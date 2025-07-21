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Эвристика научная область, изучающая специфику созидательной деятельности
УПОМИНАНИЯ
Эвристика и организации, системы, технологии, персоны:
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 373 2
|Матросов Александр 45 2
|Орлов Максим 3 2
|Белоусов Сергей 245 1
|Сычев Артем 73 1
|Нуралиев Борис 291 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Иванов Антон 82 1
|Земков Сергей 159 1
|Круглов Кирилл 10 1
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
|Гудилин Олег 30 1
|Ульянов Владимир 161 1
|Лебедев Александр 44 1
|Лискин Александр 6 1
|Чуб Александр 43 1
|Бычек Владимир 11 1
|Пронин Антон 11 1
|Исаева Ольга 3 1
|Кадыков Иван 5 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Васильев Григорий 43 1
|Каленчук Алексей 16 1
|Карасев Артем 6 1
|Керценбаум Кирилл 21 1
|Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
|Курашев Дмитрий 55 1
|Максимов Юрий 32 1
|Мякишева Марина 84 1
|Молчанов Антон 2 1
|Вольфсон Борис 15 1
|Дронов Виктор 8 1
|Дорошенко Мария 1 1
|Marx Andreas - Маркс Андреас 5 1
|Доровских Сергей 1 1
|Ишенин Павел 1 1
|Коротин Дмитрий 1 1
|Назаров Денис 3 1
|Бисултанов Рустам 1 1
|Мольский Никита 1 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
|Virus Bulletin 33 1
|heise online - heise security 122 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|BetaNews 49 1
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