлайн, поэтому мы развиваем инфраструктуру связи с учетом увеличивающейся нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.
29.07.2026 МТС поможет родителям Кировской области следить за безопасностью детей

на связи с детьми и узнавать об их местонахождении. Сервисы разработаны с учетом потребностей семей Кировской области и доступны всем абонентам оператора. Об этом CNews сообщили представители М
06.07.2026 «МегаФон» обеспечит 4G-покрытие в малочисленных деревнях Кировской области

Впервые более тысячи жителей Кировской области смогут воспользоваться мобильной связью и 4G-интернетом. «МегаФон» запустит
29.06.2026 Кировская область возглавила рейтинг самых жизнерадостных регионов России

Жители Кировской области признаны самыми преданными поклонниками юмористических фильмов и сериалов в стране. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра «Кион», входящего в группу компаний МТС,
24.06.2026 «МегаФон» усилил связь в коттеджных поселках Кировской области

«МегаФон» увеличил территорию покрытия сети четвертого поколения в деревне Машкачи Кировской области, обеспечив стабильный доступ к интернету для жителей коттеджных поселков. Э
10.06.2026 Алексей Козин возглавил МТС в Кировской области

МТС сообщает о назначении директором филиала в Кировской области Алексея Козина. Ранее он возглавлял филиал МТС в Смоленской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут усилен
05.06.2026 МТС и правительство Кировской области договорились о цифровом развитии региона

ПАО «МТС» сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Кировской области. В рамках партнерства стороны договорились о масштабном развитии телеком-ин
01.06.2026 В Кировской области поклонниками повышенных интернет-скоростей в стали Близнецы и Весы

Жители Кировской области поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики

19.05.2026 МТС: в 2026 г. в Кировской области будут работать более 40 отечественных базовых станций

МТС установит до конца 2026 г. на своей сети мобильной связи в Кировской области еще 31 отечественную базовую станцию «Иртея», доведя их общее количество в

15.05.2026 «МегаФон» усилил сеть в летних локациях Кировской области

«МегаФон» подготовил телеком-инфраструктуру к летнему сезону в Кировской области. Инженеры компании расширили зону покрытия мобильной связи и интернета на б
22.04.2026 Жители Кировской области теперь могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито»

На ресейл-платформе «Авито» запущен раздел, позволяющий пользователям из Кировской области удаленно приобретать SIM-карты ведущих операторов. В роли продавцов здесь выступают фирменные магазины телеком-компаний, работающих на территории региона. Об этом CNews сообщи
17.04.2026 «МегаФон» усилил сеть для самых разговорчивых жителей Кировской области

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в Подосиновском районе Кировской области. Благодаря обновлению инфраструктуры в поселке городского типа Демьяново, г
09.04.2026 МТС расширила покрытие LTE в исторических местах Кировской области

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE в Кировской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования высокоскоростной мобильный интер
01.04.2026 Абитуриенты Кировской области могут принять участие в онлайн-отборе в ГИТИС

С совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте регистрации в Кировской области на онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТ
26.03.2026 30% смартфонов Кировской области поддерживают 5G

МТС проанализировала данные о 5G смартфонах в Кировской области, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 30%
11.03.2026 «МегаФон» усилил сеть в кожевенно-обувной столице Кировской области

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в крупном центре кожевенно-обувной промышленности Кировской области. Инженеры оператора увеличили зону покрытия и ускорили мобильный интернет д
19.02.2026 Еще 10 тыс. жителей Кировского района Новосибирска получили гигабитный интернет от МТС

низации оборудования и строительства новой сетевой инфраструктуры зона покрытия гигабитным интернетом была расширена. Теперь подключиться к сверхскоростному домашнему интернету могут еще 4 тыс. семей Кировского района. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС провели технические работы в ряде домов Южно-Чемского микрорайона, жилого комплекса «Акация на Ватутина», а также на
18.02.2026 Жители двух районов Кировской области получили доступ к интернету на скорости до 50 Мбит/с

Около 1000 жителей Кировской области смогут пользоваться более качественной связью и мобильным интернетом на ско
05.02.2026 Кировская область стала лидером в Поволжье по динамике инвестиций в облака

МТС оценила востребованность цифровых сервисов у кировского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги. В 2025 г. компании Кировской области чаще всего интересовались инвестициями в облачные решения, а регион стал лидером в Поволжье по динамике вложений в это направление. Об этом CNews сообщили представители МТС. П
16.01.2026 МТС назвала районы Кировской области с самым высоким числом майнинг-ферм

система, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. В Кировской области чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Кирова, Кирово-Чепецка, а также в Слободском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС. Платформа EnergyTool от

12.01.2026 Спрос на хранение данных в облаке в Кировской области за год вырос более чем в 10 раз

MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Кировской области за год выросло на треть. При этом спрос на сервис хранения данных в облаке – объектного хранилища – за год вырос более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

24.12.2025 Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует умные устройства в Кировской области

МТС сообщает о росте числа подключенных умных устройств в Кировской области. Наиболее активно М2М-устройства внедряют предприятия жилищно-коммунального комплекса, а также организации в сфере водоснабжения и энергосбыта. Об этом CNews сообщили представ
17.12.2025 Более 600 жителей Кировской области впервые смогут воспользоваться мобильным интернетом

друзьями и пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с. Телеком-оборудование запустил «МегаФон» в рамках соглашения о реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение связи в Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Базовая станция стала завершающим инфраструктурным объектом оператора, который заработал в регионе в этом году благодаря инве
02.12.2025 «МегаФон» запустил интернет у археологического памятника в Кировской области

елеком-инфраструктуры жители и гости региона остаются онлайн, независимо от того, находятся ли они среди археологических памятников или в современном жилом комплексе», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. Помимо запуска новых телеком-объектов, оператор провел модернизацию оборудования, чтобы увеличить территорию покрытия в домах и общественных пространствах

28.11.2025 Строители и ритейл в Кировской области стали чаще внедрять умное видеонаблюдение

МТС отмечает рост спроса на системы видеонаблюдения в Кировской области. За последний год количество подключений увеличилось на 20%, при этом наибо
27.11.2025 «МегаФон» нарастил покрытие для 20 тыс. жителей Кировской области

«МегаФон» увеличил 4G-покрытие в 17 населенных пунктах Кировской области. Масштабное обновление телеком-оборудования затронуло более 20 тыс. жителей
18.11.2025 МТС усилила сеть в старинных селах Кировской области

цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE еще в четырех малых населенных пунктах Кировской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета

11.11.2025 Организации Кировской области и других регионов Приволжья чаще других в стране подвергались DDoS-атакам

МТС при помощи аналитиков RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в Кировской области и других регионах страны. С начала 2025 г. Приволжский федеральный округ уд
14.10.2025 Интернет до 100 Мбит/с впервые пришел в два кировских села

«МегаФон» запустил новые базовые станции на территории двух населенных пунктов Кировской области. Впервые мобильная связи и интернет на скорости до 100 Мбит/с стали доступн
18.09.2025 «МегаФон» подключил к мобильной связи и интернету деревню Пиштань в Кировской области

Впервые мобильная связи и интернет появились у жителей деревни Пиштань Кировской области. «МегаФон» построил на территории населенного пункта базовую станцию в стан
18.08.2025 Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена переводит ИТ-инфраструктуру на ПО «Группы Астра»

зможностей, сохраняя при этом стабильность работы всех ИТ-сервисов библиотеки», — отметила директор Кировской областной научной библиотеки имени А. И. Герцена Наталья Стрельникова. «Успешный ке
02.07.2025 Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств

хранительная деятельность. Об этом CNews сообщили представители МТС. Умные устройства для бизнеса в Кировской области активно используют ресурсоснабжающие организации. Эта сфера демонстрирует и
18.06.2025 Кировская область и фонд «Сайберус» договорились о продвижении образования в сфере кибербезопасности среди молодежи

Губернатор Кировской области Александр Соколов и партнер фонда «Сайберус» Сергей Беляков подписали согла
10.06.2025 «МегаФон» увеличил радиус действия сети 4G в Кировской области

«МегаФон» увеличил радиус действия сети четвертого поколения для 6 тыс. жителей Кировской области. Специалисты оператора провели инфраструктурные работы в Белохолуницком, Вя
16.05.2025 «МегаФон» запустит мобильную связь в 10 населенных пунктах Кировской области

«МегаФон» обеспечит доступ к услугам мобильной связи для жителей 10 населенных пунктов Кировской области, где суммарно проживает чуть более 600 человек. Оператор построит базовые с
15.04.2025 Голосовой робот от «Телфин» помогает компаниям ЖКС оптимизировать обработку клиентских обращений

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» успешно реализовал проект по модернизации системы обработки входящих звонков в компании «Жилкомсервис №3 Кировского района» в Санкт-Петербурге, внедрив интеллектуального голосового робота. Проект был разработан совместно с Жилкомсервис №3 Кировского района, а бизнес-логика работы бота была

20.03.2025 «МегаФон»: онлайн-активность сельчан в Кировской области выросла на четверть

В Кировской области растет использование мобильного интернета среди жителей сельских населенных
21.02.2025 Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области

едТех ИИ» внедрила информационную систему «Единый Кардиолог» в лечебно-профилактических учреждениях Кировской области. Решение представляет собой единый сервис по работе с электронными результа
11.02.2025 МТС разогнала мобильный интернет для 650 тыс. кировчан

ПАО «МТС» провела работы по улучшению качества связи в Кирове и Кировской области. Модернизация сети МТС коснулась 18 населенных пунктов региона, а средняя с
30.01.2025 В Кировской области почти в 3,5 раза вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

АО «МТС» проанализировала спрос на сервисы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Кировской области. В 2024 г. кировские организации использовали онлайн-платформу в 3,5 раза б

Публикаций - 746, упоминаний - 1049

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 206
МегаФон 10742 125
Ростелеком 10948 42
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
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Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 20
Samsung Electronics 11064 19
Apple Inc 13154 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Ростелеком - Связьинвест 1719 15
9594 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 14
Microsoft Corporation 25775 13
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 12
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 12
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 10
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 10
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Telegram Group 2940 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
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Cisco Systems 5372 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
МТС - Иртея 146 7
SAP SE 5601 7
Кировэлектросвязь 12 6
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 6
Huawei 4676 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 5
Oracle Corporation 7074 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Directum - Директум 1268 5
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 4
Сервис Плюс 187 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 19
ФосАгро 176 11
Почта России ПАО 2370 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
МТС Трэвел - MTS Travel 292 10
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 9
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 9
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Газпром ПАО 1493 6
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Нанолек - биофармацевтическая компания 15 3
Слобода 33 3
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 8 3
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 48
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 10
Microsoft Windows 16882 9
Linux OS 11533 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Google Android 15243 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iOS 8583 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 5
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
Apple iPhone 6 4861 5
Apple iPhone 5 783 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Архивный фонд РФ 115 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
Apple iPad mini 430 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Directum СЭД - ECM-система 307 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 3
Быков Алексей 91 75
Максимов Александр 59 57
Орловский Виктор 408 33
Женихов Алексей 61 16
Козлов Александр 71 15
Палюх Юрий 15 15
Албычев Александр 168 14
Исаев Максим 55 14
Шадаев Максут 1210 14
Бойко Елена 152 13
Иванов Алексей 163 13
Стрельцов Андрей 62 13
Солодовников Денис 108 12
Калина Роман 62 12
Салбиев Алан 31 12
Рудзевич Мария 36 12
Меджитов Тимур 85 12
Чамара Денис 59 11
Попов Сергей 166 11
Раков Ярослав 51 11
Чернякова Елена 30 11
Бутенко Юрий 65 11
Комар Евгений 20 11
Приданкин Андрей 30 11
Новиков Павел 113 11
Песчанских Георгий 39 11
Селиванов Дмитрий 52 11
Ермолаев Артем 379 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Цариковский Федор 32 11
Лопаткин Герман 104 11
Герасимюк Максим 20 11
Власов Сергей 101 11
Ляшенко Сергей 29 11
Крюков Сергей 33 11
Звягина Наталья 64 11
Петрушин Андрей 110 11
Абаев Даурен 13 11
Шайхутдинов Роман 116 11
Опенышева Светлана 64 11
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Россия - УФО - Свердловская область 1951 82
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 68
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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