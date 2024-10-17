Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о подписании меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»).

Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений Nexign на телекоммуникационных рынках региона. План совместных работ включает реализацию инициатив, направленных на усиление присутствия компаний на международном рынке, что соответствует стратегии ГК Softline, предусматривающей продажу решений российских ИТ-производителей в дружественные страны.

«Nexign ведет активную работу в части продвижения на международном рынке. Партнерство с ГК Softline позволит усилить наше присутствие в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и предложить клиентам оптимальный подход к покупке и запуску ИТ-решений и проектов. Это также повысит уровень информированности рынка о наших решениях, которые сейчас особенно востребованы в регионе. В частности, продукты для телекома, благодаря которым операторы связи могут монетизировать и повышать эффективность работы сетей, а также с более высокой скоростью запускать новые предложения для своих клиентов», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«В рамках стратегии ГК Softline мы ведем активную работу на зарубежных рынках, открываем новые хабы, изучаем потребности локальных заказчиков и расширяем свой портфель решений. Сотрудничество с компанией Nexign, обладающей более чем 30-летним опытом работы, позволит нам сформировать фокусные предложения для клиентов из различных отраслей экономики. Уверен, что в рамках совместной работы впереди у нас — интересные и сложные проекты», — отметил Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса ГК Softline.