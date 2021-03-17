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Газпромнефть-Аэро

Газпромнефть-Аэро

«Газпромнефть-Аэро» – дочернее предприятие компании «Газпром нефть» - авиатопливный оператор. Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 года. В своей работе компания использует технологии, обеспечивающие соответствие самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций: Green.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.03.2021 «Прокси» приняла участие в разработке блокчейн-платформы для «Газпромнефть-аэро» 1
01.03.2021 «Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна 1
30.07.2019 Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц 1
19.04.2019 Объявлены победители премии «ПРО ЭДО» 1
18.12.2018 Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1
27.08.2018 S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн 2
25.05.2018 Mail.Ru Group создаст для «Газпром нефти» глобальную цифровую платформу управления бизнесом 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Газпромнефть-Аэро и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3610 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Газпромнефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 9 1
Технологии Будущего 169 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
InfoTeCS - ПроКСи - Промышленные криптосистемы 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 1
SAP SE 5609 1
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InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 607 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1359 1
Галактика - Корпорация 1545 1
NDC Technologies 43 1
Газпром нефть 733 4
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 2
Газпром ПАО 1496 2
Альфа-Банк 1985 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 146 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 2
Газпром нефть Технопарк 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3155 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 196 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1662 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1709 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 618 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5313 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 690 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14029 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13021 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7750 1
Авиационная промышленность - Планирование и контроль обслуживания самолетов - Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники - Авиационные сервисные организации 2 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 224 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 216 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14007 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2439 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 337 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2771 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1248 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1050 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7517 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 653 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7914 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1753 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 1
Газпромнефть-Аэро - Smart Fuel 4 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 428 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 403 1
Рязанов Павел 7 1
Дюков Александр 9 1
Овчинникова Евгения 10 1
Чапчаев Андрей 56 1
Першин Максим 2 1
Дмитрук Екатерина 4 1
Егоров Антон 4 1
Воронин Павел 201 1
Урывская Лидия 7 1
Средин Дмитрий 6 1
Чеканов Михаил 6 1
Добродеев Борис 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 2
Россия - СФО - Новосибирск 4897 2
Россия - Заполярье 141 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 1
Европа 24999 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1931 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 674 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1001 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6196 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2761 2
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Логистика сбытовая - Сбыт 2575 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1916 2
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Экономический эффект 1368 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6572 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7608 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 397 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1896 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7875 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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