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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167119
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Мурашко Михаил



28.01.2025 «Систэм Электрик» обеспечила Институт Вишневского оборудованием для бесперебойного электроснабжения 1
07.11.2024 ИТ для медицины: открылся совместный кампус Сеченовского университета Минздрава России и «Школы 21» 1
12.01.2024 Искусственный интеллект теперь заполняет медицинские карты пациентов вместо врача 1
17.05.2023 Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112 1
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения 1
15.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: все больше проектов выпускников курса РЦТ становятся реальной частью цифрового госуправления 1
06.07.2021 Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Мурашко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9709 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
БАРС Груп 545 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
SofTrust - СофТраст 5 1
ТелеМедХаб 3 1
Соцмедика 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 2
Почта России ПАО 2115 1
Газпром нефть 619 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4519 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 26 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3278 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4099 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 1
Федеральное казначейство России 1775 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3141 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11959 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4682 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1459 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 216 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3826 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9391 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12535 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3729 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6232 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1230 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 1
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 16 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2970 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3853 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Скрининг 150 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5008 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7575 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11146 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 408 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5320 1
Маркировка - Marking 1056 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8467 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5189 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 3
Здравоохранение электронное - программа 35 2
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 2
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Apple - App Store 2891 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 19 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1563 1
ТелеМедХаб - LazyDoc 1 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
Python - высокоуровневый язык программирования 934 1
Мишустин Михаил 678 5
Липов Андрей 62 3
Бойко Елена 152 3
Скворцова Вероника 69 3
Пугачев Павел 63 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Путин Владимир 3174 2
Щеголев Игорь 698 2
Шадаев Максут 1011 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Массух Илья 232 2
Милашевский Игорь 19 2
Акимов Максим 187 1
Осеевский Михаил 315 1
Носков Константин 236 1
Левин Леонид 130 1
Греф Герман 419 1
Собянин Сергей 382 1
Белоусов Андрей 140 1
Назаров Александр 65 1
Песков Дмитрий 106 1
Силуанов Антон 66 1
Воробьев Андрей 167 1
Кудрин Алексей 124 1
Шохин Александр 32 1
Матвиенко Валентина 112 1
Федулов Владислав 79 1
Орешкин Максим 27 1
Вексельберг Виктор 153 1
Голикова Татьяна 55 1
Комар Евгений 20 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Мантуров Денис 106 1
Хинштейн Александр 142 1
Логунов Владимир 14 1
Артемьев Игорь 91 1
Кузнецов Александр 123 1
Васильева Ольга 22 1
Абрамченко Виктория 18 1
Набиуллина Эльвира 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
Россия - ЦФО - Курская область 651 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 1
Европа 21776 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 1
Япония 13290 1
Сингапур - Республика 1851 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Испания - Королевство 3709 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - СФО - Кемеровская область 899 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 565 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 605 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 572 1
Руанда - Республика 42 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Армения - Ереван 199 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8665 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 362 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9950 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2129 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7605 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 2
Паспорт - Паспортные данные 2513 2
Электронная демократия - облачная демократия 98 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5767 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Бережливая поликлиника 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 389 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1230 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 695 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2903 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 28 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Зоология - наука о животных 2607 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2922 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 313 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 138 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 1
Цифровой регион - Федеральный проект 94 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 964 2
Forbes - Форбс 818 1
РИА Новости 918 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Известия ИД 626 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
Ведомости 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1049 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 78 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337208, в очереди разбора - 771815.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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