Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189074
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Рожков Александр


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Российские ИБ-вендоры усиливают экспорт в страны Глобального Юга 1
04.12.2024 ГК Softline объявляет о выходе на рынок Индонезии 1
17.10.2024 Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии 1
11.09.2024 «Софтлайн» начал повторную международную экспансию 1
06.09.2024 ГК Softline открыла представительство во Вьетнаме 1
22.05.2024 ГК Softline выходит на рынок Ближнего Востока 1
22.04.2024 ГК Softline объявляет о выходе на рынок Центральной Азии 1
16.02.2023 МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж» 1
04.04.2022 Группа «Т1» представила хаб актуальных решений 1
19.01.2022 У поставщиков ИТ-услуг есть все возможности для диверсификации бизнеса 2
19.01.2022 Темпы роста мирового и российского рынка ИТ-услуг практически сравнялись 1
08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
03.11.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов 1
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
10.12.2015 Аутентификация эволюционирует в сторону удобства 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Рожков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3306 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 405 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 3
Крок - Croc 1815 3
Ланит Интеграция 213 3
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 2
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 111 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 2
Greensight - Гринсайт 7 2
Softline - Develonica - Девелоника 153 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 391 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 149 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 2
Softline - Polymatica - Полиматика 191 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 655 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 78 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 85 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 96 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 70 1
Ростелеком 10373 1
Microsoft Corporation 25291 1
Check Point Software Technologies 802 1
Fortinet 408 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9221 1
Diasoft - Диасофт 1042 1
Ланит - Норбит - Norbit 408 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 306 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 2
Совкомбанк ПАО 289 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 388 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1388 1
Альфа-Банк 1880 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3485 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 234 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6318 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3554 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 245 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 389 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31890 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6175 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1549 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 678 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4574 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1628 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 2
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 816 2
Depositphotos - фотобанк 403 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 1
Google YouTube - Видеохостинг 2905 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 395 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5885 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Statista 255 1
Фомичев Андрей 73 3
Кошкина Юлия 13 3
Бухар Виктория 12 2
Мелихов Сергей 7 2
Филиппов Александр 15 1
Анищенко Александр 4 1
Башлыков Михаил 23 1
Шелепов Владимир 25 1
Сударкин Евгений 29 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Волдохин Сергей 12 1
Борис Альберт 23 1
Булгаков Кирилл 131 1
Сентябрев Евгений 13 1
Тараторин Александр 58 1
Сирик Дмитрий 6 1
Уколова Мария 7 1
Оськин Алексей 21 1
Бурлаков Виктор 3 1
Нартов Максим 28 1
Чурюмов Антон 2 1
Путин Владимир 3376 1
Аксаков Анатолий 159 1
Кичко Дмитрий 69 1
Мишустин Михаил 748 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Сотин Денис 216 1
Захаренко Максим 56 1
Шилов Сергей 96 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Востриков Юрий 82 1
Швецов Владимир 51 1
Михалев Максим 16 1
Биккужин Рамиль 62 1
Фролов Павел 86 1
Гольцов Александр 83 1
Касимов Вячеслав 34 1
Швецов Никита 21 1
Сварник Павел 34 1
Хомяков Сергей 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 14
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 5
Казахстан - Республика 5822 3
Ближний Восток 3041 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 3
Азия Восточная 182 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Индия - Bharat 5713 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 1
Европа 24658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 1
Индонезия - Республика 1016 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1630 1
Узбекистан - Республика 1880 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 897 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 22 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1758 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Английский язык 6880 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 6
Gartner - Гартнер 3615 3
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
CNews Облачные сервисы 23 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413777, в очереди разбора - 729911.
Создано именных указателей - 189074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще