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ESET ESET Software

ESET - ESET Software


19.07.2024 Microsoft официально одобрила поддельный блокировщик рекламы, внедрявший в Windows вредоносное ПО

ламы, который продавался в интернет-кафе и внедрял вредоносное ПО на уровне ядра, сообщили эксперты ESET на своем веб-ресурсе WeLiveSecurity. Microsoft одобрила HotPages и включила его в катало
08.07.2024 Ботнет из 2000-х «с русскими корнями» ломает сервера Linux и крадёт кредитные карты и криптовалюты

Продвинутый воровской ботнет Эксперты компании ESET объявили об обнаружении очень старого и крупного ботнета, который за 14 лет своего сущес
07.09.2023 На Android напало новое шпионское ПО. В большой опасности пользователи Telegram

«Альтернатива» из-под полы Эксперты словацкой компании ESET объявили об обнаружении нового вредоноса под Android, нацеленного на пользователей мессе
02.06.2023 Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне

и распространенные системы в мире. По утверждению автора, его детище Spyboy умеет бороться, в числе прочих, с «Антивирусом Касперского», Windows Defender, Symantec, а также с софтом ушедших из России Eset и Avast. Что примечательно, российского антивирусного ПО Dr. Web в перечне не оказалось, что заранее рушит миф об универсальности Terminator. Казаться, а не быть Разработка Spyboy, помимо

30.01.2023 Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине

Массовая кибератака В Сети выявлено новое вредоносное ПО SwiftSlicer для принудительного удаления данных на компьютерах под Windows. Обнаружившая его компания ESET, автор известного антивируса NOD32, считает, что этот софт использовался в ходе недавней массированной кибератаки на Украину. ESET ушла из России в марте 2022 г. в знак поддержки са
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны

Вновь проблемы с UEFI Специалисты Eset обнаружили в ноутбуках тайваньской компании Acer уязвимости, которые позволяют злоумышле
22.07.2022 Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox

Атака из облаков Эксперты ESET обнаружили ранее неизвестный вредонос, который устанавливает бэкдоры в компьютеры Apple.
16.03.2022 Исследование Eset: 70% российских предпринимателей знают, что их бизнесом интересуются мошенники

Компания-разработчик антивирусных решений Eset провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить отношение российских предпринимателей к информационной безопасности компаний. По результатам опроса только
09.03.2022 Eset прекратила поставки новых лицензий в Россию и Белоруссию

Разработчик продуктов цифровой безопасности Eset объявил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в Россию и Белоруссию. При этом представительство бренда в России, странах СНГ и Грузии продолжает работать в штатном режиме и
03.03.2022 Eset: количество кибератак на онлайн-банкинг в мире выросло на 428%

Количество обнаружений вредоносных программ для Android-банкинга выросло на 428% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Об этом свидетельствует отчёт экспертов международного разработчика антивирусного ПО Eset. В пятёрку стран-лидеров по активности угроз вошли Турция, Россия, Испания, Украина и Япония. Банковские угрозы для Android развиваются быстрее большинства вирусного ПО. Более того, нежела
24.02.2022 Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги

Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги. Технология сканирован
22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки

цидентов слежки, направленных на владельцев Android-гаджетов, сообщили CNews представители компании ESET. Согласно ее исследованию, в период с сентября по декабрь 2021 г. включительно из всех э
17.02.2022 Eset: каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками

ом говорится в отчёте о ландшафте киберугроз в 2021 г. международного разработчика антивирусного ПО Eset. Эксперты Eset отмечают, что 16% всех мошеннических спам-писем в мире были отправ
31.01.2022 Эксперты ESET предупредили владельцев смарт-часов о потенциальных угрозах

безопасности и конфиденциальности данных», — сообщил международный разработчик антивирусных решений ESET. Эксперты компании рассказали, что нужно знать о безопасности умных часов и фитнес-треке
18.01.2022 Исследование ESET: большинство россиян не защищают электронные устройства от взлома

Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование и выяснила, как жители страны относятся к безопасности своих электронным устройств. В онлайн-исследовании приняли участие более 1100 респондентов старше 18 лет из горо
13.01.2022 Исследование Eset: только четверть россиян знает, что такое метавселенная

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, что пользователи знают о понятии «метавселенная». Оказалось, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше всего об этом осведомлены жит
15.12.2021 Эксперты Eset назвали страны, в наибольшей степени подверженные риску из-за уязвимости Log4Shell

Команда исследователей ИБ-компании Eset изучила географию попыток эксплуатации уязвимости в утилите ведения журналов Log4j (CVE-
08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES

Fortis, специализированный дистрибьютор в области решений информационной безопасности, инициировала проведение технологического тестирования продуктов Eset и компании Suse –поставщика программных продуктов на базе открытого исходного кода. В ходе тестирования была подтверждена совместимость продуктовой линейки Eset с операционной систе
03.11.2021 Исследование ESET: малый и средний бизнес в России боится хакерских атак и потери данных

Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить главные проблемы и страхи российских предпринимателей в сфере информационной безопасности. Исследование по
01.11.2021 Программы под Linux используют для незаконного входа в корпоративные сети

Скрытная природа Компания ESET обнаружила очередную киберкампанию с использованием вредоносного ПО под Linux. Руткит Fo
30.09.2021 В России найдены 30 миллионов потенциальных хакеров

Страна киберпреступников Эксперты компании ESET, занимающейся вопросами кибербезопасности, выявили в России колоссальное число потенциал
30.08.2021 Konica Minolta усилит киберзащиту заказчиков с помощью решений Eset

Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнёрское соглашение с Eset. Теперь Konica Minolta сможет не только автоматизировать бизнес-процессы, но и повышать уровень защиты своих клиентов с применением технологий Eset. Konica Minolta, международный по
12.08.2021 Исследование Eset: 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные устройства и гаджеты

Международный разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, боятся ли россияне сбора персональных данных, и как влияет этот страх на пользовательское поведение. Выяснилось, что большинство жителей страны (77%) уверены
10.08.2021 В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence

Российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision и международная антивирусная компания Eset объединили технологии для борьбы с киберугрозами. Специалисты компаний интегрировали платформу управления данными киберразведки R-Vision Threat Intelligence Platform с телеметрическим серв
22.07.2021 Исследование ESET: больше половины родителей обеспокоены безопасностью TikTok

Разработчик антивирусных решений ESET провел исследование, чтобы узнать у родителей, чем занимаются их дети в сети. Выяснилось, что чаще всего (в 77% случаев) дети смотрят развлекательный контент в соцсетях. Вторыми по популяр
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок

Международный разработчик антивирусного ПО Eset провел исследование безопасности служб по сокращению URL. Сами сервисы в большинстве сво
17.06.2021 Исследование Eset: каждый пятый ребенок становится жертвой хакеров

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, посвященное безопасности детей в Сети. Эксперты проанализировали, как часто дети сталкиваются с киберинцидентами в онлайн-пространстве. Оказалось, каждый пятый ребенок
09.06.2021 Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз

Eset, международный разработчик антивирусных решений, сообщил о росте криптовалютных угроз в 2021 г. Данные представлены в отчете о киберугрозах Eset Threat Report T1 2021, в котором содержатся сведения об основных тенденциях и событиях в сфере кибербезопасности за первую треть текущего года. Рост криптовалютных угроз, который начался в
27.05.2021 Eset: 63% родителей собираются ограничить детям доступ в интернет на время летних каникул

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить способы детского киберконтроля, к которым прибегают взрослые. Большинство родителей (71%) разрешают детям пользоваться интернетом несколько часов в де
29.04.2021 Eset: число DDoS-атак на майских праздниках возрастет

Разработчик антивирусных решений Eset предупредил о потенциальном росте хакерских атак на компании на майских праздниках. В пр
13.04.2021 Исследование Eset: большинство пользователей Рунета выступает за модерацию контента в сети

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить, как пользователи относятся к модерации контента и цензуре в интернете. На первом этапе исследования респондентов спросили, как они относятся к модера
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО

вязи с вступлением силу новых норм. Почти треть населения страны (28%), как сообщила CNews компания ESET, считают его некачественным, а 29% собираются удалить его из памяти устройства сразу пос
31.03.2021 Исследование Eset: российскому ПО доверяет больше трети пользователей

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить степень доверия россиян к отечественному ПО и узнать у жителей страны, как они относятся к новому закону. Исследование показало, что больше трети респ
29.03.2021 Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях

Эксперт в области защиты от киберугроз, разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить уровень осведомленности пользователей о собственной безопасности в интернете. По данным опроса, 44% респондентов волнует информационная безопасность в
25.02.2021 Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев

Платформа для обнаружения угроз и локализации вредоносной активности BI.Zone ThreatVision повысила качество своих данных за счет интеграции с потоками данных Eset об актуальных международных угрозах. Объединение технологий распознавания защищает бизнес от угроз, актуальных в данный момент для каждой отдельной отрасли. Согласно статистике, 54% компан
09.02.2021 Eset: число атак на RDP выросло на 768%

Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру

Кобольд под Linux Эксперты компании ESET выявили довольно оригинальный вредонос, который прицельно атакует суперкомпьютеры и мощные серверы. В ESET эту программу назвали Kobalos (в греческой мифологии так называли озорных

01.02.2021 Взломан Android-эмулятор Noxplayer

Эксперты Eset раскрыли новую атаку на цепочку поставок, объектом которой стал механизм обновления попу
13.01.2021 Eset представила новое поколение корпоративных продуктов

Eset представила новое поколение продуктов для защиты рабочих станций Eset Endpoint Security и Eset Endpoint Antivirus для Windows. Заказчикам доступны функция безопасного браузера, сканер WMI и системного реестра, унифицированные исключения для IDS и друг
21.12.2020 Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс»

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, завершила внедрение продуктов Eset для защиты инфраструктуры компании «Курьер сервис экспресс», специализирующейся на доставке грузов и корреспонденции. Главной задачей проекта была многоуровневая защита корпоративной сети


Публикаций - 1131, упоминаний - 1316

ESET и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4792 181
Microsoft Corporation 24497 170
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1688 101
Google LLC 11687 86
Dr.Web - Доктор Веб 1253 81
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 237 72
Meta Platforms - Facebook 4427 63
Trend Micro 598 62
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 808 60
Apple Inc 11966 41
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 37
Leta Group - Лета Групп 278 36
Gen Digital - Avast Software 173 35
InfoWatch - Инфовотч 1003 34
Bitdefender 156 33
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1367 31
IBM - International Business Machines Corp 9416 31
X Corp - Twitter 2840 28
Sophos - SophosLabs 412 27
Oracle Corporation 6646 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3743 22
F-Secure 211 21
Cisco Systems 5087 21
Softline - Софтлайн 2697 21
Информзащита 732 20
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 19
Adobe Systems 1544 19
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 589 18
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 18
VK - Mail.ru Group 3440 17
Leta IT-company 133 16
Check Point Software Technologies 755 16
Yandex - Яндекс 7122 15
Ростелеком 9557 14
Intel Corporation 12117 14
8085 13
Turla - Хакерская группировка 20 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8668 12
Broadcom - VMware 2339 12
SAP SE 5238 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7115 11
Альфа-Банк 1743 7
АСК 42 5
LinkedIn 629 5
Газпром нефть 606 5
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 5
Россети Ленэнерго 1700 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 5
РЖД - Российские железные дороги 1879 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2764 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2265 5
Резонанс НПП 366 4
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 4
McDonald’s - Макдоналдс 197 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 473 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 68 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 4
Unsplash 640 4
Форус НПФ 4 4
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IKEA - ИКЕА 153 3
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 442 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 3
Почта России ПАО 2090 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1064 3
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 3
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 643 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 3
Демократическая политическая партия США 113 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6252 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 2
Linux Foundation 183 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
ASF - Apache Software Foundation 203 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 326 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 78 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Федерация тенниса Казахстана 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12372 744
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7356 737
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26484 663
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 24920 187
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64176 186
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2874 143
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12287 142
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Microsoft Office 3695 33
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Apple iOS 7640 27
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Apple iPhone 6 4861 25
Apple Mac - Apple Macintosh 2965 24
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Microsoft Exchange 1699 23
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Матеев Денис 35 35
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Чачава Александр 99 30
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Баранов Артем 18 18
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Косиченко Алексей 12 12
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Путин Владимир 3118 10
Кондрашин Михаил 22 10
Сачков Илья 120 10
Дрожжевкин Михаил 10 10
Касперская Наталья 289 10
Попович Дмитрий 9 9
Шевченко Алексей 10 8
Ильин Сергей 14 8
Потасуев Павел 8 8
Шутбаев Жанибек 7 7
Городецкий Петр 25 7
Пономарев Антон 8 7
Черепанов Антон 7 7
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Зенкин Денис 262 6
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Садковский Камиль 5 5
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СПбГУ - Восточный факультет 7 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 137 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 94 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
РНБ - Российская национальная библиотека 30 1
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Роскосмос РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 4
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