Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Азия Юго-Восточная
ЮВА
Индокитай
Публикаций - 869, упоминаний - 1019
Азия Юго-Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172176, в очереди разбора - 1026574.
Создано именных указателей - 62807.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172176, в очереди разбора - 1026574.
Создано именных указателей - 62807.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru