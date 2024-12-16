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Минздрав РФ ИжГМУ Ижевский государственный медицинский университет Ижевская государственная медицинская академия



16.12.2024 Анастасия Утева, РМИАЦ Удмуртии: Персонализация — первоочередная задача по цифровизации регионального здравоохранения 1
18.04.2024 Старшеклассники из Удмуртии предпочитают учиться в местных вузах 1
02.11.2016 «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске 1
14.05.2010 Ижевская государственная медицинская академия создала корпоративный портал на базе DeskWork 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МегаФон 8805 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
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