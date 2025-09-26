Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183703
ИКТ 14282
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78928
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Россия СФО Красноярский край Канск

Россия - СФО - Красноярский край - Канск

УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 «МегаФон» нарастил цифровую активность в городах и округах Красноярского края 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
28.04.2016 Tele2 улучшила качество мобильного интернета в 12 городах и районах Красноярского края 1
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
24.09.2015 МТС обеспечила сетью 4G 75% жителей Красноярского края 1
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
25.03.2014 «Ростелеком» обеспечит Красноярскую таможню цифровыми каналами связи 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
26.04.2013 «Ростелеком» подключил более 100 тыс. абонентов «Домашнего Интернета» в Красноярском крае и Хакасии 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
28.04.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
20.04.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
06.07.2007 БИТ достигла Хакасии: новый офис в Абакане 1
13.04.2007 "МегаФон-Сибирь" расширяет сеть фирменных салонов 1
14.10.2003 С начала 2003 года в Красноярске введено в строй 20,5 тыс. телефонных номеров 1
10.10.2003 Красноярские связисты за 9 месяцев года ввели 20,5 тыс. телефонных номеров 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13791 7
Ростелеком 10137 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3044 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9065 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2068 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 259 2
Microsoft Corporation 25064 1
МегаФон 9628 1
Huawei 4117 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 879 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
8755 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
АКОС 68 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 497 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 38 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 6
Walt Disney Company 633 1
Планета ТРЦ 2 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Енисей Футбол-Арена 1 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
Тагульское 5 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3304 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 716 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2888 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 814 1
Судебная власть - Judicial power 2373 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 193 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 210 1
Единая Россия - Политическая партия 309 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6621 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8526 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9007 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71001 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28652 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11071 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3877 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4806 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9543 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16819 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21603 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25279 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55501 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3886 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25220 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8385 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 647 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1613 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4036 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 101 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8035 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6264 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6565 2
HSDPA Dual Carrier 84 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2917 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10455 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12568 2
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1068 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12813 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 679 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30591 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3905 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14829 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3061 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1159 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 323 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 112 1
МТС 3G-сеть 121 1
Аветисян Армен 47 3
Шиянов Егор 6 2
Томенко Виктор 11 1
Левин Дмитрий 43 1
Баженов Михаил 39 1
Шамзон Светлана 32 1
Кудрявцев Артем 26 1
Уваров Никита 2 1
Михайленко Денис 1 1
Андреев Богдан 1 1
Базаров Сергей 2 1
Чиков Павел 3 1
Васин Владимир 1 1
Галеева Татьяна 2 1
Мифтахов Азат 1 1
Долгов Антон 20 1
Леонов Олег 13 1
Зданович Сергей 8 1
Амосов Владимир 7 1
Кубарев Владимир 6 1
Нургалеев Хамид 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1500 25
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1781 23
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 96 21
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 74 16
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 59 13
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 12
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 12
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 11
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 28 9
Россия - Назарово 30 8
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 27 8
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 261 6
Россия - РФ - Российская федерация 153567 6
Россия - СФО - Красноярский край - Енисейск 29 6
Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино 25 5
Россия - Бородино 44 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2627 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 180 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 44 3
Россия - СФО - Красноярский край - Боготол 21 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45085 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 86 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 536 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 270 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 123 2
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 36 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 39 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 79 2
Россия - СФО - Красноярский край - Балахтинский район - Балахта 5 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 20 2
Россия - СФО - Кемеровская область 968 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7958 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1665 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 681 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 38 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 310 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1793 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25469 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10378 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5186 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2607 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6683 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19903 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17114 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2970 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5167 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8189 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5247 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50421 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1614 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7211 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8122 1
Спорт - Футбол 750 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6251 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2883 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5200 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1000 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5950 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7232 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 729 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 496 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Новая газета 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 1
Русский роман - телеканал 15 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1609 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1247 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386309, в очереди разбора - 730014.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще