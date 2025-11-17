Мьянма - Республика Союз - Бирма

Китай приговорил к смерти главарей империи интернет-мошенников n Petkov / Unsplash КНР провела масштабную трансграничную операцию против кибермошеннических банд в Мьянме К смерти приговорены Бай Со Чэн, его сын Бай Ин Кан, а также их подельники Ян Ли Цян,

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам k) отключила более 2,5 тыс. устройств Starlink, которые использовали для своих операций мошенники в Мьянме и Камбоджи, пишет CNN. Мошеннические колл-центры используют такие схемы, как финансовы

«Группа Астра» наращивает присутствие на глобальном ИТ-рынке ов и проработают предложения, связанные с внедрением решений вендора в инфраструктуры организаций в Мьянме, при этом особое внимание уделят адаптации к запросам локальных пользователей и законо

«МегаФон»: Ливан, Мьянма и Мальдивы – бизнесмены Республики Алтай расширяют деловые контакты нтерес увеличился к Индии, Пакистану, Кипру, Ирану, Абхазии. В общей сложности бизнесмены из Республики Алтай позвонили в 40 стран, что на 14% больше, чем годом ранее. В числе новых контактов: Ливан, Мьянма, Мальдивы, Латвия, Иордания, Сирия, Эстония, Ирак. «Активность корпоративных клиентов «МегаФона» подтверждают статистические данные – мобильный трафик вырос на 44%, количество абонентов,

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой Звонок или смерть В Мьянме обнаружена гигантская по своим масштабам преступная сеть, участники которой насильно з

Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран ых мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже, Лаосе и Мьянме мошенники зарабатывают около $43,8 млрд в год, что составляет примерно 40% от совокупн

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф» Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы запустило федеральную систему для цифрового общения и видеоконференцсвязи. Ядром сети

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой оны (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключил соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьянму. Соответствующий договор был подписан в ходе визита руководства мьянманского МВД на пл

Telenor запустил мобильную сеть в Мьянме Telenor Group объявила о подключении первых абонентов в Мьянме. Запуск сети состоялся во втором по величине городе страны - Мандалае. «Возможность вн

Western Union запустит услугу денежных переводов в Мьянме iental Bank) — первым банком-партнером, который предложит услугу денежных переводов Western Union в Мьянме. Сервис позволит гражданам Мьянмы быстро получать деньги от родных и близких во всем м

В Мьянме произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера На северо-западе Мьянмы произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 418 км к северо-западу от г.Янгон, сообщили в национальном метеорологическом бюро, передает Р

Число жертв тропического циклона в Мьянме возросло до 43 тыс. человек сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, по последним официальным данным, число жертв циклона в Мьянме возросло примерно на 5 тыс. - до 43 тыс. человек. Тропический циклон "Наргис" обрушилс

Число жертв тропического циклона в Мьянме превысило 28 тыс. человек Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число жертв циклона "Наргис" в Мьянме возросло до 28 тыс. 458 человек. Пропавшими без вести считаются 33 тыс. 416 человек. М

Масштабы природной катастрофы в Мьянме все еще не установлены Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число жертв тропического циклона в Мьянме возросло до 22 тыс. 464 человек. Еще 41 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Р

Число жертв циклона в Мьянме достигло 15 тыс. человек Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", по данным официальных источников на 5 мая, число жертв обрушившегося на часть районов Мьянмы тропического циклона "Наргис" превышает 15 тыс. человек. Изначально сообщалось о 351 погибшем . Правительство Мьянмы объявило пять регионов зоной бедствия, порывы ветра здесь дост

Растет число жертв тропического циклона в Мьянме Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Мьянме число жертв обрушившегося накануне на часть районов страны тропического циклона "Нарги

Бирма: хакеры «раздают» троянов любопытным пользователям Sophos обнаружила массовую рассылку троянов, эксплуатирующих интерес пользователей к беспорядкам в Бирме. Письмо содержит вложение «hhdl burma_001.doc», эксплуатирующее уязвимость в Microsoft Word к выполнению произвольного кода (Exp/1Table-B) и содержащее троян Agent-CGU. Для убедительности

Бирма ввела интернет-цензуру Правительство страны Бирма заблокировало доступ к большому количеству различных веб-сайтов для своих граждан, чтоб

Россия собирается строить центр ядерных исследований в Мьянме спорт» и делегацией из Союза Мьянма по вопросам подготовки сооружения Центра ядерных исследований в Мьянме, сообщает пресс-служба ЗАО «Атомстройэкспорт». Переговоры стали предварительным этапом

LG поставит CDMA-оборудование в Мьянму Южнокорейская LG Electronics вышла на рынок Мьянмы (Бирмы). Компания поставит оборудование стандарта CDMA государственной телекоммуникаци

Хакеры взломали правительственный сайт Мьянмы В среду неизвестными хакерами был взломан сайт военного правительства Мьянмы (Бирма). В результате проникновения сайт был выведен из строя и техническому персоналу

Хакеры взломали правительственный сайт государства Мьянма правления силой. Также на сайте содержалась информация о стране, предназначенная для иностранцев. В Мьянме, называвшейся раньше Бирмой, доступ к Сети имеют только служащие правительственных мин