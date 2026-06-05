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Азия Юго-Восточная ЮВА Индокитай

Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Российский ИБ-разработчик Cicada8 начинает экспансию в Юго-Восточную Азию

у от проектов в Индонезии в $10 млн к 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Cicada8. Индонезия стала первым зарубежным рынком для ИБ-поставщика. Это один из самых быстрорастущих цифровых хабов Юго-Восточной Азии и один из наиболее перспективных рынков в регионе для вендоров решений в области безопасности. Страна сталкивается с ростом числа киберугроз на фоне острого дефицита ИБ-специ
26.02.2026 С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии

радской области и Калининградского экспортного центра. Цель встречи – обсуждение перспектив технологического сотрудничества и продвижение программных продуктов группы Voxys на рынок Индонезии и стран Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили представители Voxys. В переговорах со стороны Voxys принял участие директор по международному сотрудничеству МКАО «Воксис» Андрей Семенов. Калининград
14.11.2025 «Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии

«Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстр
19.03.2025 Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза

В 2024 г. страны Юго-Восточной Азии подвергались кибератакам в два раза чаще, чем в 2023 г. Больше других за д
07.03.2025 Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки

ьства во Вьетнаме, Индонезии и Узбекистане. В 2025 г. IVA Technologies откроет представительство в Малайзии. К 2028 г. в планах разработчика расширить географию минимум до 15 филиалов, включая страны Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Индию. Также компания активно исследует возможности расширения присутствия продуктов на рынках БРИКС+, Африки и Латинской Америки. «Наша цель — к 2028 г
17.10.2024 Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

бласти цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о подписании меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений Nexign на телекоммуникационных рынках региона. План совместных работ вк
25.07.2024 Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии

echnologies опубликовала исследование деятельности APT-группировок, атакующих организации в странах Юго-Восточной Азии. Больше всего атак в регионе пришлось на Филиппины и Вьетнам. В тройку сам
17.05.2024 Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран

Мошеннические центры Юго-Восточной Азии Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от орган
29.11.2023 Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии

выход на ИТ-рынки дальнего зарубежья», посвященный взаимодействию с высокотехнологичными компаниями Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Ирана. Спикерами интенсива стали главный операционный директор Син
09.06.2023 Денис Селезнев, «Первая Форма»: «Наши технологии в сфере BPM очень востребованы в странах СНГ, ЮВА и Латинской Америки»

мом деле, эта реальность не так уж и плоха: многие российские ИТ-компании получили большой импульс к развитию. Для наших заказчиков, а вместе с ними и для нас, открылись рынки Латинской Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии. В большинстве из них ситуация с цифровизацией обстоит хуже, чем в России, поэтому наш опыт там очень востребован. Уже сегодня, если российская компания покупает зарубежную,

07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила и заблокировала операцию по наблюдению за правительством одной из стран Юго-Восточной Азии. Злоумышленники (CPR считает, что это китайская кибергруппировка) систематически рассылали вредоносные документы. Они выдавали себя за представителей правительства (или други
11.12.2020 Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии

Москва представила свои туристические возможности на цифровом роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии. В мероприятии, организованном столичным Комитетом по туризму, приняли участие 396 представителей туриндустрии Малайзии, Таиланда, Сингапура и Индонезии. Об этом рассказала з
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии

амском языке. По данным «Лаборатории Касперского», вредоносный код Phantomlance схож с тем, который использовался APT-группировкой Oceanlotus, известной с 2013 г. Ее жертвы в основном располагались в Юго-Восточной Азии. Более того, было обнаружено сходство с активностью Oceanlotus на Windows и macOS, поэтому в «Лаборатории Касперского» считают, что кампания Phantomlance может иметь отношени
23.10.2019 Ростех создает дистрибуторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии

ие о намерениях, нацеленное на продвижение российской высокотехнологичной продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии. Сотрудничество предусматривает создание официальной дистрибуторской сети

27.11.2018 SMF поможет «Ростеху» с продвижением высокотехнологичной продукции в странах Юго-Восточной Азии

подписали соглашение, нацеленное на продвижение российской высокотехнологичной продукции в странах Юго-Восточной Азии. Документ, разработанный при активном участии Российско-Сингапурского дело
11.10.2018 Infowatch запустил более 20 новых проектов внедрений DLP в четырех странах Юго-Восточной Азии

ИБ) организаций, подвел итоги первого года работы официального представительства компании в регионе Юго-Восточной Азии Infowatch SDN BHD, которое было открыто в Куала-Лумпуре (Малайзия) в сентя
09.10.2018 Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером

