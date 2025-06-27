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Киасофт ЦАБ Киасофт Центр автоматизации бизнеса
УПОМИНАНИЯ
Киасофт ЦАБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9999 1
|БАРС Груп 552 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2134 1
|Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7733 1
|Почта России ПАО 2175 1
|Иванов Антон 80 1
|Зимин Виктор 3 1
|Бычков Евгений 3 1
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