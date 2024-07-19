ESET - ESET Software

Microsoft официально одобрила поддельный блокировщик рекламы, внедрявший в Windows вредоносное ПО ламы, который продавался в интернет-кафе и внедрял вредоносное ПО на уровне ядра, сообщили эксперты ESET на своем веб-ресурсе WeLiveSecurity. Microsoft одобрила HotPages и включила его в катало

Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты Продвинутый воровской ботнет Эксперты компании ESET объявили об обнаружении очень старого и крупного ботнета, который за 14 лет своего сущес

На Android напало новое шпионское ПО. В большой опасности пользователи Telegram «Альтернатива» из-под полы Эксперты словацкой компании ESET объявили об обнаружении нового вредоноса под Android, нацеленного на пользователей мессе

Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне и распространенные системы в мире. По утверждению автора, его детище Spyboy умеет бороться, в числе прочих, с «Антивирусом Касперского», Windows Defender, Symantec, а также с софтом ушедших из России Eset и Avast. Что примечательно, российского антивирусного ПО Dr. Web в перечне не оказалось, что заранее рушит миф об универсальности Terminator. Казаться, а не быть Разработка Spyboy, помимо

Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине Массовая кибератака В Сети выявлено новое вредоносное ПО SwiftSlicer для принудительного удаления данных на компьютерах под Windows. Обнаружившая его компания ESET, автор известного антивируса NOD32, считает, что этот софт использовался в ходе недавней массированной кибератаки на Украину. ESET ушла из России в марте 2022 г. в знак поддержки са

В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны Вновь проблемы с UEFI Специалисты Eset обнаружили в ноутбуках тайваньской компании Acer уязвимости, которые позволяют злоумышле

Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox Атака из облаков Эксперты ESET обнаружили ранее неизвестный вредонос, который устанавливает бэкдоры в компьютеры Apple.

Исследование Eset: 70% российских предпринимателей знают, что их бизнесом интересуются мошенники Компания-разработчик антивирусных решений Eset провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить отношение российских предпринимателей к информационной безопасности компаний. По результатам опроса только

Eset прекратила поставки новых лицензий в Россию и Белоруссию Разработчик продуктов цифровой безопасности Eset объявил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в Россию и Белоруссию. При этом представительство бренда в России, странах СНГ и Грузии продолжает работать в штатном режиме и

Eset: количество кибератак на онлайн-банкинг в мире выросло на 428% Количество обнаружений вредоносных программ для Android-банкинга выросло на 428% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Об этом свидетельствует отчёт экспертов международного разработчика антивирусного ПО Eset. В пятёрку стран-лидеров по активности угроз вошли Турция, Россия, Испания, Украина и Япония. Банковские угрозы для Android развиваются быстрее большинства вирусного ПО. Более того, нежела

Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги. Технология сканирован

Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки цидентов слежки, направленных на владельцев Android-гаджетов, сообщили CNews представители компании ESET. Согласно ее исследованию, в период с сентября по декабрь 2021 г. включительно из всех э

Eset: каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками ом говорится в отчёте о ландшафте киберугроз в 2021 г. международного разработчика антивирусного ПО Eset. Эксперты Eset отмечают, что 16% всех мошеннических спам-писем в мире были отправ

Эксперты ESET предупредили владельцев смарт-часов о потенциальных угрозах безопасности и конфиденциальности данных», — сообщил международный разработчик антивирусных решений ESET. Эксперты компании рассказали, что нужно знать о безопасности умных часов и фитнес-треке

Исследование ESET: большинство россиян не защищают электронные устройства от взлома Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование и выяснила, как жители страны относятся к безопасности своих электронным устройств. В онлайн-исследовании приняли участие более 1100 респондентов старше 18 лет из горо

Исследование Eset: только четверть россиян знает, что такое метавселенная Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, что пользователи знают о понятии «метавселенная». Оказалось, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше всего об этом осведомлены жит

Эксперты Eset назвали страны, в наибольшей степени подверженные риску из-за уязвимости Log4Shell Команда исследователей ИБ-компании Eset изучила географию попыток эксплуатации уязвимости в утилите ведения журналов Log4j (CVE-

Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES Fortis, специализированный дистрибьютор в области решений информационной безопасности, инициировала проведение технологического тестирования продуктов Eset и компании Suse –поставщика программных продуктов на базе открытого исходного кода. В ходе тестирования была подтверждена совместимость продуктовой линейки Eset с операционной систе