Партнерство Microsoft и Grab Microsoft намерена инвестировать в сингапурский сервис заказа такси Grab — главного конкурента Uber в Юго-Восточной Азии, который сумел вытеснить Uber из этого региона. Объем инвестиций не разглашается, однако, по данным источников Financial Times, он составляет около $200 млн. Впрочем, обе ком
14.09.2018 Parasoft начинает продвижение Solar inCode на рынках Юго-Восточной Азии

ение. В рамках соглашения Parasoft будет предлагать решение для анализа защищенности исходного кода Solar inCode своим заказчикам в Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме, постепенно выходя и на другие рынки Юго-Восточной Азии. Этот важный стратегический шаг, объединяющий сильные стороны компаний по двум основным направлениям, позволит «Ростелеком-Solar» укрепить свои позиции в странах Юго-Восто
26.03.2018 Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту

сточной АзииКомпания Uber сообщила, что продает свой бизнес по организации поездок в восьми странах Юго-Восточной Азии местному конкуренту — компании Grab. В сделку также входит продажа сервиса
06.03.2018 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии

призвана решить как проблему масштабирования, так и общую для многих предприятий проблему управления разрозненными аппаратными комплексами от различных производителей.Среди крупных внедрений RAIDIX в Юго-Восточной Азии стоит отметить поставку СХД на вьетнамский завод Seoul Semiconductors, в администрации южнокорейских мегаполисов Йонъин и Кванмен и др. Индонезийский партнер «Рэйдикс» планир
30.10.2017 «Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией

ереименован в Veon. В то же время еще несколько лет назад Vimpelcom стал распродавать свои активы в Юго-Восточной Азии. В 2012 г. была продана доля во вьетнамском Gtel за $45 млн, в 2013 г. - к
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии

ий NTT входит в первую сотню компаний из списка Fortune Global 500.   Создание подключения к сети NTT Communications в Гонконге и Сингапуре — это очередной этап развития инфраструктуры Qrator Labs в  Юго-Восточной Азии, открывающий возможности для дальнейшего расширения облачного решения Qrator.Сегодня сеть фильтрации Qrator насчитывает три узла в США, два — в России, два — на территории ЕС
27.09.2017 Инфографика InfoWatch: правительство и силовики стали жертвами каждого второго случая утечек в странах ЮВА

InfoWatch представил исследование утечек информации ограниченного доступа из организаций в странах Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Индии и Бангладеш в 2016-2017 гг. В фокус исследования попал
07.09.2017 InfoWatch открыла новый зарубежный офис для расширения присутствия на рынках ключевых стран ЮВА

будет работать на рынках Малайзии, Индонезии и Вьетнама с целью выстроить комплексное присутствие в Юго-Восточной Азии. Это уже второй зарубежный офис компании: первый открылся в Дубае (ОАЭ) и

31.08.2017 «Росэлектроника» поставляет радиолокационное оборудование в Юго-Восточную Азию

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) успешно завершил первый этап реализации контракта на поставку радиотехнического оборудования в одну из стран Юго-Восточной Азии. Аэродромный обзорный радиолокатор Челябинского радиозавода «Полет» успешно прошел испытания и отправлен заказчику.«Системы радиолокации, навигации и посадки, выпускаемые наш
30.08.2017 ГК InfoWatch представит локализованные ИБ-решения для предприятий стран ЮВА

ит обновленные версии решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) на международной выставке средств безопасности Security, fire and sa
22.02.2017 «Рэйдикс» выходит на корпоративный рынок Юго-Восточной Азии

рами на Филиппинах, в Малайзии и Гонконге. Как рассказали CNews в компании, поставщики ИТ-решений в Юго-Восточной Азии добавляют технологию компании «Рэйдикс» в матрицу решений для корпоративно
23.11.2016 InfoWatch и Silverlake будут сотрудничать в продвижении продуктов в странах Юго-Восточной Азии

мпании, партнерство направлено на проработку совместных проектов по обеспечению заказчиков из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) полным набором ИТ-решений для защиты корпоративной информации. Со ст
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов

Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России, странах СНГ и Юго-Восточной Азии под брендом «Билайн») меняет свою стратегию. Как пишет британская газета Financial Times (FT), Standard Chartered - новый консультант Vimpelcom, рекомендовал оператору избави
21.08.2012 В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет

в пещере в Аннамских горах на севере Лаоса человеческий череп возрастом 63 тыс. лет. Этот факт позволил ученым по-новому взглянуть на время "миграции" людей из Африки и "отодвинуть" период заселения Юго-Восточной Азии на 20 тыс. лет. Согласно сообщению группы археологов, возглавляемой Лаурой Шэкельфорд и Фабрисом Деметром, череп был найден в ходе экспедиции в горы Чыонгшон. Команда исследо
27.10.2011 Юго-Восточной Азии грозит "водяная война"

Дефицит воды может стать острым вопросом для Юго-Восточной Азии и вызвать крупные конфликты. Причины этого – рост населения, увеличение потребления воды и перспектива для Азии стать наиболее пострадавшим регионом в результате глобального

10.06.2011 LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии

Блог-сервис LiveJournal.com объявил о сотрудничестве с ведущей сингапурской интернет-компанией Tickled Media и о назначении ее официальным представителем LiveJournal в странах Юго-Восточной Азии и Индии. В рамках соглашения Tickled Media создаст локальные страницы LiveJournal в Юго-Восточной Азии для расширения возможностей азиатских блогеров и увеличения комм
17.09.2009 «Билайн» покорил Индокитай

величине оператором страны Летом корпорация Millicom приняла решение избавиться от своих активов в Юго-Восточной Азии. Ранее был продан камбоджийский оператор MobiTel (66% акций оператора за $
24.03.2009 Huawei помог Globe Telecom развернуть WiMAX-сеть в Юго-Восточной Азии

Компания Huawei Technologies объявила об успешном запуске крупнейшей в Юго-Восточной Азии коммерческой сети WiMAX 2,5 ГГц для оператора связи на Филиппинах Globe Telecom. Huawei предоставила Globe Telecom комплексное решение WiMAX, позволившее оператору развернуть
19.03.2009 Softline вышла на рынок Юго-Восточной Азии: открыт офис во Вьетнаме

Softline объявила об открытии офиса в Ханое (Вьетнам). Решение об экспансии на абсолютно новый для компании рынок Юго-Восточной Азии было принято в соответствии со стратегией развития бизнеса Softline. Вьетнам является перспективной страной мировой экономики с внушительными темпами роста ВВП и объёмов эксп
27.02.2009 ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии

б открытии в Тайване девятого международного офиса. Открытие тайваньского офиса в дополнение к существующему с 2006 г. представительству ABBYY в Японии – важная часть стратегии продвижения компании в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке, отметили в компании. В задачи ABBYY Taiwan будут входить маркетинговое продвижение и продажи программных продуктов, а также техническая поддержка пользо
08.10.2008 «Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Юго-Восточной Азии

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии регионального офиса в Юго-Восточной Азии. Региональный офис будет обеспечивать управление операциями и развитие бизнеса «Лаборатории Касперского» в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Филиппинах. Руководителе
14.07.2008 В Юго-Восточной Азии зафиксировано землетрясение силой 6,1 балла

Как сообщает РБК, в Юго-Восточной Азии, на островах, расположенных между Филиппинами и Тайванем, зафиксировано мощное землетрясение. По оценке Геологической службы США, магнитуда первоначальных подземных толчков с
20.11.2007 МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки

Компания МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил президент компании Леонид Меламед. "Сейчас там есть пока возможности, но выход в эти страны означает привнесение новых технологий, поскольку GSM является уж
13.06.2007 KVH поставит военные навигационные системы в Юго-Восточную Азию

3 млн. на комбинированные навигационные системы с использованием как GPS, так и инерциальной системы на базе волоконно-оптических гироскопов (fiber optic gyro, FOG) TACNAV II для заказчика из региона Юго-Восточной Азии. Поставки будут осуществлены в период 2007 - 2010 гг. TACNAV II позволяет связать боевую технику в единую систему управления полем боя.

