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Индексная книга (каталог) CNews*
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Эвристика научная область, изучающая специфику созидательной деятельности


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Восстание машин отменяется. 42-летний программист-миллениал порвал нейросеть OpenAI на чемпионате по программированию 1
04.09.2024 Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли 1
06.08.2024 АО «ИВК» оснастил подразделения ПАО «Роснефть» программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» 1
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform 1
06.04.2023 Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform 1
27.10.2022 Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах 1
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ 1
05.10.2021 Что делать, если антивирус не дает открыть нужный сайт 1
30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset 1
23.08.2021 Не только антивирус — 3 надежных способа избавиться от вирусов на компьютере 1
21.07.2021 Спам или нет — как проверить ссылку на достоверность 1
03.11.2020 Новая версия SWG-системы Solar webProxy 3.4 дополнена антивирусом Dr. Web 1
22.10.2020 Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace 1
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 1
24.10.2019 «Лаборатория Касперского» открыла свободный доступ к порталу Kaspersky Threat Intelligence 1
14.05.2018 Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти 1
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS 1
06.02.2017 ИИ HeadHunter покажет наиболее подходящие вакансии 1
12.08.2016 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с эксплойтами под Adobe Flash Player 1
21.07.2015 Positive Technologies включена в «магический квадрант» поставщиков решений для защиты веб-приложений 1
31.08.2012 МГТС подключила школы на новых территориях Москвы к скоростному интернету 1
26.06.2012 Новый Kaspersky Mobile Security для Android: онлайн-платежи со смартфона теперь еще безопаснее 1
03.11.2011 МГТС будет фильтровать школьный интернет 1
07.06.2011 Вышла обновленная сборка UserGate Proxy & Firewall 5.2.F 1
14.04.2011 Российскую вирусную двадцатку за март возглавило вредоносное ПО для кражи персональных данных 1
28.12.2010 Интернет-воспитатели: обзор приложений для родительского контроля 1
15.11.2010 Устройство DefensePro от Radware рекомендовано NSS Labs для противодействия атакам 1
14.10.2010 Eset: статистика самых распространенных интернет-угроз в сентябре 1
05.08.2010 Panda Security выпустила новое «облачное» SaaS-решение для защиты корпоративного веб-трафика 1
28.06.2010 Entensys обновила UserGate Proxy & Firewall до версии 5.3 1
12.03.2010 «Инсис» запустил услугу онлайн-подписки абонентов на антивирусы Panda 2010 1
10.03.2010 Технологии «Лаборатории Касперского» интегрированы в UserGate Mail Server от Entensys 1
14.12.2009 Panda Security выпустила антивирус для нетбуков 1
01.12.2009 Линейка домашних компьютеров Desten теперь с защитой от Panda Security 1
05.10.2009 Panda выпустила новые продукты 2010 для домашних пользователей 1
27.08.2009 Eset NOD32 Business Edition интегрирован с решением для мониторинга ПО Managed Workplace 1

Публикаций - 70, упоминаний - 70

Эвристика и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 19
ESET - ESET Software 1138 12
Dr.Web - Доктор Веб 1265 10
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 9
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 221 5
Microsoft Corporation 24956 4
Cisco Systems 5170 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 357 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 384 4
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 4
GitHub 894 3
Telegram Group 2306 3
Red Hat 1328 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 158 3
Bitdefender 157 3
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 3
Google LLC 12022 3
Samsung Electronics 10416 2
Apple Inc 12333 2
Meta Platforms - Facebook 4483 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1588 2
IBM - International Business Machines Corp 9487 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1043 2
Check Point Software Technologies 775 2
Oracle Corporation 6777 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 478 2
Gen Digital - Avast Software 176 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1159 2
Adobe Systems 1562 2
Cisco Systems - Splunk 70 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
Malwarebytes Labs 34 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 192 2
Broadcom - VMware 2418 1
SAP SE 5353 1
X Corp - Twitter 2890 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
eBay Inc 1626 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Walt Disney Company 629 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Россети Ленэнерго 1700 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 1
РосЭко 5 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Роснефть - РН-Уватнефтегаз 1 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4542 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 212 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5043 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3266 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3011 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6136 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1426 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1945 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 328 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1033 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
OWASP - Open Web Application Security Project 110 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13170 54
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29719 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30930 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69455 20
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3177 17
Оцифровка - Digitization 4762 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26322 15
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 452 15
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2289 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2142 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13074 12
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2195 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6542 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2468 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5481 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32464 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25172 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11889 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22134 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5119 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3050 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16460 8
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4101 8
Website URL - Uniform Resource Locator 923 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7161 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2266 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54118 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13052 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1271 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9487 7
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 669 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7834 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15742 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4292 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11664 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2891 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3523 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1790 6
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 279 6
Microsoft Windows 16025 12
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4824 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 806 7
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 7
Kaspersky Internet Security 464 6
Panda Antivirus 58 6
Linux OS 10366 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1420 5
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 109 5
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 5
Microsoft Windows XP 2412 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1689 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 142 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 4
Dr.Web SpIDer Guard - Dr.Web SpIDer Gate - Dr.Web SpIDer Agent - Dr.Web SpIDer Mail 51 4
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 32 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 776 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 906 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 388 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 188 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 306 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1253 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 845 3
Google VirusTotal 91 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 58 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 390 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 53 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 160 3
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 22 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1379 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 213 3
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 72 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 321 2
Microsoft Office 3852 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 373 2
Матросов Александр 45 2
Орлов Максим 3 2
Белоусов Сергей 245 1
Сычев Артем 73 1
Нуралиев Борис 291 1
Мальнев Алексей 11 1
Иванов Антон 82 1
Земков Сергей 159 1
Круглов Кирилл 10 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Гудилин Олег 30 1
Ульянов Владимир 161 1
Лебедев Александр 44 1
Лискин Александр 6 1
Чуб Александр 43 1
Бычек Владимир 11 1
Пронин Антон 11 1
Исаева Ольга 3 1
Кадыков Иван 5 1
Шалагинов Павел 6 1
Васильев Григорий 43 1
Каленчук Алексей 16 1
Карасев Артем 6 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
Курашев Дмитрий 55 1
Максимов Юрий 32 1
Мякишева Марина 84 1
Молчанов Антон 2 1
Вольфсон Борис 15 1
Дронов Виктор 8 1
Дорошенко Мария 1 1
Marx Andreas - Маркс Андреас 5 1
Доровских Сергей 1 1
Ишенин Павел 1 1
Коротин Дмитрий 1 1
Назаров Денис 3 1
Бисултанов Рустам 1 1
Мольский Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151089 32
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52776 3
Беларусь - Белоруссия 5901 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14312 3
Украина 7702 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1571 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 444 3
Казахстан - Республика 5694 2
Европа 24450 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44577 2
Азия - Азиатский регион 5645 2
Германия - Федеративная Республика 12824 2
Австрия - Австрийская Республика 1322 2
Земля - планета Солнечной системы 10503 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 1
Япония 13401 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Польша - Республика 1989 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4135 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Италия - Итальянская Республика 4397 1
Франция - Французская Республика 7924 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2084 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1568 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1054 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Беларусь - Минск 657 1
Греция - Греческая Республика 990 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1043 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 541 1
Кувейт 167 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5285 1
Чад - Республика 39 1
Венгрия 842 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2535 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6573 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49760 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30660 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14401 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11381 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5641 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53274 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11217 4
Английский язык 6784 4
Blacklist - Чёрный список 649 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25079 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1456 3
White list - Белый список 103 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5780 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5096 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7102 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2679 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1288 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1647 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9414 2
Образование в России 2418 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4123 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6014 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1008 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3718 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1292 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 721 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19546 1
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