Мьянма Республика Союз Бирма
СОБЫТИЯ
|17.11.2025
|
Китай приговорил к смерти главарей империи интернет-мошенников
n Petkov / Unsplash КНР провела масштабную трансграничную операцию против кибермошеннических банд в Мьянме К смерти приговорены Бай Со Чэн, его сын Бай Ин Кан, а также их подельники Ян Ли Цян,
|27.10.2025
|
Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам
k) отключила более 2,5 тыс. устройств Starlink, которые использовали для своих операций мошенники в Мьянме и Камбоджи, пишет CNN. Мошеннические колл-центры используют такие схемы, как финансовы
|06.06.2025
|
«Группа Астра» наращивает присутствие на глобальном ИТ-рынке
ов и проработают предложения, связанные с внедрением решений вендора в инфраструктуры организаций в Мьянме, при этом особое внимание уделят адаптации к запросам локальных пользователей и законо
|28.02.2025
|
«МегаФон»: Ливан, Мьянма и Мальдивы – бизнесмены Республики Алтай расширяют деловые контакты
нтерес увеличился к Индии, Пакистану, Кипру, Ирану, Абхазии. В общей сложности бизнесмены из Республики Алтай позвонили в 40 стран, что на 14% больше, чем годом ранее. В числе новых контактов: Ливан, Мьянма, Мальдивы, Латвия, Иордания, Сирия, Эстония, Ирак. «Активность корпоративных клиентов «МегаФона» подтверждают статистические данные – мобильный трафик вырос на 44%, количество абонентов,
|20.02.2025
|
Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой
Звонок или смерть В Мьянме обнаружена гигантская по своим масштабам преступная сеть, участники которой насильно з
|17.05.2024
|
Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран
ых мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже, Лаосе и Мьянме мошенники зарабатывают около $43,8 млрд в год, что составляет примерно 40% от совокупн
|23.04.2024
|
Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф»
Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы запустило федеральную систему для цифрового общения и видеоконференцсвязи. Ядром сети
|28.06.2023
|
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой
оны (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключил соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьянму. Соответствующий договор был подписан в ходе визита руководства мьянманского МВД на пл
|29.09.2014
|
Telenor запустил мобильную сеть в Мьянме
Telenor Group объявила о подключении первых абонентов в Мьянме. Запуск сети состоялся во втором по величине городе страны - Мандалае. «Возможность вн
|09.10.2012
|
Western Union запустит услугу денежных переводов в Мьянме
iental Bank) — первым банком-партнером, который предложит услугу денежных переводов Western Union в Мьянме. Сервис позволит гражданам Мьянмы быстро получать деньги от родных и близких во всем м
|22.09.2009
|
В Мьянме произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера
На северо-западе Мьянмы произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 418 км к северо-западу от г.Янгон, сообщили в национальном метеорологическом бюро, передает Р
|16.05.2008
|
Число жертв тропического циклона в Мьянме возросло до 43 тыс. человек
сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, по последним официальным данным, число жертв циклона в Мьянме возросло примерно на 5 тыс. - до 43 тыс. человек. Тропический циклон "Наргис" обрушилс
|12.05.2008
|
Число жертв тропического циклона в Мьянме превысило 28 тыс. человек
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число жертв циклона "Наргис" в Мьянме возросло до 28 тыс. 458 человек. Пропавшими без вести считаются 33 тыс. 416 человек. М
|07.05.2008
|
Масштабы природной катастрофы в Мьянме все еще не установлены
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число жертв тропического циклона в Мьянме возросло до 22 тыс. 464 человек. Еще 41 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Р
|06.05.2008
|
Число жертв циклона в Мьянме достигло 15 тыс. человек
Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", по данным официальных источников на 5 мая, число жертв обрушившегося на часть районов Мьянмы тропического циклона "Наргис" превышает 15 тыс. человек. Изначально сообщалось о 351 погибшем . Правительство Мьянмы объявило пять регионов зоной бедствия, порывы ветра здесь дост
|05.05.2008
|
Растет число жертв тропического циклона в Мьянме
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Мьянме число жертв обрушившегося накануне на часть районов страны тропического циклона "Нарги
|28.09.2007
|
Бирма: хакеры «раздают» троянов любопытным пользователям
Sophos обнаружила массовую рассылку троянов, эксплуатирующих интерес пользователей к беспорядкам в Бирме. Письмо содержит вложение «hhdl burma_001.doc», эксплуатирующее уязвимость в Microsoft Word к выполнению произвольного кода (Exp/1Table-B) и содержащее троян Agent-CGU. Для убедительности
|28.09.2007
|
Бирма ввела интернет-цензуру
Правительство страны Бирма заблокировало доступ к большому количеству различных веб-сайтов для своих граждан, чтоб
|18.05.2007
|
Россия собирается строить центр ядерных исследований в Мьянме
спорт» и делегацией из Союза Мьянма по вопросам подготовки сооружения Центра ядерных исследований в Мьянме, сообщает пресс-служба ЗАО «Атомстройэкспорт». Переговоры стали предварительным этапом
|06.02.2002
|
LG поставит CDMA-оборудование в Мьянму
Южнокорейская LG Electronics вышла на рынок Мьянмы (Бирмы). Компания поставит оборудование стандарта CDMA государственной телекоммуникаци
|04.08.2000
|
Хакеры взломали правительственный сайт Мьянмы
В среду неизвестными хакерами был взломан сайт военного правительства Мьянмы (Бирма). В результате проникновения сайт был выведен из строя и техническому персоналу
|04.08.2000
|
Хакеры взломали правительственный сайт государства Мьянма
правления силой. Также на сайте содержалась информация о стране, предназначенная для иностранцев. В Мьянме, называвшейся раньше Бирмой, доступ к Сети имеют только служащие правительственных мин
|25.04.2000
|
Военные власти Мьянмы, возможно, скоро разрешат доступ в Интернет гражданам страны
Опасаясь роста антиправительственных настроений, военные власти Мьянмы (бывшая Бирма) запрещают своим гражданам пользоваться сетью Интернет. В стране с 48 мл
Мьянма и организации, системы, технологии, персоны:
