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ESET Dynamic Threat Defense

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES 1
13.01.2021 Eset представила новое поколение корпоративных продуктов 1
21.02.2020 Eset обеспечивает кибербезопасность европейского медицинского центра «УГМК-здоровье» 1
18.11.2019 «Системный софт» защитил ИТ-инфраструктуру интернет-магазина «Холодильник.ру» 1
25.02.2019 Eset зафиксировала двузначный рост продаж в России и СНГ 1
04.02.2019 Eset представила решения для управления безопасностью корпораций 1
20.08.2018 Eset представила в России новое поколение корпоративных продуктов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ESET Dynamic Threat Defense и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 7
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 255 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 171 1
Fortis - Фортис 40 1
EICAR - European Institute for Computer Antivirus Research - Европейский институт компьютерных антивирусных исследований 9 1
Ростелеком 10884 1
МегаФон 10652 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 85 1
УГМК Здоровье 4 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 7
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 754 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 780 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6489 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1419 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 2
Оповещение и уведомление - Notification 5835 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8180 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5842 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 946 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4424 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2746 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1717 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3624 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1151 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3964 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1262 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 375 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3290 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5242 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2966 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2435 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3387 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2591 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9937 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 272 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 268 1
ESET Endpoint Security - ESET Endpoint Antivirus 15 4
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 29 4
ESET Security Management Center 6 3
ESET Enterprise Threat Defense 2 2
ESET Гарантия антивирусной защиты 7 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 182 1
ESET Threat Intelligence 10 1
ESET Cloud Administrator - ESET Endpoint Protection - ESET Secure Business Cloud - ESET Dynamic Endpoint Protection 3 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
SUSE Linux 206 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 1
ESET NOD32 Server Security 1 1
Linux OS 11457 1
Microsoft Windows 16823 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 1
Евстигнеев Андрей 1 1
Королев Антон 2 1
Земских Виталий 7 1
Матеев Денис 35 1
Калинин Федор 2 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Malcho Juraj - Малко Юрай 4 1
Аносов Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 1
Европа 24911 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6127 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3715 1
Forrester Research 833 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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