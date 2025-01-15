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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Хакасия Республика Абаза

Россия - СФО - Хакасия Республика - Абаза


15.01.2025 На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии 1
18.12.2024 МТС запустила 4G на курорте «Сюгеш» в Хакасии 1
13.12.2024 МТС определила для сети супермаркетов в Хакасии самые посещаемые локации 1
08.05.2024 В горной местности Хакасии ускорился 4G 4
30.10.2023 На Абазинском руднике в Хакасии впервые появилась сотовая связь 2
10.10.2016 «Транстелеком» расширил сотрудничество с сетью магазинов «Командор» в Хакасии 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
26.04.2013 «Ростелеком» подключил более 100 тыс. абонентов «Домашнего Интернета» в Красноярском крае и Хакасии 1
19.02.2013 «Ростелеком» предоставит доступ в интернет для ГУ МЧС России по Республике Хакасия 1
27.08.2010 «Сибирьтелеком» обеспечил доступом в интернет детей-инвалидов в Хакасии 1
17.11.1999 Everex уходит с рынка карманных компьютеров 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 3
МегаФон 8804 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Microsoft Corporation 24624 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
БАРС Груп 545 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Командор ТД 9 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Microsoft Windows 15656 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 1
Симаткина Светлана 37 2
Киселев Сергей 59 2
Иванов Антон 74 1
Колесник Андрей 23 1
Зимин Виктор 3 1
Полуянов Дмитрий 1 1
Тиман Юрий 4 1
Михеев Виталий 1 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 10
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 166 6
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 40 5
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 32 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 20 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 2
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 53 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 90 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Абазинский район - аул Инжич-Чукун 3 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 44 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 1
Россия - Назарово 25 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Усть-Абакан 11 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Ширинский район - Шира 7 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 27 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 62 1
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Частный сектор 138 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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