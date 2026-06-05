Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай

Российский ИБ-разработчик Cicada8 начинает экспансию в Юго-Восточную Азию у от проектов в Индонезии в $10 млн к 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Cicada8. Индонезия стала первым зарубежным рынком для ИБ-поставщика. Это один из самых быстрорастущих цифровых хабов Юго-Восточной Азии и один из наиболее перспективных рынков в регионе для вендоров решений в области безопасности. Страна сталкивается с ростом числа киберугроз на фоне острого дефицита ИБ-специ

С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии радской области и Калининградского экспортного центра. Цель встречи – обсуждение перспектив технологического сотрудничества и продвижение программных продуктов группы Voxys на рынок Индонезии и стран Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили представители Voxys. В переговорах со стороны Voxys принял участие директор по международному сотрудничеству МКАО «Воксис» Андрей Семенов. Калининград

«Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии «Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстр

Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза В 2024 г. страны Юго-Восточной Азии подвергались кибератакам в два раза чаще, чем в 2023 г. Больше других за д

Российское ПО появится на рынках стран Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Африки ьства во Вьетнаме, Индонезии и Узбекистане. В 2025 г. IVA Technologies откроет представительство в Малайзии. К 2028 г. в планах разработчика расширить географию минимум до 15 филиалов, включая страны Юго-Восточной Азии, Персидского Залива и Индию. Также компания активно исследует возможности расширения присутствия продуктов на рынках БРИКС+, Африки и Латинской Америки. «Наша цель — к 2028 г

Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии бласти цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о подписании меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений Nexign на телекоммуникационных рынках региона. План совместных работ вк

Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии echnologies опубликовала исследование деятельности APT-группировок, атакующих организации в странах Юго-Восточной Азии. Больше всего атак в регионе пришлось на Филиппины и Вьетнам. В тройку сам

Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран Мошеннические центры Юго-Восточной Азии Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от орган

Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии выход на ИТ-рынки дальнего зарубежья», посвященный взаимодействию с высокотехнологичными компаниями Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Ирана. Спикерами интенсива стали главный операционный директор Син

Денис Селезнев, «Первая Форма»: «Наши технологии в сфере BPM очень востребованы в странах СНГ, ЮВА и Латинской Америки» мом деле, эта реальность не так уж и плоха: многие российские ИТ-компании получили большой импульс к развитию. Для наших заказчиков, а вместе с ними и для нас, открылись рынки Латинской Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии. В большинстве из них ситуация с цифровизацией обстоит хуже, чем в России, поэтому наш опыт там очень востребован. Уже сегодня, если российская компания покупает зарубежную,

Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила и заблокировала операцию по наблюдению за правительством одной из стран Юго-Восточной Азии. Злоумышленники (CPR считает, что это китайская кибергруппировка) систематически рассылали вредоносные документы. Они выдавали себя за представителей правительства (или други

Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии Москва представила свои туристические возможности на цифровом роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии. В мероприятии, организованном столичным Комитетом по туризму, приняли участие 396 представителей туриндустрии Малайзии, Таиланда, Сингапура и Индонезии. Об этом рассказала з

«Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии амском языке. По данным «Лаборатории Касперского», вредоносный код Phantomlance схож с тем, который использовался APT-группировкой Oceanlotus, известной с 2013 г. Ее жертвы в основном располагались в Юго-Восточной Азии. Более того, было обнаружено сходство с активностью Oceanlotus на Windows и macOS, поэтому в «Лаборатории Касперского» считают, что кампания Phantomlance может иметь отношени

Ростех создает дистрибуторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии ие о намерениях, нацеленное на продвижение российской высокотехнологичной продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии. Сотрудничество предусматривает создание официальной дистрибуторской сети

SMF поможет «Ростеху» с продвижением высокотехнологичной продукции в странах Юго-Восточной Азии подписали соглашение, нацеленное на продвижение российской высокотехнологичной продукции в странах Юго-Восточной Азии. Документ, разработанный при активном участии Российско-Сингапурского дело

Infowatch запустил более 20 новых проектов внедрений DLP в четырех странах Юго-Восточной Азии ИБ) организаций, подвел итоги первого года работы официального представительства компании в регионе Юго-Восточной Азии Infowatch SDN BHD, которое было открыто в Куала-Лумпуре (Малайзия) в сентя

Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером Партнерство Microsoft и Grab Microsoft намерена инвестировать в сингапурский сервис заказа такси Grab — главного конкурента Uber в Юго-Восточной Азии, который сумел вытеснить Uber из этого региона. Объем инвестиций не разглашается, однако, по данным источников Financial Times, он составляет около $200 млн. Впрочем, обе ком

Parasoft начинает продвижение Solar inCode на рынках Юго-Восточной Азии ение. В рамках соглашения Parasoft будет предлагать решение для анализа защищенности исходного кода Solar inCode своим заказчикам в Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме, постепенно выходя и на другие рынки Юго-Восточной Азии. Этот важный стратегический шаг, объединяющий сильные стороны компаний по двум основным направлениям, позволит «Ростелеком-Solar» укрепить свои позиции в странах Юго-Восто

Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту сточной АзииКомпания Uber сообщила, что продает свой бизнес по организации поездок в восьми странах Юго-Восточной Азии местному конкуренту — компании Grab. В сделку также входит продажа сервиса

«Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии призвана решить как проблему масштабирования, так и общую для многих предприятий проблему управления разрозненными аппаратными комплексами от различных производителей.Среди крупных внедрений RAIDIX в Юго-Восточной Азии стоит отметить поставку СХД на вьетнамский завод Seoul Semiconductors, в администрации южнокорейских мегаполисов Йонъин и Кванмен и др. Индонезийский партнер «Рэйдикс» планир

«Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией ереименован в Veon. В то же время еще несколько лет назад Vimpelcom стал распродавать свои активы в Юго-Восточной Азии. В 2012 г. была продана доля во вьетнамском Gtel за $45 млн, в 2013 г. - к

Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии ий NTT входит в первую сотню компаний из списка Fortune Global 500. Создание подключения к сети NTT Communications в Гонконге и Сингапуре — это очередной этап развития инфраструктуры Qrator Labs в Юго-Восточной Азии, открывающий возможности для дальнейшего расширения облачного решения Qrator.Сегодня сеть фильтрации Qrator насчитывает три узла в США, два — в России, два — на территории ЕС

Инфографика InfoWatch: правительство и силовики стали жертвами каждого второго случая утечек в странах ЮВА InfoWatch представил исследование утечек информации ограниченного доступа из организаций в странах Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Индии и Бангладеш в 2016-2017 гг. В фокус исследования попал

InfoWatch открыла новый зарубежный офис для расширения присутствия на рынках ключевых стран ЮВА будет работать на рынках Малайзии, Индонезии и Вьетнама с целью выстроить комплексное присутствие в Юго-Восточной Азии. Это уже второй зарубежный офис компании: первый открылся в Дубае (ОАЭ) и

«Росэлектроника» поставляет радиолокационное оборудование в Юго-Восточную Азию Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) успешно завершил первый этап реализации контракта на поставку радиотехнического оборудования в одну из стран Юго-Восточной Азии. Аэродромный обзорный радиолокатор Челябинского радиозавода «Полет» успешно прошел испытания и отправлен заказчику.«Системы радиолокации, навигации и посадки, выпускаемые наш

ГК InfoWatch представит локализованные ИБ-решения для предприятий стран ЮВА ит обновленные версии решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) на международной выставке средств безопасности Security, fire and sa

«Рэйдикс» выходит на корпоративный рынок Юго-Восточной Азии рами на Филиппинах, в Малайзии и Гонконге. Как рассказали CNews в компании, поставщики ИТ-решений в Юго-Восточной Азии добавляют технологию компании «Рэйдикс» в матрицу решений для корпоративно

InfoWatch и Silverlake будут сотрудничать в продвижении продуктов в странах Юго-Восточной Азии мпании, партнерство направлено на проработку совместных проектов по обеспечению заказчиков из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) полным набором ИТ-решений для защиты корпоративной информации. Со ст

«Билайн» начинает распродажу сотовых активов Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России, странах СНГ и Юго-Восточной Азии под брендом «Билайн») меняет свою стратегию. Как пишет британская газета Financial Times (FT), Standard Chartered - новый консультант Vimpelcom, рекомендовал оператору избави

В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет в пещере в Аннамских горах на севере Лаоса человеческий череп возрастом 63 тыс. лет. Этот факт позволил ученым по-новому взглянуть на время "миграции" людей из Африки и "отодвинуть" период заселения Юго-Восточной Азии на 20 тыс. лет. Согласно сообщению группы археологов, возглавляемой Лаурой Шэкельфорд и Фабрисом Деметром, череп был найден в ходе экспедиции в горы Чыонгшон. Команда исследо

Юго-Восточной Азии грозит "водяная война" Дефицит воды может стать острым вопросом для Юго-Восточной Азии и вызвать крупные конфликты. Причины этого – рост населения, увеличение потребления воды и перспектива для Азии стать наиболее пострадавшим регионом в результате глобального

LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии Блог-сервис LiveJournal.com объявил о сотрудничестве с ведущей сингапурской интернет-компанией Tickled Media и о назначении ее официальным представителем LiveJournal в странах Юго-Восточной Азии и Индии. В рамках соглашения Tickled Media создаст локальные страницы LiveJournal в Юго-Восточной Азии для расширения возможностей азиатских блогеров и увеличения комм

«Билайн» покорил Индокитай величине оператором страны Летом корпорация Millicom приняла решение избавиться от своих активов в Юго-Восточной Азии. Ранее был продан камбоджийский оператор MobiTel (66% акций оператора за $

Huawei помог Globe Telecom развернуть WiMAX-сеть в Юго-Восточной Азии Компания Huawei Technologies объявила об успешном запуске крупнейшей в Юго-Восточной Азии коммерческой сети WiMAX 2,5 ГГц для оператора связи на Филиппинах Globe Telecom. Huawei предоставила Globe Telecom комплексное решение WiMAX, позволившее оператору развернуть

Softline вышла на рынок Юго-Восточной Азии: открыт офис во Вьетнаме Softline объявила об открытии офиса в Ханое (Вьетнам). Решение об экспансии на абсолютно новый для компании рынок Юго-Восточной Азии было принято в соответствии со стратегией развития бизнеса Softline. Вьетнам является перспективной страной мировой экономики с внушительными темпами роста ВВП и объёмов эксп

ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии б открытии в Тайване девятого международного офиса. Открытие тайваньского офиса в дополнение к существующему с 2006 г. представительству ABBYY в Японии – важная часть стратегии продвижения компании в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке, отметили в компании. В задачи ABBYY Taiwan будут входить маркетинговое продвижение и продажи программных продуктов, а также техническая поддержка пользо

«Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Юго-Восточной Азии «Лаборатория Касперского» объявила об открытии регионального офиса в Юго-Восточной Азии. Региональный офис будет обеспечивать управление операциями и развитие бизнеса «Лаборатории Касперского» в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Филиппинах. Руководителе

В Юго-Восточной Азии зафиксировано землетрясение силой 6,1 балла Как сообщает РБК, в Юго-Восточной Азии, на островах, расположенных между Филиппинами и Тайванем, зафиксировано мощное землетрясение. По оценке Геологической службы США, магнитуда первоначальных подземных толчков с

МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки Компания МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил президент компании Леонид Меламед. "Сейчас там есть пока возможности, но выход в эти страны означает привнесение новых технологий, поскольку GSM является уж