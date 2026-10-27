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РАТМ Холдинг Сибстекло Сибирское стекло Сибирская стекольная компания
ООО «Сибирское стекло» - один из крупнейших производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга
СОБЫТИЯ
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РАТМ Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|CityAir - СитиЭйр 6 1
|Т-Банк - Т-Технологии - Atomyze - Атомайз 30 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
|Кияшко Анатолий 4 1
|Илясов Алексей 7 1
|Люлько Александр 18 1
|Карпунина Виктория 1 1
|Енуков Дмитрий 1 1
|Сычев Александр 1 1
|Цукарь Сергей 41 1
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