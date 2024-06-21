Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна

21.06.2024 Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart 1
14.11.2023 В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз» 1
15.02.2023 Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric 1
01.03.2021 «Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна 1
29.12.2020 «Сбер» подключил к своей блокчейн-платформе распределенный реестр от Waves Enterprise 1
23.12.2020 «Норникель» нашел электронную замену российским рублям 1
13.10.2020 Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации 1
23.09.2020 S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel 1
02.09.2020 Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе S7 Airlines для автоматизации расчетов 1
28.07.2020 Райффайзенбанк автоматизирует оплату счетов «Петролеум трейдинг» на блокчейне 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
02.03.2020 IBM выступила ведущим технологическим партнером по проекту «Норникеля» с Atomyze 1
24.12.2019 Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег 1
12.09.2019 10 технологий, способных кардинально изменить бизнес уже в 2020 г. 1
03.07.2019 Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный 1
07.06.2019 «Норникель», IBM и МФТИ будут готовить специалистов по блокчейну 1
24.04.2019 Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel 1
23.11.2018 Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне 1
19.11.2018 «Дочка» «Ланита» промаркирует чипами 50 миллионов бутылок вина во Франции 1
09.10.2018 SAP представил новые блокчейн-сервисы для бизнеса 1
17.07.2018 Oracle выпустила корпоративный блокчейн-сервис Blockchain Cloud Service для безопасного ускорения транзакций 1
11.07.2018 Fujitsu представила блокчейн-методику проверки концепции новых продуктов 1
07.06.2018 SAP представила новые продукты с поддержкой блокчейн, чат-ботов и аналитики 1
16.05.2018 МТС разместил первые в России коммерческие облигации по технологии блокчейн 1
14.05.2018 Внешэкономбанк и КРОК стали партнерами по развитию блокчейна 1
14.03.2018 Fujitsu поможет обнаружить уязвимости в технологии блокчейн 1
15.12.2017 Сбербанк запустил образовательный курс по технологии блокчейн 1
13.12.2017 Waves Platform и «Крок» будут совместно продвигать блокчейн 1
29.11.2017 Впервые в России совершен банковский перевод через блокчейн 1
29.11.2017 Сбербанк осуществил первую в России платежную блокчейн-транзакцию 1
21.07.2017 IBM с помощью блокчейн меняет правила поведения на бирже 1
10.04.2017 Natixis, IBM и Trafigura представили блокчейн-решение для торговли нефтью 1
08.12.2016 Mahindra и IBM создадут блокчейн-решение в сфере финансовой логистики 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Hyperledger Fabric и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9634 13
Hyperledger - Open Ledger Project 21 9
SAP SE 5519 6
IBM Blockchain Services 6 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14916 4
Atomyze - Атомайз 27 3
МегаФон 10258 3
Intel Corporation 12661 3
Fujitsu 2091 3
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 2
Waves Protocol - Waves Platform 11 2
Цифровые активы 156 2
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 15 2
Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 2
Lenovo Group 2397 2
GitHub 1003 2
Крок - Croc 1923 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1014 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 31 1
NTT Data - Itelligence AG 45 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1154 1
Vintage Wines SA 4 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 1
IBM Services 4 1
Solar Site Design 2 1
Intelipost 2 1
Huawei Technologies 408 1
VeChain 4 1
Mahindra Satyam - Tech Mahindra - Satyam Computer Services 34 1
NetDocuments 1 1
Integra 28 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 105 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
InfoTeCS - ПроКСи - Промышленные криптосистемы 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8430 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 392 5
Альфа-Банк 1908 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 954 5
Газпром нефть 686 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 582 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 140 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 571 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 111 2
Petroleum Trading - Петролеум трейдинг 2 2
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2781 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 544 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1830 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 350 2
Carrefour 23 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 734 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 122 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
CONA - Coke One North America 1 1
AmerisourceBergen 5 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
US Bank 3 1
Umicore 3 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 100 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Martine Jarlgaard 1 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Borsa Italiana Group - Итальянская фондовая биржа - Миланская фондовая биржа 4 1
Christie's - Кристис 16 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1054 1
Walmart - Wal-Mart Stores 391 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 95 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5410 8
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6380 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5809 1
Правительство Нигерии 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3466 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3594 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4860 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1154 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Linux Foundation 192 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 219 2
OpenChain 1 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1607 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58387 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74882 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13213 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34487 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1746 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23369 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8318 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17429 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5969 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4796 5
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 153 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12557 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6044 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6293 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32592 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11640 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32271 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8926 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26359 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 613 3
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 108 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12432 3
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 3
Фондовая биржа - DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 14 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 100 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2278 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19403 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4732 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12272 3
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 20 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13515 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4866 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7466 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5706 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3002 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3404 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29124 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1622 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 545 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 415 9
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 698 4
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 35 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 3
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 2
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 2
Raiffeisen R-chain - блокчейн-платформа 4 2
MultiChain - Open source blockchain platform 4 2
Google Android 14932 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3475 2
Сбер - SberX Экосистема 27 2
Apple - App Store 3033 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5318 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 497 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 41 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 1
Microsoft Azure Stack HCI 16 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 135 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 73 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
SAP Leonardo 41 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Oracle Blockchain Applications Cloud - Oracle Blockchain Cloud Service 3 1
Lenovo ThinkAgile HCI - гиперконвергентная инфраструктура 12 1
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 15 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 60 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Oracle SaaS 11 1
SAP Conversational AI 6 1
SAP Blockchain Consortium 1 1
Средин Дмитрий 6 3
Смирнов Алексей 257 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 2
Шеметов Андрей 10 2
Швецов Никита 21 2
Буланцев Игорь 12 2
Кудачкина Стелла 3 2
Астанин Эдди 8 2
Попов Сергей 154 1
Иванов Александр 105 1
Реймер Денис 54 1
Каменский Андрей 10 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Овчинникова Евгения 10 1
Новиков Дмитрий 41 1
Кудрявцев Николай 21 1
Паршин Дмитрий 18 1
Абдрашитов Олег 1 1
Студитских Виталий 20 1
Бутерин Виталий 30 1
Батехин Сергей 6 1
Додон Денис 2 1
Lankford Peter - Ланкфорд Питер 1 1
Kelley Jason - Келли Джейсон 1 1
Breuck Frederik De - Брейк Фредерик Де 3 1
Османов Фарид 1 1
Чумаков Виктор 1 1
Веретенников Игорь 14 1
Кузьмичев Игорь 11 1
Шарова Елена 3 1
Ильина Ольга 2 1
Дубина Юрий 1 1
Муханов Николай 2 1
Горгадзе Владимир 6 1
Баргер Артем 1 1
Дьяченко Максим 2 1
Шляндина Юлия 3 1
Берлин Антон 1 1
Путин Владимир 3405 1
Аксаков Анатолий 161 1
Россия - РФ - Российская федерация 160085 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53859 4
Франция - Французская Республика 8046 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2558 3
Швейцария - Цуг 16 2
Япония 13629 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1088 2
Эквадор - Республика 121 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 83 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 113 1
Бельгия - Брюссель 238 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 127 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 926 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18536 1
Казахстан - Республика 5901 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46414 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 1
Южная Корея - Республика 6920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 1
Ирландия - Республика 1033 1
Польша - Республика 2012 1
Сингапур - Республика 1920 1
Индия - Bharat 5766 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3620 1
США - Нью-Йорк 3160 1
Бельгия - Королевство 1176 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1798 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 449 1
Италия - Итальянская Республика 4454 1
Бразилия - Федеративная Республика 2473 1
Китай - Тайвань 4177 1
Украина 7855 1
Испания - Королевство 3787 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3397 1
Узбекистан - Республика 1916 1
Грузия 1300 1
Нидерланды 3670 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51771 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26294 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55626 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6560 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17582 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7052 5
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 237 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7349 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32317 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8598 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 272 4
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 183 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9841 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 956 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6414 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2514 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5321 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10879 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6782 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7448 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6468 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20664 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 878 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2621 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8320 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6015 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1142 2
Металлы - Медь - Copper 836 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 980 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4296 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1090 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11885 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4805 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 102 2
НКО - Некоммерческая организация 604 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5558 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 270 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5373 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5343 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2840 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 310 1
CoinDesk 4 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11468 1
IDC - International Data Corporation 4955 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8449 1
Gartner - Гартнер 3629 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1130 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 299 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