Публикаций - 1219, упоминаний - 1312

Азия Юго-Восточная и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 86
Microsoft Corporation 25774 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 60
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 57
Intel Corporation 12811 55
Google LLC 12687 50
Samsung Electronics 11064 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 45
Ростелеком 10948 44
МегаФон 10742 43
Softline - Софтлайн 3743 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
Apple Inc 13154 38
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 36
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 33
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 30
Yandex - Яндекс 9215 29
Huawei 4675 27
Oracle Corporation 7074 24
Киевстар - Kyivstar 569 23
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 23
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 22
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 21
LG Electronics 3735 21
HP Inc. 5883 21
9594 21
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 20
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
InfoWatch - Инфовотч 1185 19
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 19
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 19
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 19
Lenovo Motorola 3566 19
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 18
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 18
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Альфа-Групп 745 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Почта России ПАО 2370 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Visa International 1993 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 10
Uber 357 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 9
NanduQ - Qiwi 1013 9
Ростех - Вертолеты России 180 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 8
Газпром ПАО 1493 8
Альфа-Банк 1979 8
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 7
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
SoftBank Group 284 6
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 6
TimeTurns Holdings 10 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 61
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 12
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 11
Судебная власть - Judicial power 2500 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 7
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 6
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 87
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 54
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 35
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 222
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 190
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 186
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 172
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 140
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 125
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 115
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 114
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 109
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 108
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 98
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 86
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 84
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 84
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 81
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 67
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 67
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 66
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 64
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 61
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 59
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 58
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 56
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 55
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 50
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 50
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 49
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 46
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 46
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 46
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 45
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 44
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 43
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 43
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 42
Google Android 15243 49
Microsoft Windows 16882 37
Microsoft Windows 2000 8678 33
Linux OS 11533 31
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 30
Apple iOS 8583 25
Apple iPhone 6 4861 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 13
Apple iPad 4011 12
Реестр добросовестных экспортеров 213 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 10
Microsoft Office 4170 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 9
Apple - App Store 3109 9
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 9
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 8
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
FreePik 1841 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Microsoft Outlook 1506 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Microsoft Azure 1526 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 7
Макаров Валентин 251 19
Milius John - Милиус Джон 25 18
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 17
Путин Владимир 3454 17
Боровиков Игорь 137 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 11
Касперская Наталья 319 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Изосимов Александр 192 9
Шадаев Максут 1210 9
Чернышенко Дмитрий 580 9
Рейман Леонид 1065 8
Фридман Михаил 146 7
Белоусов Сергей 254 7
Касперский Евгений 337 6
Усманов Алишер 311 6
Фролов Павел 86 6
Рожков Александр 21 6
Кузьмичев Алексей 54 6
Хан Герман 56 6
Харитонов Дмитрий 79 6
Сахненко Сергей 91 5
Мартынов Владислав 115 5
Лямин Александр 75 5
Егоров Александр 88 5
Брюквин Юрий 300 5
Лавров Владимир 111 5
Авен Петр 67 5
Черноволенко Сергей 34 5
Солонин Виталий 90 5
Зобнина Маргарита 54 5
Сергунина Наталья 375 5
Мишустин Михаил 787 5
Чаркин Евгений 317 5
Торбахов Александр 111 5
Никифоров Николай 1138 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Бойко Елена 152 4
Паршин Максим 323 4
Ахмеров Тимур 91 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 825
Европа 24962 417
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 403
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 368
Азия - Азиатский регион 5920 339
Африка - Африканский регион 3640 251
Ближний Восток 3154 232
Индия - Bharat 5869 229
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 220
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 201
Япония 13807 181
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 166
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 137
Германия - Федеративная Республика 13220 125
Южная Корея - Республика 7051 118
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 115
Сингапур - Республика 1953 115
Индонезия - Республика 1058 113
Азия Восточная 191 110
Казахстан - Республика 6047 101
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 96
Малайзия 922 95
Украина 7928 87
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 81
Таиланд - Королевство 926 80
Франция - Французская Республика 8176 80
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 78
Беларусь - Белоруссия 6289 76
Италия - Итальянская Республика 4508 68
Европа Восточная 3138 67
Турция - Турецкая республика 2620 67
Филиппины - Республика 599 66
Китай - Тайвань 4245 66
Канада 5081 65
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 62
Камбоджа - Королевство 157 60
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 59
Америка Южная 884 58
Америка - Американский регион 2205 57
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 309
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 237
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 183
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 129
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 126
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 122
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 68
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 64
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Логистика сбытовая - Сбыт 2565 40
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Tom’s Hardware 600 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Washington Post 350 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 57
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 51
Gartner - Гартнер 3658 32
IDC - International Data Corporation 4975 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
Counterpoint Research 110 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Рустелеком ТК 305 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
TrendForce 187 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Frost & Sullivan 207 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Gartner - Dataquest 353 3
ITResearch 123 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
НМГ - Медиалогия 37 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
comScore 379 2
Berg Insight 19 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews Облачные сервисы 23 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Forrester Research 834 2
SimilarWeb 62 1
CNews Fast рейтинг 55 1
AV-Test Institute 41 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
HFS Research 49 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 13
РАН - Российская академия наук 2122 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 4
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Академия перемен 6 2
OneWorld Health 2 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
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