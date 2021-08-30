Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197634
ИКТ 15237
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26983
Персоны 86202
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

ESET Safetica Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset 1
09.04.2020 Eset выпустил новую версию решения «Офисный контроль и DLP Safetica» 2
28.01.2020 Safetica выпустила новую версию решения «Офисный контроль и DLP Safetica» 2
25.12.2019 Eset: 90% российских предпринимателей сталкивались с внешними киберугрозами 1
25.02.2019 Eset зафиксировала двузначный рост продаж в России и СНГ 1
20.11.2018 Eset добавила контентную фильтрацию в обновленную версию Safetica 3
27.09.2017 Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором 3

Публикаций - 8, упоминаний - 14

ESET и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 4
Fortinet 449 1
Telegram Group 2897 1
Konica Minolta 423 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
Ponemon Institute 86 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5842 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9231 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9937 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5119 1
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 13 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 337 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6199 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 357 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2953 1
Microsoft Office 365 1036 2
Fortinet FortiSIEM 21 1
Fortinet FortiMail 20 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Apple macOS 2399 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Microsoft Windows 16823 1
ESET Enterprise Inspector 4 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1280 1
ESET Threat Intelligence 10 1
Шалагинов Павел 6 1
Молчанов Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 4
Чехия - Чешская Республика 1347 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2989 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 941 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1179 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще