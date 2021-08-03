Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197634
ИКТ 15237
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26983
Персоны 86202
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

Trend Micro HouseCall

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2021 Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга 1
16.06.2021 Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей 1
13.04.2018 Знаменитый торрент-клиент стал массово распознаваться антивирусами как угроза 1
21.01.2008 Trend Micro представила бот-детектор 1
10.03.2006 CeBIT: новая версия Trend Micro HouseCall 2
09.03.2006 Все новости с CeBIT 2006 1
06.09.2005 Trend Micro выпускает новую версию Housecall Server Edition 4
16.11.2004 Trend Micro представила новую версию вирус-сканера HouseCall 1
07.09.1999 Trend Micro предлагает защиту от вируса "Thursday" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Trend Micro HouseCall и организации, системы, технологии, персоны:

Trend Micro 649 5
Microsoft Corporation 25720 3
Malwarebytes Labs 40 3
Defender 159 3
Samsung Electronics 11011 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
SAP SE 5585 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 1
LG Electronics 3727 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
Toshiba Corporation 2979 1
ESET - ESET Software 1161 1
Logitech 437 1
Sophos - SophosLabs 434 1
Sharp Corporation 1062 1
SanDisk 341 1
Bitdefender 171 1
Poly - Plantronics 144 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 1
F-Secure 216 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Cylance 16 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Google LLC 12625 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Jabra 79 1
Открытые технологии 730 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Qisda BenQ Mobile - Бенкью Мобайл 24 1
Siemens AG - Siemens Group 2666 1
Dell Alienware Corp 147 1
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 1
EPIC Telecom Invest 211 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1818 3
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 356 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2435 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9937 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 629 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2825 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1191 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1732 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4168 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 1
Оцифровка - Digitization 5150 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3387 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1199 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5718 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 354 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13536 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1730 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9231 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2731 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1526 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5329 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4424 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 1
Наушники - Headphones 4447 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2465 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3745 1
Microsoft Windows 16823 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 3
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 33 3
Epic Scale 4 3
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 3
Linux OS 11457 2
Microsoft Windows 10 1935 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 2
Mozilla Firefox - браузер 1939 2
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 53 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Oracle Java - язык программирования 3455 1
Opera Browser - Браузер 1046 1
Google VirusTotal 108 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 1
Opera Mini - браузер 213 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 54 1
Sharp Aquos 74 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SUSE Linux 206 1
Sharp Zaurus 43 1
Trend Micro RUBotted 2 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
StarForce FrontLine 2 1
Sangfor Engine Zero 2 1
Trend Micro Internet Security - Trend Micro PC-cillin Internet Security 29 1
Тарнавский Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 1
Европа 24911 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5873 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3777 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3780 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5083 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6694 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3074 1
BleepingComputer - Издание 456 1
heise online - heise security 122 1
CeBIT 614 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще