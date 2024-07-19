ESET ESET Software
|19.07.2024
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Microsoft официально одобрила поддельный блокировщик рекламы, внедрявший в Windows вредоносное ПО
ламы, который продавался в интернет-кафе и внедрял вредоносное ПО на уровне ядра, сообщили эксперты ESET на своем веб-ресурсе WeLiveSecurity. Microsoft одобрила HotPages и включила его в катало
|08.07.2024
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Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты
Продвинутый воровской ботнет Эксперты компании ESET объявили об обнаружении очень старого и крупного ботнета, который за 14 лет своего сущес
|07.09.2023
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На Android напало новое шпионское ПО. В большой опасности пользователи Telegram
«Альтернатива» из-под полы Эксперты словацкой компании ESET объявили об обнаружении нового вредоноса под Android, нацеленного на пользователей мессе
|02.06.2023
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Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне
и распространенные системы в мире. По утверждению автора, его детище Spyboy умеет бороться, в числе прочих, с «Антивирусом Касперского», Windows Defender, Symantec, а также с софтом ушедших из России Eset и Avast. Что примечательно, российского антивирусного ПО Dr. Web в перечне не оказалось, что заранее рушит миф об универсальности Terminator. Казаться, а не быть Разработка Spyboy, помимо
|30.01.2023
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Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине
Массовая кибератака В Сети выявлено новое вредоносное ПО SwiftSlicer для принудительного удаления данных на компьютерах под Windows. Обнаружившая его компания ESET, автор известного антивируса NOD32, считает, что этот софт использовался в ходе недавней массированной кибератаки на Украину. ESET ушла из России в марте 2022 г. в знак поддержки са
|29.11.2022
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В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны
Вновь проблемы с UEFI Специалисты Eset обнаружили в ноутбуках тайваньской компании Acer уязвимости, которые позволяют злоумышле
|22.07.2022
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Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox
Атака из облаков Эксперты ESET обнаружили ранее неизвестный вредонос, который устанавливает бэкдоры в компьютеры Apple.
|16.03.2022
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Исследование Eset: 70% российских предпринимателей знают, что их бизнесом интересуются мошенники
Компания-разработчик антивирусных решений Eset провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить отношение российских предпринимателей к информационной безопасности компаний. По результатам опроса только
|09.03.2022
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Eset прекратила поставки новых лицензий в Россию и Белоруссию
Разработчик продуктов цифровой безопасности Eset объявил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в Россию и Белоруссию. При этом представительство бренда в России, странах СНГ и Грузии продолжает работать в штатном режиме и
|03.03.2022
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Eset: количество кибератак на онлайн-банкинг в мире выросло на 428%
Количество обнаружений вредоносных программ для Android-банкинга выросло на 428% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Об этом свидетельствует отчёт экспертов международного разработчика антивирусного ПО Eset. В пятёрку стран-лидеров по активности угроз вошли Турция, Россия, Испания, Украина и Япония. Банковские угрозы для Android развиваются быстрее большинства вирусного ПО. Более того, нежела
|24.02.2022
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Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги
Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги. Технология сканирован
|22.02.2022
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Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки
цидентов слежки, направленных на владельцев Android-гаджетов, сообщили CNews представители компании ESET. Согласно ее исследованию, в период с сентября по декабрь 2021 г. включительно из всех э
|17.02.2022
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Eset: каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками
ом говорится в отчёте о ландшафте киберугроз в 2021 г. международного разработчика антивирусного ПО Eset. Эксперты Eset отмечают, что 16% всех мошеннических спам-писем в мире были отправ
|31.01.2022
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Эксперты ESET предупредили владельцев смарт-часов о потенциальных угрозах
безопасности и конфиденциальности данных», — сообщил международный разработчик антивирусных решений ESET. Эксперты компании рассказали, что нужно знать о безопасности умных часов и фитнес-треке
|18.01.2022
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Исследование ESET: большинство россиян не защищают электронные устройства от взлома
Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование и выяснила, как жители страны относятся к безопасности своих электронным устройств. В онлайн-исследовании приняли участие более 1100 респондентов старше 18 лет из горо
|13.01.2022
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Исследование Eset: только четверть россиян знает, что такое метавселенная
Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, что пользователи знают о понятии «метавселенная». Оказалось, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше всего об этом осведомлены жит
|15.12.2021
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Эксперты Eset назвали страны, в наибольшей степени подверженные риску из-за уязвимости Log4Shell
Команда исследователей ИБ-компании Eset изучила географию попыток эксплуатации уязвимости в утилите ведения журналов Log4j (CVE-
|08.12.2021
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Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES
Fortis, специализированный дистрибьютор в области решений информационной безопасности, инициировала проведение технологического тестирования продуктов Eset и компании Suse –поставщика программных продуктов на базе открытого исходного кода. В ходе тестирования была подтверждена совместимость продуктовой линейки Eset с операционной систе
|03.11.2021
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Исследование ESET: малый и средний бизнес в России боится хакерских атак и потери данных
Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить главные проблемы и страхи российских предпринимателей в сфере информационной безопасности. Исследование по
|01.11.2021
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Программы под Linux используют для незаконного входа в корпоративные сети
Скрытная природа Компания ESET обнаружила очередную киберкампанию с использованием вредоносного ПО под Linux. Руткит Fo
|30.09.2021
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В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров
Страна киберпреступников Эксперты компании ESET, занимающейся вопросами кибербезопасности, выявили в России колоссальное число потенциал
|30.08.2021
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Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset
Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнёрское соглашение с Eset. Теперь Konica Minolta сможет не только автоматизировать бизнес-процессы, но и повышать уровень защиты своих клиентов с применением технологий Eset. Konica Minolta, международный по
|12.08.2021
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Исследование Eset: 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные устройства и гаджеты
Международный разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, боятся ли россияне сбора персональных данных, и как влияет этот страх на пользовательское поведение. Выяснилось, что большинство жителей страны (77%) уверены
|10.08.2021
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В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence
Российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision и международная антивирусная компания Eset объединили технологии для борьбы с киберугрозами. Специалисты компаний интегрировали платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform с телеметрическим серв
|22.07.2021
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Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok
Разработчик антивирусных решений ESET провел исследование, чтобы узнать у родителей, чем занимаются их дети в сети. Выяснилось, что чаще всего (в 77% случаев) дети смотрят развлекательный контент в соцсетях. Вторыми по популяр
|21.07.2021
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Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок
Международный разработчик антивирусного ПО Eset провел исследование безопасности служб по сокращению URL. Сами сервисы в большинстве сво
|17.06.2021
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Исследование Eset: каждый пятый ребенок становится жертвой хакеров
Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, посвященное безопасности детей в Сети. Эксперты проанализировали, как часто дети сталкиваются с киберинцидентами в онлайн-пространстве. Оказалось, каждый пятый ребенок
|09.06.2021
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Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз
Eset, международный разработчик антивирусных решений, сообщил о росте криптовалютных угроз в 2021 г. Данные представлены в отчете о киберугрозах Eset Threat Report T1 2021, в котором содержатся сведения об основных тенденциях и событиях в сфере кибербезопасности за первую треть текущего года. Рост криптовалютных угроз, который начался в
|27.05.2021
