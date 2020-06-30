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ESET Secure Authentication

СОБЫТИЯ

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30.06.2020 Eset выпустила новую версию Enterprise Inspector 1
16.04.2020 В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса 1
02.07.2019 Eset обновила свою систему двухфакторной аутентификации 1
23.05.2018 ESET представила новую версию продукта для защиты корпоративной информации 1
29.05.2017 Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств 1
01.12.2016 ESET представил новую версию средства двухфакторной аутентификации Secure Authentication 1
19.04.2016 Eset Secure Authentication обеспечит защиту при работе с «облаками» 1
25.11.2015 Новая версия Eset Secure Authentication поддерживает аппаратные токены 1
04.08.2015 Медицинский центр «Академия» выбрал Eset Secure Authentication для защиты данных своих пациентов 1
20.08.2014 Eset обновила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication 1
30.07.2014 Eset Secure Authentication будет интегрирован в UTM-решения и межсетевые экраны Cyberoam 1
23.07.2014 Eset выводит на российский рынок средство двухфакторной аутентификации Secure Authentication 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

ESET Secure Authentication и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 12
Microsoft Corporation 25720 5
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 3
Apple Inc 13087 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12840 8
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 139 8
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 590 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9230 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26590 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1847 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4157 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1073 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5119 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13003 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1053 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5842 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29585 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4536 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26171 2
Google Android устройства-девайсы 845 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1188 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13011 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1157 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 105 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2465 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 306 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1365 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7616 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 570 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2508 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 300 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1665 8
Microsoft Dynamics CRM 564 4
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 53 2
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 2
Google Android 15179 2
Apple iOS 8547 2
Microsoft Windows 16823 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1508 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 569 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Microsoft Dynamics 1196 1
Microsoft Windows Server 2016 56 1
ESET Enterprise Inspector 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7588 1
Apple iPad 3999 1
Linux OS 11457 1
Microsoft Windows 10 1935 1
Apple macOS 2399 1
Oracle Java - язык программирования 3455 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 666 1
Microsoft Office 365 1036 1
Microsoft Windows PowerShell 247 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 1
Оськин Алексей 22 3
Шилин Денис 1 1
Матовчик Владимир 1 1
Sbampato Ignacio - Сбампато Игнасио 4 1
Словакия - Словацкая Республика 481 3
Россия - РФ - Российская федерация 165017 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 673 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2720 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
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