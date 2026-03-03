Разделы

Руанда Республика

Руанда - Республика

СОБЫТИЯ


03.03.2026 «МТС Банк»: переводы за рубеж набирают популярность 1
26.08.2025 Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых 1
02.04.2025 «Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке 2
14.03.2025 Эксперты Kaspersky GReAT впервые зафиксировали кибератаки группы SideWinder на объекты атомной отрасли 1
12.02.2025 «МегаФон»: пермские бизнесмены расширили международные контакты 1
15.11.2023 «Лаборатория Касперского» открывает первый центр прозрачности в Африке 1
15.09.2022 Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении 1
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
31.01.2017 Цифровая креативность, или как технологии влияют на творчество? 1
15.09.2016 Трафик абонентов Tele2 в национальном роуминге вырос в 9 раз 1
09.08.2016 «Лаборатория Касперского» раскрыла подробности кампании кибершпионажа ProjectSauron 1
09.08.2016 Symantec и «Касперский»: Американские госхакеры атакуют Россию 1
26.11.2014 Граждане Руанды получат биометрические паспорта 3
24.09.2014 Tele2 подвела итоги летнего роуминга: интернет-трафик за рубежом увеличился в 10 раз 1
24.09.2014 UNICEF запустил магазин открытых мобильных приложений 1
04.09.2014 Всемирный банк призвал страны «большой двадцатки» переходить на смарт-карты в социальной сфере 1
11.10.2013 Негатив – это генетическая болезнь? 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 2
21.02.2013 Visa запустила платформу для мобильных финансовых услуг 2
25.07.2012 Миллиардный кредит «Прогнозу» от ЕБРР одобрен 1
20.07.2012 «Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию 1
19.06.2012 Индия и США запускают открытую платформу электронного правительства 1
10.07.2009 Россия выбыла из Топ-10 генераторов трафика 1
03.03.2008 Электронное правительство: Россия катится на дно 1
22.02.2008 "Conflict: Секретные операции" в продаже 1
15.02.2008 На востоке Африки произошло землетрясение 2
12.02.2008 "Conflict: Секретные операции" в печати 1
06.02.2008 Google расширяет присутствие в Африке 1
04.02.2008 Землетрясения в центральной Африке унесли жизни 39 человек 3
31.01.2008 Русская демоверсия Conflict: Denied Ops 1
27.01.2008 Conflict: Denied Ops. Демо 1
25.01.2008 Conflict: Denied Ops. Видео и скриншоты 1
18.01.2008 Conflict: Denied Ops. Видео 1
14.01.2008 Conflict: Denied Ops выйдет раньше 1
09.01.2008 Conflict: Denied Ops. Видео 1
26.12.2007 Conflict: Denied Ops в феврале 1
06.12.2007 Conflict: Denied Ops. Скриншоты 1

Публикаций - 47, упоминаний - 57

Руанда и организации, системы, технологии, персоны:

Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive - Pivotal Games 12 11
9126 11
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 10
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 227 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5340 7
Google LLC 12364 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3175 2
Kao Design Group 1 1
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 1
Ростелеком 10457 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1625 1
МегаФон 10158 1
Dell EMC 5111 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 142 1
Yandex - Яндекс 8668 1
Microsoft Corporation 25365 1
Apple Inc 12791 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
AMD - Advanced Micro Devices 4509 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
GitHub 997 1
SAS Institute 1044 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1275 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4638 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Yahoo! 3711 1
NSO Group 33 1
DJI 87 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
The Citizen Lab 24 1
Цифровые активы 151 1
Nvidia Corp 3796 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Oculus VR 76 1
Quanta Computer 211 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 2
African Development Bank - Африканский банк развития 10 2
Urwego Bank 1 1
AeroVironment 18 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
EHang 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Visa International 1977 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 81 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Lockheed Martin 767 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 492 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 1
Держава АКБ 42 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 115 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3542 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 190 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1370 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 216 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 52 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6430 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13713 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9014 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25808 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8250 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2389 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8571 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8879 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7718 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 556 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3177 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19047 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2713 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4171 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2376 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15046 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3295 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16717 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3395 2
Корпоративное управление - Corporate governance 102 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5445 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5325 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2441 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7765 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1616 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 542 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7082 2
Google Android - приложения и разработчики 712 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5982 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 735 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 91 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5956 4
Google Android 14857 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5243 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 68 1
NSO Group - Pegasus 97 1
Bentley MicroStation 30 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 1
Apple iOS 8343 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3466 1
Microsoft Office 4017 1
Apple - App Store 3025 1
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 411 1
Google - Gmail 992 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1252 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 126 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 153 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 585 1
Autodesk AutoCAD 365 1
Nvidia Quadro GPU 277 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 1
Autodesk Revit 121 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 1
Swarm 35 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 66 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2115 1
Lua - язык программирования 70 1
Kaspersky GReAT 68 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 230 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 14 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Путин Владимир 3397 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 2
Касьянова Любовь 8 2
Salvador Illa - Сальвадор Илья 1 1
Плотникова Светлана 2 1
Глущенко Вадим 5 1
Деклев Григорич 1 1
Royal Marion - Роял Марион 1 1
Pandor Naledi - Пандор Наледи 4 1
Шлычкова Юлия 14 1
Jetton Neal - Джеттон Нил 4 1
Holden John - Холден Джон 1 1
Chelba Jalel - Челба Джалел 4 1
Галушкин Олег 182 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Мишустин Михаил 756 1
Шадаев Максут 1163 1
Матвиенко Валентина 115 1
Голикова Татьяна 56 1
Кузнецов Александр 153 1
Маркин Алексей 4 1
Мурашко Михаил 14 1
Камлюк Виталий 30 1
Мансур Ахмед 8 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
Атаманов Александр 5 1
Гинцбург Александр 1 1
Sapra Sharad - Сапра Шарад 1 1
Шалманов Сергей 201 1
Вронская Светлана 21 1
Африка - Африканский регион 3585 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 21
Россия - РФ - Российская федерация 159109 15
Земля - планета Солнечной системы 10711 13
Венесуэла - Боливарианская Республика 313 12
Уран - планета Солнечной системы 547 11
Европа 24712 10
Замбия - Республика 49 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 8
Уганда - Республика 89 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13600 7
Нигерия - Федеративная Республика 331 7
Кения - Республика 161 7
Конго - Демократическая Республика 100 7
Индия - Bharat 5741 6
Казахстан - Республика 5860 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1173 5
Азия - Азиатский регион 5785 5
Беларусь - Белоруссия 6095 5
Польша - Республика 2007 5
Турция - Турецкая республика 2513 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 5
Мозамбик - Республика 52 5
Швеция - Королевство 3721 4
Финляндия - Финляндская Республика 3661 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 4
Бельгия - Королевство 1175 4
Германия - Федеративная Республика 12977 4
Бразилия - Федеративная Республика 2462 4
Украина 7823 4
Испания - Королевство 3776 4
Саудовская Аравия - Королевство 645 4
Узбекистан - Республика 1903 4
Иран - Исламская Республика Иран 1129 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 715 4
США - Колумбия - Вашингтон 1460 4
Греция - Греческая Республика 999 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 248 4
Зимбабве - Республика 123 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11475 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 12
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 11
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 4
Паспорт - Паспортные данные 2746 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10814 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11832 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9756 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5528 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5324 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6283 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6993 2
Здравоохранение - Эбола (вирус) - Ebolavirus - Геморрагическая лихорадка 30 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4412 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 231 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2604 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1980 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 837 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
Здравоохранение - Гормоны - Гормональный фон 40 1
Миграция населения - Миграционные службы 442 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 3
AP - Associated Press 2006 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
The Register - The Register Hardware 1736 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
Ведомости 1315 1
РИА Новости 1002 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3781 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
IBM Institute for Business Value 25 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
NUR - National University of Rwanda - Национальный университет Руанды 1 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 24 1
МИД РФ - МГИМО - Дипломатическая академия МИД России 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 628 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 53 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 109 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
День молодёжи - 27 июня 1014 1
