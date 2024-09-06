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ГК Softline открыла представительство во Вьетнаме

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет об открытии представительства во Вьетнаме — в городе Хошимин. Группа компаний выходит на рынки дружественных стран в рамках ранее анонсированной стратегии международной экспансии. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Основная цель открытия представительства ГК Softline во Вьетнаме — продвижение портфеля собственных продуктов и услуг, в частности отраслевых ИТ-решений на основе искусственного интеллекта и решений в области информационной безопасности. Кроме того, ГК будет содействовать расширению присутствия российских вендоров для совместного продвижения технологий в регионе.

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Цифровизация

Выбор Вьетнама для размещения Хаба в Юго-Восточной Азии обусловлен высокими темпами роста цифровизации экономики — по этому показателю государство занимает лидирующие позиции в ЮВА. Правительство принимает меры для поддержки ИТ-отрасли, а компании активно внедряют передовые технологии. В целях развития инноваций в стране реализуется национальная стратегия исследований, разработки и применения искусственного интеллекта до 2030 г. По данным Всемирного банка, цифровая экономика Вьетнама растет на 10% ежегодно и к 2045 г. может превысить $200 млрд.

«Перед выходом в регион Юго-Восточной Азии мы провели необходимые собственные рыночные исследования, изучили ИТ-ландшафт, приняли участие в профильных выставках и конференциях, на которых представили свои продукты и решения. Во Вьетнаме сложились оптимальные условия для формирования Хаба благодаря позитивной динамике цифровизации экономики, положительному отношению к российским ИТ-решениям и более широким возможностям подбора квалифицированных технических специалистов по сравнению с рядом соседних стран. Уровень владения английским языком при этом среди населения достаточно высокий, а среди топ-менеджеров многих заказчиков встречаются и те, кто владеет русским языком, что зачастую упрощает коммуникации. Сейчас мы адаптируем экспортный портфель с учетом актуальных потребностей бизнеса и локальных особенностей, а также выстраиваем партнерские взаимоотношения с местными игроками», — сказал Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса ГК Softline.

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