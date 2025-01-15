Россия СФО Хакасия Республика Абаза
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Почта России ПАО 2112 1
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
|Командор ТД 9 1
|Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Симаткина Светлана 37 2
|Киселев Сергей 59 2
|Иванов Антон 74 1
|Колесник Андрей 23 1
|Зимин Виктор 3 1
|Полуянов Дмитрий 1 1
|Тиман Юрий 4 1
|Михеев Виталий 1 1
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