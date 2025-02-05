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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Калинино



05.02.2025 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в месте вдохновения художника Васнецова 1
10.07.2024 Интернет «МегаФона» поможет воронежцам отправить видео из природных парков и исторических мест 1
31.01.2024 «МегаФон» пришел еще в более чем 20 населенных пунктов Белгородской области 1
04.10.2023 «Мегафон» усилил сигнал LTE в Омских селах 1
11.04.2023 «Мегафон» ускорил интернет для садоводов Кировской области 1
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1
05.06.2014 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом места летнего отдыха на Урале 1
27.03.2012 «Билайн» увеличил зону покрытия 2G и 3G в Омской области 1
10.07.2008 Масляное пятно достигнет Хабаровска на следующей неделе 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8883 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7697 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6455 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3428 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2696 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4778 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9333 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 997 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11159 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3739 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1080 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 123 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6586 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3990 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7394 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7000 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 997 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1754 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1204 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24515 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1002 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 242 1
Femtocell - Фемтосота 50 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 1
Чернов Григорий 17 2
Бобиков Дмитрий 34 1
Сергеев Константин 12 1
Женихов Алексей 38 1
Меркушев Александр 4 1
Беззубкин Игорь 22 1
Фомин Павел 31 1
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Россия - СФО - Хакасия Республика 500 2
Россия - СФО - Омская область 675 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Усть-Абакан 11 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 168 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 40 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 32 2
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 39 2
Россия - СФО - Омская область - Русско-Полянский район - Русская Поляна 3 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1482 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1155 1
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Россия - УФО - Екатеринбург 3956 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 1
Россия - УФО - Тюменская область 1151 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1452 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1078 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 7 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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