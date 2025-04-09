Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172593
ИКТ 13422
Организации 10522
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3415
Системы 25357
Персоны 74046
География 2791
Статьи 1513
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Atomyze Атомайз

Atomyze - Атомайз

«Атомайз» — токенизационная платформа, основанная на технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric и получившая от Банка России статус оператора информационной системы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из владельцев является «Интеррос Капитал». Решение «Атомайз» на базе блокчейна и смарт-контрактов позволяет бизнесу работать напрямую с инвесторами и привлекать финансирование через ЦФА. В 2022 году на платформе «Атомайз» состоялись около 10 выпусков, в том числе первый в России ЦФА на палладий. Среди задач, которые ставит перед собой команда «Атомайз», — развивать новый рынок цифровых финансовых инструментов, используя преимущества современных технологий.


09.04.2025 Игорь Егоркин назначен генеральным директором платформы «Токеон» 1
12.09.2024 «Атомайз» и Smart Engines ускорили работу с цифровыми активами благодаря системе распознавания 1
12.09.2024 Банк «Хлынов» разместил цифровые финансовые активы 1
25.06.2024 Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение 2
25.04.2024 Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер 1
26.03.2024 Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие 1
26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» 2
19.03.2024 СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА 2
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
14.02.2024 Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году 1
09.02.2024 Российский разработчик ПО «АРТ-Финтех» присоединился к ассоциации «ФинТех» 1
28.12.2023 Росбанк выпустил индексный ЦФА на платформе «Атомайз»   1
19.12.2023 Ассоциация «Финтех» расширила возможности инфраструктуры «Технологической песочницы» за счет подключения облачных ресурсов МТС 1
14.11.2023 В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз» 2
01.08.2023 Кафедра «Блокчейн» ФПМИ МФТИ запускает программу аспирантуры по технологиям блокчейн 1
14.06.2023 iSimpleLab запустит пилот на площадке АФТ по использованию среды открытых API 1
21.02.2023 РЭШ и «Рексофт консалтинг» запускают совместный курс по цифровой трансформации 1
15.11.2022 «Атомайз» вступил в Ассоциацию «Финтех» 2
16.06.2022 BI.ZONE проверила уровень защищенности цифровой платформы Atomyze RU 2
18.05.2022 В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала 1
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям 2
02.03.2020 IBM выступила ведущим технологическим партнером по проекту «Норникеля» с Atomyze 1

Публикаций - 23, упоминаний - 30

Atomyze и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 7
Ростелеком 9845 7
МегаФон 9123 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 514 7
Yandex - Яндекс 7563 7
Diasoft - Диасофт 910 6
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 6
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 5
Hyperledger - Open Ledger Project 21 3
IBM - International Business Machines Corp 9462 2
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 2
Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 2
Newity - Ньюити 2 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 341 1
IBM Blockchain Services 5 1
Рексофт - Reksoft 422 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Восход ФГБУ НИИ 652 1
GitHub 854 1
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 1
Базальт СПО - BaseALT 679 1
ИКС 326 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
Эшелон НПО 131 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 1
Конфидент ЦЗИ 111 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Эшелон Технологии 5 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 379 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1210 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1661 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 503 7
ВТБ - Почта Банк 469 7
МКБ - Московский кредитный банк 567 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 7
Совкомбанк ПАО 260 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 7
Капитал Лайф 14 7
Ингосстрах СПАО 426 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 7
Ак Барс Банк 272 7
НСПК - Национальная система платежных карт 826 7
АльфаСтрахование СГ 326 7
Русский стандарт Банк 447 7
Абсолют Банк 234 7
Кредит Европа банк 66 7
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 244 7
Платежный Центр РНКО 53 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 5
Альфа-Банк 1786 5
ПСБ - Промсвязьбанк 865 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 4
ГПБ - Газпромбанк 1099 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 934 3
Синара ГК - Sinara Group 102 2
Umicore 3 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 2 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Центр-инвест КБ 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2935 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4282 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1540 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 177 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5380 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67804 11
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1505 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20132 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4005 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28403 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 383 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12150 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4869 3
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 91 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14289 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3201 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 615 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7577 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30220 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 550 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12867 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20921 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6385 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1175 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 522 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6748 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 676 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4210 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 638 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 442 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 329 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 76 1
Google Android 14169 3
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 3
Apple iOS 7912 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 2
Lighthouse - Лайтхаус 4 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 158 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 16 1
Linux OS 10136 1
Google Play - Google Store - Android Market 3325 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 430 1
Apple - App Store 2918 1
Google Chrome - браузер 1577 1
Opera Browser - Браузер 1023 1
VK RuStore - Рустор 371 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 406 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 257 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 70 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 27 1
Garantex - криптовалютная биржа 9 1
AWEX - Крипто Эксплорер - Crypto Explorer - криптовалютная биржа 1 1
Григорьев Максим 46 4
Илясов Алексей 3 3
Аксаков Анатолий 155 2
Горгадзе Владимир 5 2
Данилина Марианна 23 2
Путин Владимир 3223 1
Волошин Евгений 63 1
Фроловичева Екатерина 12 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Kelley Jason - Келли Джейсон 1 1
Сычев Артем 73 1
Скорочкин Андрей 10 1
Райгородский Андрей 39 1
Аушев Тагир 1 1
Суворов Антон 22 1
Толкачев Алексей 6 1
Власов Роман 2 1
Кузьмин Кирилл 6 1
Баргер Артем 1 1
Смирнов Алексей 243 1
Смирнов Дмитрий 94 1
Карнаух Павел 7 1
Моргун Олег 8 1
Махова Ольга 6 1
Беленов Александр 5 1
Буканов Тимур 1 1
Сидоркин Павел 1 1
Станкевич Лариса 1 1
Ярышевский Борис 1 1
Кайгородов Игорь 1 1
Мухорина Ксения 1 1
Булычков Дмитрий 4 1
Берлин Антон 1 1
Енуков Дмитрий 1 1
Карпунина Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147102 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 3
Швейцария - Цуг 16 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
Германия - Берлин 717 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1061 1
Индия - Bharat 5505 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 921 1
Бразилия - Федеративная Республика 2382 1
Беларусь - Минск 641 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 1
Сингапур - Республика 1864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48739 16
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 183 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16563 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6228 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5026 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 3
Металлы - Медь - Copper 800 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8153 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4918 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 653 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 351 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2155 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 247 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 22 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2408 1
Цифровое право - Цифровые права 117 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5707 1
Энергетика - Energy - Energetically 5178 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 825 1
Металлы - Палладий - Palladium 37 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2905 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 932 1
Информатика - computer science - informatique 1079 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5165 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6303 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11113 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2458 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6270 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1302 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10086 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3291 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1968 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 992 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 2
РЭШ - Российская экономическая школа 13 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 47 1
РАН - Российская академия наук 1907 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153