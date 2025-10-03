Разделы

Калинин Федор


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 ActiveCloud помог медицинскому центру «УГМК-Здоровье» организовать безопасное хранение данных 1
21.02.2020 Eset обеспечивает кибербезопасность европейского медицинского центра «УГМК-здоровье» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Калинин Федор и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1142 1
УГМК Здоровье 3 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 653 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13385 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9176 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7374 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5691 1
ESET NOD32 Mail Security - NOD32 for Mail Servers - ESET Dynamic Mail Protection 28 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
ESET Dynamic Threat Defense 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Европа 24540 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 1
