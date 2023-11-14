В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз»

Команда лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» разместила в репозитории Github открытый код платформы «Атомайз». Его исследования и развитие будут проводиться на базе лаборатории при технической поддержке компании «Ньюити». Об этом CNews сообщили представители научного центра перспективных междисциплинарных исследований «Идея».

Лаборатория предоставляет возможность пользоваться готовым решением для запуска своих проектов и стартапов и создавать на базе этого open source новые платформы и блокчейн разработки. Все заинтересованные специалисты смогут протестировать компоненты и внести свои предложения по усовершенствованию открытого кода.

Александр Беленов, руководитель лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея», сооснователь платформы «Атомайз»: «Сотрудники лаборатории постоянно исследуют технологии блокчейн и разработки блокчейн сообщества, в том числе применение лучших практик open source во всем мире, развивая и дополняя библиотеку наиболее эффективных решений open source новыми примерами. В процессе изучения open source платформы «Атомайз» экспертами лаборатории была подготовлена статья с описанием архитектуры. Она прошла peer-review и была опубликована в IEEE. Сегодня на рынке ЦФА порядка 10 платформ для токенизации активов, но только одна из них — «Атомайз» — прошла рецензирование и была представлена Владимиром Горгадзе и Артемом Баргером на международной конференции IEEE Coins’23 в Берлине в июле этого года».

Владимир Горгадзе, эксперт лаборатории, заведующий кафедрой блокчейн МФТИ (базовая организация — научный центр «Идея»), сооснователь платформы «Атомайз»: «Многие современные программы, которыми люди пользуются каждый день, построены на принципах open source. Например, Google Chrome, Opera и «Яндекс браузер» основаны на открытом браузере Chromium. Операционная система Android — на открытом ядре Linux. При использовании отдельных компонентов открытого кода, скажем, протоколов, которые связаны с разработанным научным центром «Идея» консенсусом, SmartBFT, криптографией, обработкой кошельков, запросов и т. д., появляется возможность создавать совершенно новые продукты и обеспечивать доверие проектам, использующим эти компоненты. Фактически внедрение консенсуса SmartBFT позволяет позиционировать Hyperledger Fabric как гибкую блокчейн-сеть, ориентированную на использование не только в корпоративных решениях, но и для создания открытых блокчейнов. С учетом остальных преимуществ HLF (быстродействие, автоматическое масштабирование и пр.), представленные решения позволят платформе HLF создать серьезную конкуренцию лидеру рынка Ethereum».

Артем Баргер, технический директор компании «Ньюити» и архитектор платформы: «Основным преимуществом построения платформы Атомайз является комбинированный подход к архитектуре блокчейн платформы, с одной стороны, использующий приватный блокчейн на базе Hyperledger Fabric, но в то же время позволяющий подключать внешних валидаторов к платформе «Атомайз». Отличительной особенностью платформы является реализация каждого токена в выделенном канале Hyperledger Fabric, обеспечивающем разделение данных, конфиденциальность и расширенную масштабируемость. Использование микробатчинга (микропакетирования) для повышения производительности и инновационный компонент гарантируют атомарность обмена токенизированными активами. Предоставляя публичный доступ к частям платформы для ее дальнейшего изучения и использования в своих проектах, мы надеемся на то, что подобного рода задачи и профессиональные вызовы могут заинтересовать коллег в блокчейн сообществе и они смогут внести свой вклад в развитие открытого кода».

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Лаборатория блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» — научно-исследовательская организация, которая развивает блокчейн-экспертизу через взаимодействие с международным экспертным и научным сообществом, разработку платформ и решений для поддержки блокчейн-проектов, а также подготовку профильных специалистов для отрасли.

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«Атомайз» — платформа цифровых финансовых активов (ЦФА). В феврале 2022 г. внесена Банком России в профильный реестр операторов информационных систем. Решение «Атомайз» позволяет бизнесу привлекать финансирование и управлять свободной ликвидностью через выпуск ЦФА, а инвесторам дает доступ к новым активам и финансовым инструментам. В 2022-2023 гг. на платформе «Атомайз» состоялись около 90 выпусков совокупным объемом около 8,5 млрд руб. На платформе зарегистрированы более 60 тыс. инвесторов и реализован полный жизненный цикл сделок с ЦФА, включая выпуск, первичное приобретение, обращение, продажу на вторичном рынке и погашение цифровых финансовых активов. Регистрация доступна через веб-версию и мобильное приложение Atomyze, размещенное в Google Play, App Store и RuStore.