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«Мегафон» ускорил интернет для садоводов Кировской области

«Мегафон» запустил новое телеком-оборудование на пригородных территориях Кирова, Кирово-Чепецка, Вятских Полян и Малмыжа. Устойчивый сигнал и интернет на средней скорости 30 Мбит/с поможет жителям региона быть на связи и пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Благодаря запуску новых базовых станций 4G-покрытие появилось в деревне Черные Чежеги под Кирово-Чепецком, куда с приходом весны отправятся владельцы садовых участков. Также современные услуги связи стали доступны в районе деревни Камешник под Кировом.

Инженеры оператора улучшили покрытие в густонаселенном районе на границе города Вятские Поляны и деревни Нижняя Тойма, а также в селе Калинино в пригороде Малмыжа. На территориях, где стало доступно новое качество связи, проживает более 3 тыс. сельчан.

«С помощью аналитических инструментов Big Data мы круглосуточно отслеживаем нагрузку на сеть и планируем запуск новых базовых станций, как для устранения «белых пятен», так и для улучшения качества связи и мобильного интернета в регионе. Такой подход позволяет увеличивать доступность цифровых услуг и обеспечивать высокую скорость передачи данных для жителей края, в том числе на пригородных территориях и садовых участках», – сказал директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

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Оператор также запустил новые базовые станции в Котельниче. Благодаря проведенным работам было улучшено покрытие в районе улиц Даровская и Прудная, а также на автодороге вблизи деревни Косолапово.

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