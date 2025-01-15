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Россия СФО Хакасия Республика Усть-Абакан



15.01.2025 На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии 1
22.04.2024 В Абакане и пригороде на треть ускорился мобильный интернет 1
23.06.2016 МТС «прокачала» мобильную сеть в Хакасии 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1
17.10.2014 МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1
17.07.2014 МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 1
21.10.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии 1
31.03.2010 МТС запустила сеть 3G в республике Хакасия 1
12.03.2008 «ТрансТелеКом» предоставит услуги междугородной связи прокуратуре Хакасии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 7
МегаФон 8804 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Ростелеком 9700 1
БАРС Груп 545 1
Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 2 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 4
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
Почта России ПАО 2112 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Борец Производственная Компания - Borets 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
Фонд капитального ремонта 21 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Femtocell - Фемтосота 50 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 3
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 1
МТС 3G-сеть 116 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Чернов Григорий 17 5
Симаткина Светлана 37 1
Иванов Антон 74 1
Зимин Виктор 3 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 11
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 40 10
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 8
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 32 8
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 20 7
Россия - СФО - Хакасия Республика - Ширинский район - Шира 7 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 3
Россия - Калинино 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абаза 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Частный сектор 138 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 27 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 7 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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