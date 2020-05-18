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ESET NOD32 Secure Enterprise Pack

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России 3
28.05.2018 ESET представила новый сервис «Гарантия антивирусной защиты» 1
07.06.2016 Eset NOD32 на защите информационной сети «Оптима Банка» 1
26.12.2013 Партнеры Eset удвоили число миграций на Eset NOD32 1
03.06.2013 В России доступен кроссплатформенный комплекс решений Eset для защиты корпоративной среды 1
14.08.2008 Мосгорзаказ выбирает ИТ-поставщика 1
12.08.2008 Налоговики: Nod32 не ловит вирусы 1
31.10.2007 Питерское ГИБДД закупает NOD32 1
07.09.2007 В «ПетерСтар» установят NOD32 1
30.08.2007 LETA IT-company поставила Eset NOD32 для ФНС России 1
22.08.2007 «Севергазбанк» защитил КИС с помощью Eset NOD32 2
08.08.2007 «Дочка» НК «Роснефть» выбрала Eset NOD32 1
18.07.2007 «РН-Архангельскнефтепродукт» защитил КИС с помощью Eset NOD32 2
09.07.2007 «Норильск-Телеком» защитит КИС с Eset NOD32 1
25.06.2007 «Восточный экспресс банк» защитился от угроз с Eset NOD32 1
20.06.2007 ФСФБН укрепляет ИБ: закупка антивируса Eset NOD32 1
30.05.2007 Eset NOD32 получил сертификат ФСТЭК РФ 1
23.05.2007 «Акибанк» укрепляет ИБ вместе с Eset NOD32 1
16.05.2007 «Карелэнерго» перешла на антивирус Eset NOD32 1
25.04.2007 «Транзас» купит свыше 1000 лицензий Eset NOD32 1
27.03.2007 Администрация Екатеринбурга перешла на Eset NOD32 1
23.08.2006 "Уренгойгазпром" установил антивирусы 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

ESET NOD32 Secure Enterprise Pack и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 19
Leta Group - Лета Групп 281 3
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 2
Trend Micro 649 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 416 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
9527 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Роснефть НК - нефтяная компания 558 2
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Газпром ПАО 1484 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
Optima Bank - Оптима Банк 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3619 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 7
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2435 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2591 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2046 3
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 495 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3387 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 934 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18245 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4424 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6199 1
ФСТЭК РФ - ИТ.САВЗ - Профиль защиты средств антивирусной защиты 1 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1419 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1113 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5903 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5970 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26171 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2005 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1198 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2419 1
Управляемость - Manageability 2238 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 485 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3290 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 21
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 7
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 4
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 2
ESET NOD32 File Security 18 2
ESET Endpoint Security - ESET Endpoint Antivirus 15 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
ESET Гарантия антивирусной защиты 7 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосгорзаказ ЕИС - Единая информационная система 26 1
Google Android 15179 1
Linux OS 11457 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Adobe Photoshop 804 1
ESET NOD32 Mobile Security - Eset Mobile Antivirus 47 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 1
Fujitsu Esprimo 36 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 19 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 1
ESET Connect 3 1
Пономарев Антон 9 2
Албитов Андрей 32 1
Попович Дмитрий 10 1
Сторчак Борис 2 1
Ишенин Павел 1 1
Нятин Дмитрий 1 1
Мольский Никита 1 1
Семёнов Владимир 12 1
Ваганов Алексей 6 1
Земков Сергей 159 1
Богданов Александр 24 1
Матеев Денис 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 334 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 156 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1906 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1298 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1661 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 358 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 773 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 667 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 300 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 410 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 287 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53125 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 4
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6558 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8178 1
Энергетика - Energy - Energetically 5813 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2095 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1256 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2505 1
Миграция населения - Миграционные службы 445 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6678 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 1
Virus Bulletin 33 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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