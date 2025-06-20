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Дюков Александр
УПОМИНАНИЯ
Дюков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 701 1
|Мишустин Михаил 699 2
|Акимов Максим 188 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Носков Константин 237 1
|Левин Леонид 130 1
|Шадаев Максут 1061 1
|Липов Андрей 64 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Греф Герман 448 1
|Собянин Сергей 422 1
|Добродеев Борис 95 1
|Белоусов Андрей 142 1
|Назаров Александр 69 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Песков Дмитрий 109 1
|Силуанов Антон 66 1
|Воробьев Андрей 177 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Федулов Владислав 81 1
|Орешкин Максим 29 1
|Комар Евгений 20 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Мантуров Денис 114 1
|Хинштейн Александр 144 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Васильева Ольга 22 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Набиуллина Эльвира 102 1
|Решетников Максим 35 1
|Шулика Виталий 10 1
|Уваров Алексей 12 1
|Фетисов Александр 22 1
|Турчак Андрей 27 1
|Коновалов Александр 13 1
|Чуйченко Константин 9 1
|Котюков Михаил 10 1
|Мурашко Михаил 13 1
|Белановский Владимир 10 1
|Селин Владимир 14 1
|Ведомости 1088 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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