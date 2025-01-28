Мурашко Михаил
Мурашко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
|Мишустин Михаил 678 5
|Липов Андрей 62 3
|Бойко Елена 152 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Пугачев Павел 63 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Путин Владимир 3174 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Шадаев Максут 1011 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Массух Илья 232 2
|Милашевский Игорь 19 2
|Акимов Максим 187 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Носков Константин 236 1
|Левин Леонид 130 1
|Греф Герман 419 1
|Собянин Сергей 382 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Назаров Александр 65 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Силуанов Антон 66 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Шохин Александр 32 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Федулов Владислав 79 1
|Орешкин Максим 27 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Комар Евгений 20 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Мантуров Денис 106 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Логунов Владимир 14 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Васильева Ольга 22 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Набиуллина Эльвира 94 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8135 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 1
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