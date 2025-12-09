Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Мозамбик Республика

Мозамбик - Республика

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды 1
27.11.2025 «Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже 1
13.10.2025 Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой 1
17.09.2025 Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии 1
13.05.2025 Андрей Купчин, «Интеллектуальный энергомониторинг»: Я строю бизнес, который помогает экономить каждый киловатт 1
14.03.2025 Эксперты Kaspersky GReAT впервые зафиксировали кибератаки группы SideWinder на объекты атомной отрасли 1
19.02.2025 «МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте 1
28.03.2024 США не смогли перекрыть доступ «неправильным» странам к Starlink. Запрет обошли Россия и многие другие 1
28.11.2023 Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков 1
20.07.2023 Smart Engines обновила софт для распознавания документов 1
13.02.2023 «Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике 3
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
12.07.2018 Check Point: активность банковских троянов увеличилась на 50% 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
18.01.2018 Check Point: криптомайнеры атаковали 55% компаний в мире 1
28.08.2017 Check Point: активность RoughTed и Fireball в июле резко снизилась 1
10.03.2017 Tele2 расширяет роуминговую сеть 2
09.02.2016 Wallet One вышел на рынок Польши 1
18.01.2016 В дни новогодних каникул абоненты Tele2 пользовались мобильной связью более чем в 150 странах мира 1
15.07.2015 Услуга «Планета ноль» теперь доступна всем клиентам «Билайн» 1
30.09.2014 Сибирские абоненты МТС этим летом в роуминге скачали на треть больше данных 1
18.07.2014 Delta Electronics объявила о востребованности «зеленых» решений в регионе EMEA 1
31.03.2014 Россияне скупили активы одного из лидеров португальского ИТ-рынка 1
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 1
15.02.2013 Провайдер облачных сервисов для микрофинансирования Mambu привлек $2 млн инвестиций 1
25.07.2012 Миллиардный кредит «Прогнозу» от ЕБРР одобрен 1
20.07.2012 «Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию 1
19.06.2012 Южная Африка начнет кодировать телевещание за пределами страны 1
16.12.2011 Мамут строит международный WiMAX-холдинг на частотах Yota 1
03.08.2010 LTE-сеть в России построит специалист по афганскому WiMAX 1
23.10.2009 Русские связисты штурмуют Африку 1
07.04.2009 Эпидемия холеры охватила Мозамбик 2
18.02.2009 Жертвами эпидемии холеры в Зимбабве стали более 3600 человек 1
22.09.2008 Русские связисты прозванивают Африку 1
05.08.2008 Генсек ООН: успехи в борьбе с ВИЧ обошли стороной Россию 1
13.11.2007 Противопехотные мины к 2010 году уничтожить, вероятно, не удастся 1
19.10.2007 Создана первая вакцина от малярии 1

Публикаций - 51, упоминаний - 55

Мозамбик и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Meta Platforms - Facebook 4531 3
Check Point Software Technologies 800 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
МегаФон 9892 3
Vodafone Group 1394 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 2
MTN Group 35 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Фирма АС 5 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 1
Millicom International Cellular SA 52 1
Telkom Indonesia - Telkomsel 18 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Caravan - Караван 89 1
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 1
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 47 1
ByCell 26 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
MicroStrategy 66 1
Демос - Демос Датаком 60 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Panasonic Energy 2 1
Netcom 53 1
Mascom Wireless 1 1
Defender 147 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 23 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 52 1
BSNL - Bharat Sanchar Nigam Limited 9 1
Roshan - TDCA - Telecom Development Company Afghanistana 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 2
African Development Bank - Африканский банк развития 10 2
Альфа-Групп 731 2
A&NN 15 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 26 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Cukurova 97 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
TimeTurns Holdings 10 1
Temasek Holdings 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Почта России ПАО 2245 1
Газпром ПАО 1416 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Евросеть 1417 1
Runa Capital 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
Unilever - Юнилевер Русь 163 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 211 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 729 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 205 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 342 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2
Google Android 14679 3
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 2
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 2
Microsoft Windows 16327 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 2
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
Kaspersky GReAT 62 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 91 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Check Point Mobile Threat Prevention 15 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Visa VisaNet 10 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 139 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 105 1
FreePik 1435 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 13 1
Apple iOS 8242 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 74 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Apple iPhone 6 4862 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 3
Морошкин Александр 118 2
Бабаев Кирилл 56 2
Дягилев Василий 84 2
Свердлов Денис 201 2
Сафронов Юрий 68 1
Ткаченко Андрей 24 1
Коротков Андрей 85 1
Пинчук Виктор 43 1
Сафронов Евгений 8 1
Авдеев Сергей 29 1
Вронская Светлана 21 1
Синчуков Алексей 11 1
Смирнова Елена 15 1
Стрельцов Анатолий 11 1
Касьянова Любовь 8 1
Близнюк Андрей 12 1
Яшин Олег 9 1
Крупянский Федор 6 1
Коптев-Дворников Владимир 6 1
Маргелов Михаил 4 1
Сафронов Александр 6 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Горегляд Валерий 2 1
Никитина Юлия 4 1
Журавлев Вадим 2 1
Плотникова Светлана 2 1
Данилкис Юджин 1 1
Pandor Naledi - Пандор Наледи 4 1
Жеглов Глеб 5 1
Banda Rupiah - Банда Рупиях 1 1
Ka-Shing Li - Ка-Шинг Ли 18 1
Купчин Андрей 1 1
Дуров Павел 309 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 21 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Путин Владимир 3349 1
Волож Аркадий 260 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 28
Африка - Африканский регион 3570 23
Замбия - Республика 48 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 13
Зимбабве - Республика 123 13
Европа 24634 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 10
Украина 7793 10
Ботсвана - Республика 41 10
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 9
Танзания - Объединённая Республика 78 9
Турция - Турецкая республика 2486 8
Мьянма - Республика Союз - Бирма 130 8
Уганда - Республика 89 8
Азия - Азиатский регион 5748 7
Индия - Bharat 5697 7
Германия - Федеративная Республика 12936 7
Бурунди - Республика 71 7
Нигерия - Федеративная Республика 327 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
Намибия - Республика 90 7
Ангола - Республика 35 6
Казахстан - Республика 5792 6
Беларусь - Белоруссия 6023 6
Египет - Арабская Республика 1045 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 618 6
Кения - Республика 159 6
Конго - Демократическая Республика 100 5
Малави 22 5
Руанда - Республика 46 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 5
Финляндия - Финляндская Республика 3658 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 5
Таиланд - Королевство 866 5
Филиппины - Республика 581 5
Камбоджа - Королевство 154 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Английский язык 6876 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 3
Паспорт - Паспортные данные 2734 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Bloomberg 1417 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
SABC - South African Broadcasting Corporation - Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie - Южноафриканская вещательная корпорация 1 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
CoinMarKetCap 23 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
AP - Associated Press 2006 1
Известия ИД 704 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
The Washington Post 342 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 2
Россия-Африка - саммит 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще