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Азия Юго-Восточная
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай


07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА
11.12.2020 Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии
23.10.2019 Ростех создает дистрибуторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии
27.11.2018 SMF поможет «Ростеху» с продвижением высокотехнологичной продукции в странах Юго-Восточной Азии
11.10.2018 Infowatch запустил более 20 новых проектов внедрений DLP в четырех странах Юго-Восточной Азии
09.10.2018 Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером
14.09.2018 Parasoft начинает продвижение Solar inCode на рынках Юго-Восточной Азии
26.03.2018 Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту
06.03.2018 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии
30.10.2017 «Билайн» распрощался с Юго-Восточной Азией
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии
27.09.2017 Инфографика InfoWatch: правительство и силовики стали жертвами каждого второго случая утечек в странах ЮВА
07.09.2017 InfoWatch открыла новый зарубежный офис для расширения присутствия на рынках ключевых стран ЮВА
31.08.2017 «Росэлектроника» поставляет радиолокационное оборудование в Юго-Восточную Азию
30.08.2017 ГК InfoWatch представит локализованные ИБ-решения для предприятий стран ЮВА
22.02.2017 «Рэйдикс» выходит на корпоративный рынок Юго-Восточной Азии
23.11.2016 InfoWatch и Silverlake будут сотрудничать в продвижении продуктов в странах Юго-Восточной Азии
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов
21.08.2012 В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет
27.10.2011 Юго-Восточной Азии грозит "водяная война"
10.06.2011 LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии
24.03.2009 Huawei помог Globe Telecom развернуть WiMAX-сеть в Юго-Восточной Азии
19.03.2009 Softline вышла на рынок Юго-Восточной Азии: открыт офис во Вьетнаме
27.02.2009 ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии
08.10.2008 «Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Юго-Восточной Азии
14.07.2008 В Юго-Восточной Азии зафиксировано землетрясение силой 6,1 балла
20.11.2007 МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки
13.06.2007 KVH поставит военные навигационные системы в Юго-Восточную Азию
07.12.2005 "Альфа-Телеком" планирует выйти на рынок Юго-Восточной Азии
19.10.2005 Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА
21.10.2004 Объем производства электроники в Юго-Восточной Азии достигнет $96 млрд. к 2010 году
30.07.2001 Рынок услуг стационарной телефонной связи в Юго-Восточной Азии достигнет объема в $208 млрд. к 2005 г.
05.12.2000 Число абонентов стационарной и мобильной связи Юго-Восточной Азии за 10 лет вырастет на 1 миллиард
23.11.2000 Страны Юго-Восточной Азии объединятся в Сети
20.11.2000 В Юго-Восточной Азии будет создана крупная компания мобильной связи Virgin Mobile Asia
18.07.2000 360networks запланировала $800 млн. инвестиции в Юго-Восточной Азии
04.04.2000 Ирландская First-e и сингапурский Overseas Union Bank создадут первый в Юго-Восточной Азии международный Интернет-банк

Публикаций - 869, упоминаний - 1019

Азия Юго-Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7526 69
Microsoft Corporation 21028 55
Intel Corporation 10811 44
Samsung Electronics 8961 41
Ростех - Ростехнологии 2355 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8557 36
Google LLC 9451 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 30
IBM - International Business Machines Corp 8705 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7836 29
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 635 27
Apple Inc 10153 25
Nokia Corporation 5238 22
Softline - Софтлайн 1769 20
Альфа-Групп - Altimo 381 19
Lenovo Motorola 3319 19
LG Electronics 3134 19
HP Inc. 5105 19
Акелла 838 18
Киевстар - Kyivstar 465 18
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 723 18
Huawei 3000 17
Acer Group 2185 16
Telia Company - TeliaSonera 783 16
Микрон - Micron 576 15
InfoWatch - Инфовотч 824 15
THQ 289 15
АФК Система ПАО 1627 14
Telenor - Теленор 715 14
5035 14
Amazon Inc - Amazon.com 2534 14
Ericsson 2284 14
Meta - Facebook 4143 14
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 14
Vodafone Group 1267 13
Cisco Systems 4642 13
Dell EMC 4475 13
Oracle Corporation 5813 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1333 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4862 17
РЖД - Российские железные дороги 1333 12
Альфа-Групп 592 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1620 9
Uber 276 8
Visa International 1641 8
Почта России ПАО 1801 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 6
SoftBank Group 222 6
Qiwi 797 6
Альфа-Банк 1336 6
Роснефть НК 419 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 5
DiDi Chuxing 20 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1590 5
РВК - Российская венчурная компания 505 5
НСПК - Национальная система платежных карт 274 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 4
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 4
X5 Group 651 4
eBay Inc 1565 4
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 32 4
Аэрофлот 618 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 4
ГПБ - Газпромбанк 801 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 407 3
AliExpress 292 3
Северсталь ПАО 277 3
СМП банк - Северный морской путь 73 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 112 3
Avito - Авито 192 3
UnionPay - Платёжная система 77 3
Kinnevik Investment AB 18 3
Газпром ПАО 778 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 3
Почта Банк 304 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 3
АвтоВАЗ 161 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7405 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 886 11
Роснано 619 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2795 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 10
Правительство РФ 2664 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1180 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 7
Президент Российской Федерации 1733 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 5
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1028 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 4
Правительство Москвы 821 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 4
Мосгордума - Московская городская Дума 104 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 953 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 17
Руссофт - Russoft 345 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 4
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 3
ГИС-Ассоциация 231 3
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 2
Linux Foundation 163 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
Symbian Foundation 38 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
Единая Россия - Политическая партия 219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12395 46
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2524 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2464 20
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4131 19
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9188 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3199 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1468 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6353 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3036 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 12
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1807 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 10
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 760 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1771 9
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 487 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4761 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1592 8
ИТ-аутсорсинг 860 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1215 7
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 7
ARM64 - Архитектура процессора 1239 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 650 7
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 643 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 822 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3556 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3285 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 637 6
Google Android 11684 38
Linux OS 7215 21
Microsoft Windows 10 10136 20
Apple iOS 6258 18
Google Play - Google Store - Android Market 2641 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2847 12
Apple iPad 3543 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 9
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 7
Java - Язык программирования 2440 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 547 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2552 7
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 43 6
Microsoft Azure 1220 6
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 52 6
Microsoft Office 3012 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 6
Microsoft Outlook 1209 5
Apple macOS X - Rhapsody 1432 5
Microsoft Edge - браузер 1776 5
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 5
Microsoft Windows Phone OS 1533 5
Apple - App Store 2359 5
Intel x86 - архитектура процессора 1278 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 360 5
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 151 4
Apple macOS 1234 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 4
Symbian OS 1387 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 4
Google Chrome - браузер 1169 4
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1368 3
Microsoft Skype 1887 3
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1678 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 3
Путин Владимир 2445 14
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 11
Рейман Леонид 1002 8
Изосимов Александр 191 8
Медведев Дмитрий 1591 7
Макаров Валентин 166 7
Белоусов Сергей 229 6
Касперская Наталья 237 6
Боровиков Игорь 68 6
Лямин Александр 59 5
Никифоров Николай 1132 5
Солонин Виталий 89 5
Усманов Алишер 256 5
Мартынов Владислав 110 5
Касперский Евгений 286 5
Ахмеров Тимур 82 4
Чаркин Евгений 199 4
Файн Александр 9 4
Бойко Елена 154 4
Наместников Юрий 39 4
Кочетков Владислав 247 4
Фрадков Михаил 159 4
Казак Максим 159 4
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 4
Немшич Борис 22 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 3
Резникович Алексей 57 3
Бобровников Борис 98 3
Егоров Александр 62 3
Матвиенко Валентина 104 3
Евраев Михаил 227 3
Шутемов Владимир 4 3
Калинин Александр 118 3
Семенов Александр 87 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 3
Kalanick Travis Cordell - Каланик Трэвис Корделл 10 3
Чачава Александр 78 3
Дмитриев Кирилл 99 3
Каримова Гульнара 90 3
Брюквин Юрий 280 3
Россия - Российская федерация - РФ 82599 460
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34074 250
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10917 200
Европа 7254 166
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11622 153
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 145
Япония 7916 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26737 126
Индия - Республика 4106 121
Ближний Восток 2494 109
Африка - Африканский регион 2668 105
Азия - Азиатский регион 3158 81
Америка Латинская 1379 81
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 79
Сингапур - Республика 1520 74
Америка Северная 2599 72
Индонезия - Республика 771 68
Германия - Федеративная Республика 7793 68
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 67
Австралия - Австралийский Союз 2659 65
Южная Корея - Республика 3272 59
Малайзия 740 58
Европа Восточная 2815 55
Украина 5530 53
Казахстан - Республика 4147 48
Франция - Французская Республика 4931 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 45
Италия - Итальянская Республика 2902 45
Канада 3061 42
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 42
Филиппины - Республика 449 40
Таиланд - Королевство 664 40
Камбоджа - Королевство 116 39
Беларусь - Белоруссия 3209 38
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 36
Китай - Тайвань 1589 33
Европа Западная 1306 32
Испания - Королевство 2569 29
Турция - Турецкая республика 1478 29
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 567 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3666 20
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1239 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 8
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 8
Русский язык 1659 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 235 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 4
H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 522 3
Вторая мировая война 505 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 3
Образование в России 552 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 956 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 219 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 28
Thomson Reuters - Рейтер 5683 26
CNews - ZOOM.CNews 1330 10
Bloomberg 973 10
FT - Financial Times 1095 8
Associated Press 1965 8
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DigiTimes - Издание 1279 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 6
New Scientist 1444 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1837 4
Forbes - Форбс 560 4
CNews RND - R&D.CNews 2111 4
Ведомости 275 3
РИА Новости 750 3
NYT - The New York Times 943 3
Silicon 205 3
ZDnet 559 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 3
ScienceDaily 399 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Independent 57 2
РОИ - Российская общественная инициатива 71 2
Nature 696 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 819 2
РБК Инновации 36 2
Washington Profile 140 2
Nihon Keizai Shimbun 91 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 316 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 594 2
The Register 1262 2
Playboy 47 1
NE Asia Online 312 1
VNUNet.com 189 1
Total Telecom 260 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Newsbytes News Network 285 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 144 1
IDC - International Data Corporation 4527 25
Gartner 3198 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 21
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 5
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AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 3
Analysys Mason 26 3
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Counterpoint Research 33 3
Juniper Research 420 2
Gartner Dataquest 329 2
IHS iSuppli 389 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 2
Frost & Sullivan 177 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 107 2
Forrester Research 784 2
TrendForce 49 2
TNS Kantar 3 1
Avast Threat Labs 9 1
AdIndex 3 1
Dell'Oro Group 34 1
App Annie State of Mobile 3 1
Check Point Research 48 1
eMarketer 195 1
ABI Research 230 1
Fortune Global 500 269 1
IHS Infonetics Research 87 1
SmartMarketing 73 1
In-Stat/MDR 63 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Aberdeen Group 47 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
AppsFlyer State of Mobile Fraud 1 1
Technavio 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 9 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 36 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
Strategy Analytics 282 1
Директ Инфо 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 5
РАН - Российская академия наук 963 5
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 5
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 208 2
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 2
Сириус - Образовательный центр 108 2
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 37 1
ФГБОУ ВО УГМУ - Уральский государственный медицинский университет 1 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 10 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 69 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 9 1
Yale University - Йельский университет 114 1
NML - National Microbiology Laboratory - Национальная микробиологическая лаборатория Канады 1 1
IFTF - Institute for the Future - Института будущего в Калифорнии - Американский мозговой центр 1 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 22 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
University of Oxford - Оксфордский университет 153 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 57 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 63 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 167 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 11
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 5
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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