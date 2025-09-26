Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Красноярский край Канск
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 323 3
|ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 2
|Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 112 1
|МТС 3G-сеть 121 1
|Аветисян Армен 47 3
|Шиянов Егор 6 2
|Томенко Виктор 11 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Баженов Михаил 39 1
|Шамзон Светлана 32 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Уваров Никита 2 1
|Михайленко Денис 1 1
|Андреев Богдан 1 1
|Базаров Сергей 2 1
|Чиков Павел 3 1
|Васин Владимир 1 1
|Галеева Татьяна 2 1
|Мифтахов Азат 1 1
|Долгов Антон 20 1
|Леонов Олег 13 1
|Зданович Сергей 8 1
|Амосов Владимир 7 1
|Кубарев Владимир 6 1
|Нургалеев Хамид 5 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1609 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386309, в очереди разбора - 730014.
Создано именных указателей - 183703.
