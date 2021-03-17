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Газпромнефть-Аэро
«Газпромнефть-Аэро» – дочернее предприятие компании «Газпром нефть» - авиатопливный оператор. Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 года. В своей работе компания использует технологии, обеспечивающие соответствие самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций: Green.
СОБЫТИЯ
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Газпромнефть-Аэро и организации, системы, технологии, персоны:
|Рязанов Павел 7 1
|Дюков Александр 9 1
|Овчинникова Евгения 10 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Першин Максим 2 1
|Дмитрук Екатерина 4 1
|Егоров Антон 4 1
|Воронин Павел 201 1
|Урывская Лидия 7 1
|Средин Дмитрий 6 1
|Чеканов Михаил 6 1
|Добродеев Борис 97 1
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