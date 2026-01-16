Разделы

Россия ПФО Кировская область Кирово-Чепецк

Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк

СОБЫТИЯ


16.01.2026 МТС назвала районы Кировской области с самым высоким числом майнинг-ферм 2
03.12.2025 Еще 6000 семей в Кирово-Чепецке получили доступ к гигабитному интернету от МТС 2
23.10.2025 МТС усилила сеть в старинной крепости XVI века и поселке с незамерзающим родником 1
31.07.2025 Гигабит от МТС стал доступен еще 4000 семьям Слободского 1
04.03.2025 МТС присоединила к гигабитной сети жителей Слободского 1
11.09.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в кировских поселениях 2
28.08.2024 МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области 1
13.06.2024 МТС подключила гигабит в «лучшем жилом комплексе России» 2
15.04.2024 МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных 1
06.02.2024 «ГалоПолимер» переводит производственные процессы на отечественную цифровую платформу 1
12.01.2024 МТС прокачала сеть на родине Александра Грина 1
06.09.2023 «Мегафон» улучшил покрытие в местах отдыха и на автодорогах Кировской области 3
22.06.2023 Более 150 тысяч кировчан ускорились в интернете 1
13.06.2023 На автотрассах Кировской области увеличили 4G-покрытие 1
05.06.2023 У кировских садоводов появилось больше мест для подключения к цифровым сервисам 1
11.04.2023 «Мегафон» ускорил интернет для садоводов Кировской области 2
25.01.2018 Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba 1
10.07.2017 МТС обновит сеть в Кировской области 1
01.12.2016 МТС сообщил о растущем спросе на гибридное ТВ в Вятском Крае 2
02.11.2016 «Билайн» запустил LTE в Кирове и Ижевске 1
18.08.2016 МТС «перевела» на LTE-скорости более половины жителей Вятского края 1
27.10.2015 МТС улучшила качество связи в населенных пунктах Кировской области 2
12.10.2015 «Билайн» обновляет офисы продаж и обслуживания в Кировской области 1
05.08.2015 МТС расширила розничную сеть в Кировской области 1
16.07.2015 МТС за год увеличила количество базовых станций в Кировской области в 1,5 раза 2
01.07.2015 За последний год свыше 12 тыс. семей получили доступ к «домашним» услугам МТС 1
11.12.2014 «Билайн» улучшает связь в Кировской области 1
27.08.2014 «Билайн» подготовил сеть в Кировской области к новому сезону 1
22.04.2014 «Билайн» улучшает качество связи и расширяет зону покрытия сети в Кировской области 3
06.03.2014 МТС расширила покрытие LTE в Кировской области 2
17.02.2014 Более 35 тыс. чепчан получили доступ к «домашним» услугам МТС 2
27.09.2013 «Билайн» развернул бесплатный Wi-Fi в четырех городах Кировской области 1
26.06.2013 «Билайн» расширил покрытие в Кировской области 1
24.05.2012 «ГалоПолимер» автоматизировал формирование бухгалтерского учета на базе решения «1С» 1
29.03.2012 В Кировской области появилась электронная запись в налоговую инспекцию 2
21.02.2012 «ГалоПолимер» внедрил IFS Applications для управления процессами ТОиР 1
24.03.2011 Инвестиции МТС в развитие телеком-инфраструктуры Кировской области в 2011-2012 гг. составят 800 млн руб. 1
15.06.2010 «Скай Линк» начал продажи коробочных комплектов в почтовых отделениях Кировской области 1
06.02.2009 Японские контрольные станции Глонасс установлены в Кировской области 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1

Публикаций - 43, упоминаний - 58

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14403 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9217 8
МегаФон 9987 7
9053 4
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 4
Samsung Electronics 10654 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
Topcon 7 1
SAP SE 5446 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 204 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
IFS - Industrial and Financial Systems 74 1
ППВТИ - Пермское предприятие вычислительной техники и информатики - Oxtron - Окстрон 2 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
К2Тех 248 1
Телефон.Ру 92 3
ГалоПолимер 12 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Почта России ПАО 2254 1
Связной ГК 1384 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Евросеть 1417 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
Правительство Кировской области 21 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Союз художников России 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5173 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
HSDPA Dual Carrier 85 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13016 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6171 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 4
IFS Applications 39 2
Microsoft Office 3972 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5880 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
SAP Ariba 301 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 500 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 1
Яндекс.Пробки 66 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 92 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 481 1
Amedia Premium HD 28 1
SAP Ariba Sourcing 5 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Huawei 2055 1 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МТС 2G-сеть 12 1
Nokia Nseries 538 1
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
Исаев Максим 55 7
Быков Алексей 64 7
Женихов Алексей 56 5
Кузнецов Александр 148 2
Бойко Павел 7 2
Сандалов Роман 4 2
Некрасов Алексей 1 1
Бояркин Дмитрий 3 1
Николаев Андрей 17 1
Зельдец Игорь 27 1
Грин Александр 2 1
Тимофеев Александр 18 1
Поповский Александр 91 1
Николаев Сергей 14 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Белых Никита 10 1
Фадеева Антонина 1 1
Максимов Александр 43 1
Тарасенко Олег 1 1
Яндубаев Сергей 1 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 666 32
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 495 28
Россия - РФ - Российская федерация 157687 19
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 20 13
Россия - ПФО - Кировская область - Вятские Поляны 24 10
Россия - ПФО - Кировская область - Верхнекамский район - Кирс 14 8
Россия - ПФО - Кировская область - Белохолуницкий район - Белая Холуница 12 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 5
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 40 5
Россия - ПФО - Кировская область - Омутнинский район - Омутнинск 13 5
Россия - ПФО - Кировская область - Мурыгино 5 4
Россия - ПФО - Кировская область - Опаринский район - Опарино 10 4
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 12 4
Россия - ПФО - Кировская область - Уржумский район - Уржум 11 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 33 3
Беларусь - Белоруссия 6054 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2926 2
Россия - СФО - Новосибирск 4680 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 478 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 887 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 10 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кикнурский район - Кикнур 4 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1357 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3231 1
Земля - планета Солнечной системы 10679 1
Япония 13555 1
Армения - Республика 2376 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4304 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 189 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1884 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Аренда 2583 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
Viasat Premium HD 21 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 4 1
SAP Value Award 6 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
