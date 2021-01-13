Спецпроекты

Eset представила новое поколение корпоративных продуктов

Безопасность Администратору

Eset представила новое поколение продуктов для защиты рабочих станций Eset Endpoint Security и Eset Endpoint Antivirus для Windows. Заказчикам доступны функция безопасного браузера, сканер WMI и системного реестра, унифицированные исключения для IDS и другие возможности. Новая версия корпоративных продуктов актуальна в меняющейся ИТ-среде организаций: в условиях роста числа подключенных устройств, появления новых бизнес-процессов и используемых приложений.

«Безопасный браузер» позволяет открывать заданные администратором сети сайты и категории сайтов в специальном защищенном режиме. Функция ограждает веб-страницы от процессов, запущенных на компьютере, даже если устройство или его система защиты уже были скомпрометированы. Защищенный браузер блокирует перехват ввода данных с клавиатуры, что позволяет обойти угрозу кейлоггеров. Функция является частью расширенной защиты рабочих станций и доступна в Eset Endpoint Security.

Сканер инструментария управления компонентами среды Windows (WMI) и системного реестра позволяет обнаруживать и удалять вредоносные ссылки или опасное содержимое в любом месте реестра или хранилища WMI. Сканер обладает точечными настройками чувствительности обнаружений, что экономит время ИТ-администратора при проверке подозрительных компьютеров.

Система единых исключений для компонентов защиты от сетевых атак (IDS) упрощает контроль сетевого трафика. При создании гибких правил системный администратор может использовать простые и универсальные исключения, которые особенно полезны для удаленного управления.

Микропрограммное обновление компонентов (MicroPCU) — это «умная» технология, сокращающая время обслуживания конечных точек. При появлении обновлений она позволяет не переустанавливать продукт полностью, а активирует новые функции или вносит изменения в уже существующие.

Централизованное управление продуктами, в том числе, настройка «Безопасного браузера» осуществляется через консоль Eset Protect (прежнее название — Eset Security Management Center). Консоль поддерживает новые функции продуктов для защиты рабочих станций и предлагает дополнительные возможности настройки и управления. В частности, в распоряжении системного администратора журнал аудита с удобным фильтром и полной информацией о действиях с определенным объектом. Доступна упрощенная активация облачной песочницы Eset Dynamic Threat Defense в несколько кликов. Реализован новый мастер исключений, а также гибкое управление лицензиями — возможность выделять пулы лицензий, актуальная для компаний с обширной сетью филиалов.



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