Исследование ESET: малый и средний бизнес в России боится хакерских атак и потери данных Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить главные проблемы и страхи российских предпринимателей в сфере информационной безопасности. Исследование по

Программы под Linux используют для незаконного входа в корпоративные сети Скрытная природа Компания ESET обнаружила очередную киберкампанию с использованием вредоносного ПО под Linux. Руткит Fo

В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров Страна киберпреступников Эксперты компании ESET, занимающейся вопросами кибербезопасности, выявили в России колоссальное число потенциал

Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнёрское соглашение с Eset. Теперь Konica Minolta сможет не только автоматизировать бизнес-процессы, но и повышать уровень защиты своих клиентов с применением технологий Eset. Konica Minolta, международный по

Исследование Eset: 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные устройства и гаджеты Международный разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, боятся ли россияне сбора персональных данных, и как влияет этот страх на пользовательское поведение. Выяснилось, что большинство жителей страны (77%) уверены

В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence Российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision и международная антивирусная компания Eset объединили технологии для борьбы с киберугрозами. Специалисты компаний интегрировали платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform с телеметрическим серв

Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok Разработчик антивирусных решений ESET провел исследование, чтобы узнать у родителей, чем занимаются их дети в сети. Выяснилось, что чаще всего (в 77% случаев) дети смотрят развлекательный контент в соцсетях. Вторыми по популяр

Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок Международный разработчик антивирусного ПО Eset провел исследование безопасности служб по сокращению URL. Сами сервисы в большинстве сво

Исследование Eset: каждый пятый ребенок становится жертвой хакеров Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, посвященное безопасности детей в Сети. Эксперты проанализировали, как часто дети сталкиваются с киберинцидентами в онлайн-пространстве. Оказалось, каждый пятый ребенок

Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз Eset, международный разработчик антивирусных решений, сообщил о росте криптовалютных угроз в 2021 г. Данные представлены в отчете о киберугрозах Eset Threat Report T1 2021, в котором содержатся сведения об основных тенденциях и событиях в сфере кибербезопасности за первую треть текущего года. Рост криптовалютных угроз, который начался в

Eset: 63% родителей собираются ограничить детям доступ в интернет на время летних каникул Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить способы детского киберконтроля, к которым прибегают взрослые. Большинство родителей (71%) разрешают детям пользоваться интернетом несколько часов в де

Eset: число DDoS-атак на майских праздниках возрастет Разработчик антивирусных решений Eset предупредил о потенциальном росте хакерских атак на компании на майских праздниках. В пр

Исследование Eset: большинство пользователей Рунета выступает за модерацию контента в сети Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить, как пользователи относятся к модерации контента и цензуре в интернете. На первом этапе исследования респондентов спросили, как они относятся к модера

Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО вязи с вступлением силу новых норм. Почти треть населения страны (28%), как сообщила CNews компания ESET, считают его некачественным, а 29% собираются удалить его из памяти устройства сразу пос

Исследование Eset: российскому ПО доверяет больше трети пользователей Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить степень доверия россиян к отечественному ПО и узнать у жителей страны, как они относятся к новому закону. Исследование показало, что больше трети респ

Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях Эксперт в области защиты от киберугроз, разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить уровень осведомленности пользователей о собственной безопасности в интернете. По данным опроса, 44% респондентов волнует информационная безопасность в

Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев Платформа для обнаружения угроз и локализации вредоносной активности BI.Zone ThreatVision повысила качество своих данных за счет интеграции с потоками данных Eset об актуальных международных угрозах. Объединение технологий распознавания защищает бизнес от угроз, актуальных в данный момент для каждой отдельной отрасли. Согласно статистике, 54% компан

Eset: число атак на RDP выросло на 768% Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и

Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру Кобольд под Linux Эксперты компании ESET выявили довольно оригинальный вредонос, который прицельно атакует суперкомпьютеры и мощные серверы. В ESET эту программу назвали Kobalos (в греческой мифологии так называли озорных

Взломан Android-эмулятор Noxplayer Эксперты Eset раскрыли новую атаку на цепочку поставок, объектом которой стал механизм обновления попу

Eset представила новое поколение корпоративных продуктов Eset представила новое поколение продуктов для защиты рабочих станций Eset Endpoint Security и Eset Endpoint Antivirus для Windows. Заказчикам доступны функция безопасного браузера, сканер WMI и системного реестра, унифицированные исключения для IDS и друг