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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Оськин Алексей

СОБЫТИЯ


29.08.2017 Eset: четверо из пяти школьников онлайн ежедневно 1
18.08.2017 Eset зафиксировала 15 млн кибератак на пользователей торрентов 1
11.08.2017 В ESET составили рейтинг наиболее опасных привычек интернет-пользователей 1
21.06.2017 Eset: мошенники воспользовались популярностью Uber 1
31.05.2017 84% детей сталкивались с киберугрозами 1
18.05.2017 Eset разработала утилиту для защиты от эксплойта EternalBlue 1
13.04.2017 Eset продлила поддержку ОС Windows XP 1
26.07.2016 Россия: 82% родителей не следят за поведением детей в соцсетях 1
01.06.2016 Eset сравнила «цифровое воспитание» детей в разных странах 1
25.01.2016 Eset обеспечит безопасность корпоративных iPhone и iPad 1
24.12.2015 66% родителей готовы блокировать доступ детей к нежелательному контенту 1
10.12.2015 Аутентификация эволюционирует в сторону удобства 1
25.11.2015 Новая версия Eset Secure Authentication поддерживает аппаратные токены 1
28.09.2015 Eset обновила корпоративные продукты 1
22.09.2015 Eset NOD32 защитит информационную систему «СТС Медиа» от интернет-угроз 1
29.07.2015 Продукты Eset NOD32 оснащены поддержкой Windows 10 1
24.07.2015 51% родителей не знают, чем их дети занимаются в соцсетях 1
21.08.2014 78% российских пользователей страдают от мобильного спама 1
20.08.2014 Eset обновила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication 1
23.07.2014 Eset выводит на российский рынок средство двухфакторной аутентификации Secure Authentication 1
17.07.2014 Слабые пароли стали причиной 76% кибератак на компании 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Оськин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 21
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 21
Microsoft Corporation 25775 7
Apple Inc 13156 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Trend Micro 651 1
Bitdefender 171 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 1
HamsterSoft 12 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Первый мобильный 0 1
АСК 49 1
Uber 357 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 5
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 600 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 140 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 5
Microsoft Windows 16882 4
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
ESET Secure Authentication 13 3
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 3
ESET Endpoint Security - ESET Endpoint Antivirus 16 3
Google Android 15244 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 2
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Office 4170 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Apple iCloud 310 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
WordPress Foundation - WordPress 255 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 1
ESET NOD32 Parental Control 11 1
Apple iCloud KeyChain - Связка ключей iCloud 10 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 53 1
ESET NOD32 File Security 18 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 1
Adobe Premiere 117 1
Албитов Андрей 32 1
Попович Дмитрий 10 1
Потасуев Павел 9 1
Шароварин Евгений 7 1
Пильцов Сергей 7 1
Jankech Michal - Янкеш Михал 3 1
Чурюмов Антон 2 1
Чачава Александр 124 1
Рожков Александр 21 1
Земских Виталий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Словакия - Словацкая Республика 482 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 488 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 105 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 101 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
День знаний - 1 сентября 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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