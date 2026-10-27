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РАТМ Холдинг Сибстекло Сибирское стекло Сибирская стекольная компания

ООО «Сибирское стекло» - один из крупнейших производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга

СОБЫТИЯ

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27.10.2026 В сотрудничестве с малой технологической компанией на «Сибстекле» создали универсальную MES-платформу 5
29.08.2024 Центр искусственного интеллекта НГУ расширяет сотрудничество с индустриальными партнерами 2
26.03.2024 Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие 4
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1

Публикаций - 4, упоминаний - 12

РАТМ Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

CityAir - СитиЭйр 6 1
Т-Банк - Т-Технологии - Atomyze - Атомайз 30 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Тагульское 6 1
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
Кама АО 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 215 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 180 1
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 36 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 590 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1280 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3104 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5039 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 657 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2161 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3683 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2822 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 348 1
Кияшко Анатолий 4 1
Илясов Алексей 7 1
Люлько Александр 18 1
Карпунина Виктория 1 1
Енуков Дмитрий 1 1
Сычев Александр 1 1
Цукарь Сергей 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Россия - СФО - Новосибирск 4969 2
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 30 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 393 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 23 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 85 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шушенский район 7 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Кайеркан 21 1
Россия - СФО - Красноярский край - Мотыгинский район - Новоангарск 6 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2118 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 137 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 62 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 302 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 59 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1724 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6765 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1590 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 284 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1255 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 41 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 315 1
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