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Eset: 63% родителей собираются ограничить детям доступ в интернет на время летних каникул
Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить способы детского киберконтроля, к которым прибегают взрослые. Большинство родителей (71%) разрешают детям пользоваться интернетом несколько часов в де
|29.04.2021
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Eset: число DDoS-атак на майских праздниках возрастет
Разработчик антивирусных решений Eset предупредил о потенциальном росте хакерских атак на компании на майских праздниках. В пр
|13.04.2021
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Исследование Eset: большинство пользователей Рунета выступает за модерацию контента в сети
Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить, как пользователи относятся к модерации контента и цензуре в интернете. На первом этапе исследования респондентов спросили, как они относятся к модера
|01.04.2021
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Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО
вязи с вступлением силу новых норм. Почти треть населения страны (28%), как сообщила CNews компания ESET, считают его некачественным, а 29% собираются удалить его из памяти устройства сразу пос
|31.03.2021
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Исследование Eset: российскому ПО доверяет больше трети пользователей
Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить степень доверия россиян к отечественному ПО и узнать у жителей страны, как они относятся к новому закону. Исследование показало, что больше трети респ
|29.03.2021
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Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях
Эксперт в области защиты от киберугроз, разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить уровень осведомленности пользователей о собственной безопасности в интернете. По данным опроса, 44% респондентов волнует информационная безопасность в
|25.02.2021
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Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев
Платформа для обнаружения угроз и локализации вредоносной активности BI.Zone ThreatVision повысила качество своих данных за счет интеграции с потоками данных Eset об актуальных международных угрозах. Объединение технологий распознавания защищает бизнес от угроз, актуальных в данный момент для каждой отдельной отрасли. Согласно статистике, 54% компан
|09.02.2021
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Eset: число атак на RDP выросло на 768%
Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и
|03.02.2021
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Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру
Кобольд под Linux Эксперты компании ESET выявили довольно оригинальный вредонос, который прицельно атакует суперкомпьютеры и мощные серверы. В ESET эту программу назвали Kobalos (в греческой мифологии так называли озорных
|01.02.2021
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Взломан Android-эмулятор Noxplayer
Эксперты Eset раскрыли новую атаку на цепочку поставок, объектом которой стал механизм обновления попу
|13.01.2021
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Eset представила новое поколение корпоративных продуктов
Eset представила новое поколение продуктов для защиты рабочих станций Eset Endpoint Security и Eset Endpoint Antivirus для Windows. Заказчикам доступны функция безопасного браузера, сканер WMI и системного реестра, унифицированные исключения для IDS и друг
|21.12.2020
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Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс»
Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, завершила внедрение продуктов Eset для защиты инфраструктуры компании «Курьер сервис экспресс», специализирующейся на доставке грузов и корреспонденции. Главной задачей проекта была многоуровневая защита корпоративной сети
ESET и организации, системы, технологии, персоны:
|Матросов Александр 45 44
|Матеев Денис 35 35
|Албитов Андрей 31 30
|Шабанов Илья 60 30
|Чачава Александр 99 30
|Stefanko Lukas - Стефанко Лукаш 29 29
|Васильев Григорий 40 24
|Александрова Анна 23 21
|Оськин Алексей 21 21
|Баранов Артем 18 18
|Гудилин Олег 30 15
|Гостев Александр 82 14
|Шаров Борис 73 12
|Косиченко Алексей 12 12
|Касперский Евгений 318 10
|Путин Владимир 3118 10
|Кондрашин Михаил 22 10
|Сачков Илья 120 10
|Дрожжевкин Михаил 10 10
|Касперская Наталья 289 10
|Попович Дмитрий 9 9
|Шевченко Алексей 10 8
|Ильин Сергей 14 8
|Потасуев Павел 8 8
|Шутбаев Жанибек 7 7
|Городецкий Петр 25 7
|Пономарев Антон 8 7
|Черепанов Антон 7 7
|Земских Виталий 7 6
|Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 6
|Мельникова Анастасия 361 6
|Толь Елена 8 6
|Зенкин Денис 262 6
|Ференец Вадим 29 6
|Lipovsky Robert - Липовски Роберт 6 6
|Зайцев Михаил 254 6
|Вышлов Андрей 23 5
|Садковский Камиль 5 5
|Янко Виталий 12 5
|Лукацкий Алексей 117 5
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