Россия СФО Хакасия Республика Усть-Абакан
|15.01.2025
|На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии 1
|22.04.2024
|В Абакане и пригороде на треть ускорился мобильный интернет 1
|23.06.2016
|МТС «прокачала» мобильную сеть в Хакасии 1
|28.04.2015
|МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
|25.02.2015
|Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
|06.02.2015
|Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1
|17.10.2014
|МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1
|17.07.2014
|МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 1
|21.10.2013
|МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии 1
|31.03.2010
|МТС запустила сеть 3G в республике Хакасия 1
|12.03.2008
|«ТрансТелеКом» предоставит услуги междугородной связи прокуратуре Хакасии 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 7
|МегаФон 8804 2
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
|Ростелеком 9700 1
|БАРС Груп 545 1
|Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 2 1
|Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
|Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
|Фонд капитального ремонта 21 1
|Чернов Григорий 17 5
|Симаткина Светлана 37 1
|Иванов Антон 74 1
|Зимин Виктор 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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