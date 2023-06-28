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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой

В июне 2023 г. резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключил соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьянму. Соответствующий договор был подписан в ходе визита руководства мьянманского МВД на площадку «Алабушево». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Досмотровая техника предприятия используется в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в работе почтовых и таможенных служб, в местах проведения массовых мероприятий в России, а также в 30 странах мира. Компания «Диагностика-М» начала сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии в 2019 г., тогда компания поставила в Мьянму первое российское досмотровое оборудование. Ежесуточно комплекс проверяет до 3000 автомобилей, успешно выявляя незаконные грузы», – сказал Владислав Овчинский.

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс МИДК-9232 используется для обследования крупногабаритных грузов на наличие запрещенных к перевозке веществ и предметов. Устройство способно видеть содержимое контейнеров даже через толстые стальные преграды – до 335 мм – и точно распознавать находящиеся там вещества.

Согласно заключенному соглашению, в Мьянму будет поставляться одна из новейшей моделей интроскопа конвейерного типа «Сканмобиль9090-2П2». Новинка выполнена в двухракурсном исполнении и передвижном рентгеновском комплексе, который позволяет быстро организовать досмотр багажа и личных вещей граждан.

«Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» в 2019 г. В начале 2023 г. оборудование компании было установлено на российско-казахстанской границе. В 2022 г. выручка предприятия составила свыше 1,9 млрд руб., что в два раза больше, чем годом ранее. Для обеспечения роста объема заказов компания создала 56 дополнительных рабочих мест», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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«Когда «Алабушево» посещала делегация Мьянмы, инженеры нашей компании осуществляли в республике техническое обслуживание уже ставшего легендарным МИДК-9232. Благодаря постоянной профессиональной технической поддержке оборудование успешно эксплуатируется пятый год в сложнейших условиях тропического климата. Надеемся, что наше сотрудничество с Мьянмой значительно расширится, что обеспечит компании уверенное присутствие на рынке Юго-Восточной Азии», – сказал генеральный директор компании Владимир Усачев.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.

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