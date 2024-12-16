Минздрав РФ ИжГМУ Ижевский государственный медицинский университет Ижевская государственная медицинская академия
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|МегаФон 8805 1
|Соловьев Александр 91 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Елесина Светлана 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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