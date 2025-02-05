Россия Калинино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8883 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
|МТС Урал макрорегион 16 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
|Чернов Григорий 17 2
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Сергеев Константин 12 1
|Женихов Алексей 38 1
|Меркушев Александр 4 1
|Беззубкин Игорь 22 1
|Фомин Павел 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.