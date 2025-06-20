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Дюков Александр


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Жители Омской области смогут обучаться цифровым навыкам в кампусе «Школы 21» 1
19.03.2024 Нефтяники России жалуются на Минцифры в Правительство: Слишком часто меняют требования 1
17.06.2022 «Газпром нефть» и Татарстан разработают инновации для нефтегазовой отрасли 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
09.04.2019 «Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике 1
21.03.2019 «Мегафон» стал стратегическим партнером российского футбола 2
25.05.2018 Mail.Ru Group создаст для «Газпром нефти» глобальную цифровую платформу управления бизнесом 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Дюков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9984 1
МегаФон 9346 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 425 1
Газпром нефть 645 4
Газпром ПАО 1373 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7701 2
Почта России ПАО 2172 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
Газпром нефть Технопарк 1 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 279 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4993 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4454 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3437 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 701 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53463 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68723 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15286 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21035 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6946 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8192 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4674 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1839 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1423 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1531 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1685 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5552 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5397 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 797 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6585 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1163 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7196 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 30 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11805 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26128 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6372 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 204 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7553 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 159 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5480 1
FreePik 1164 1
Microsoft Windows 15949 1
Мишустин Михаил 699 2
Акимов Максим 188 1
Осеевский Михаил 329 1
Носков Константин 237 1
Левин Леонид 130 1
Шадаев Максут 1061 1
Липов Андрей 64 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Греф Герман 448 1
Собянин Сергей 422 1
Добродеев Борис 95 1
Белоусов Андрей 142 1
Назаров Александр 69 1
Вермишян Геворк 63 1
Песков Дмитрий 109 1
Силуанов Антон 66 1
Воробьев Андрей 177 1
Кудрин Алексей 124 1
Скворцова Вероника 69 1
Федулов Владислав 81 1
Орешкин Максим 29 1
Комар Евгений 20 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Мантуров Денис 114 1
Хинштейн Александр 144 1
Артемьев Игорь 91 1
Васильева Ольга 22 1
Абрамченко Виктория 18 1
Набиуллина Эльвира 102 1
Решетников Максим 35 1
Шулика Виталий 10 1
Уваров Алексей 12 1
Фетисов Александр 22 1
Турчак Андрей 27 1
Коновалов Александр 13 1
Чуйченко Константин 9 1
Котюков Михаил 10 1
Мурашко Михаил 13 1
Белановский Владимир 10 1
Селин Владимир 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 149956 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44375 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17927 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 784 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7773 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 583 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Приразломное нефтяное месторождение 9 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2512 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 2
Энергетика - Energy - Energetically 5272 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4090 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19360 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7997 1
Спорт - Футбол 743 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6096 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2435 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9146 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1277 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16785 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 159 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 874 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 59 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
Ведомости 1088 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1996 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 197 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 61 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 602 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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