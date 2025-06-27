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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177687
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Киасофт ЦАБ Киасофт Центр автоматизации бизнеса


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Частный медицинский центр Новосибирска Medica переходит на ОС Astra Linux и ALD Pro 1
05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Киасофт ЦАБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9999 1
БАРС Груп 552 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2134 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7733 1
Почта России ПАО 2175 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 180 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 29 1
Фонд капитального ремонта 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 713 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6381 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 384 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 313 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1988 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26174 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11572 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4135 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11955 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Microsoft Windows 15982 1
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 573 1
Linux OS 10307 1
Иванов Антон 80 1
Зимин Виктор 3 1
Бычков Евгений 3 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 528 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 35 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 43 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 175 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Ширинский район - Шира 9 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абаза 11 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 20 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1345 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Усть-Абакан 13 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6499 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5985 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10251 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9165 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368441, в очереди разбора - 750663.
Создано именных указателей - 177687.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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